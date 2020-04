Szpital Bærum: Poważny przebieg choroby miał 1 na 5 pacjentów z COVID-19

Lekarze ze szpitala Bærum zmapowali objawy i przebieg choroby u 42 pacjentów z COVID-19. Jedna rzecz ich zaskoczyła.

21 procent pacjentów przyjętych do szpitala w Bærum z objawami zakażenia COVID-19 miało bardzo poważny przebieg choroby. Dane te opublikowano w czasopiśmie Norweskiego Stowarzyszenia Medycznego. Zaprezentowane w artykule wyniki są pierwszym zestawieniem dotyczącym pacjentów hospitalizowanych w Norwegii.

W okresie od 9 do 31 marca 2020 roku do szpitala Bærum przyjęto 42 pacjentów z zakażeniem COVID-19. Najczęstszymi objawami były gorączka (79 procent), ogólnie złe samopoczucie (79 procent), trudności w oddychaniu (69 procent) i kaszel (67 procent). Spośród wszystkich przyjętych do szpitala, 9 pacjentów (21 procent) miało bardzo poważny przebieg choroby i było leczonych na oddziale intensywnej terapii lub zmarło podczas pobytu w szpitalu.

Poważne pogorszenie

- Wydaje się, że u niektórych pacjentów poważne pogorszenie stanu zdrowia następuje w późniejszym stadium choroby. Jest to coś, co odróżnia COVID-19 od innych, powszechnych chorób zakaźnych, powiedział Håkon Ihle-Hansen, pełniący obowiązki ordynatora na oddziale medycznym szpitala Bærum, a także współautor pierwszej opublikowanej analizy przebiegu zachorowań w szpitalu.

Wiele pierwszych przypadków zachorowań odnotowanych w szpitalu w Bærum stanowili pacjenci młodzi, silni, bez chorób współistniejących. Autorzy badania uważają, że mogło być to spowodowane tym, że pierwszą falę epidemii COVID-19 w Norwegii stanowiły osoby, które zaraziły się poza granicami Norwegii. Badacze spodziewają się, że liczba osób starszych i słabych, hospitalizowanych z powodu infekcji koronawirusem, wzrośnie wraz ze wzrostem rozprzestrzeniania się infekcji w populacji.

- Zaskakujące

Przebieg choroby COVID-19 jest zróżnicowany i może objawiać się wieloma symptomami, od łagodnych objawów przeziębienia po ostry zespół niewydolności płuc i śmierć. Odsetek bardzo poważnych przypadków, czyli takich, gdzie występuje konieczność leczenia na oddziale intensywnej terapii lub w których nastąpił zgon, wynosił, według wstępnych europejskich raportów, ok. 15 procent ogólnej liczby hospitalizowanych pacjentów - z pewnym lokalnym zróżnicowaniem.

Tak więc w szptalu w Bærum odsetek ciężkich przypadków zachorowań wynosił 21 procent, czyli był o sześć punktów procentowych wyższy niż średnia wynikająca ze statystyk europejskich:

- To było naprawdę zaskakujące, powiedział Ihle-Hansen w rozmowie z Nettavisen. Lekarz podkreślił też, że są w Europie szpitale, w których liczba poważnych przypadków była jeszcze wyższa. Były też jednostki z wyraźną mniejszą liczbą przypadków poważnych.

Håkon Ihle-Hansen - pełniący obowiązki ordynatora w szpitalu Bærum. Foto: Benjamin A. Ward (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

- Myślę, że ważne jest, abyśmy bezpośrednio nie porównywali naszych danych z danymi z zagranicy. Liczba poważnych przypadków COVID-19 zależy zarówno od struktury wiekowej pacjentów, jak iogólnie od tego, kto przyjmowany jest do szpitala. Na wyniki mogą mieć wpływ także różnice epidemiczne, demograficzne i społeczno-ekonomiczne między krajami. Przyznać jednak musimy, że odnotowany u nas odsetek poważnego przebiegu zakażenia jest wysoki i to pomimo faktu, że osoby, które zestawiono w analizie, były przyjęte do szpitala w dość dobrym stanie, powiedział ordynator w rozmowie z Nettavisen.

Identyfikacja pacjentów w grupie ryzyka

Ważnym doświadczeniem, jakie zdobyli naukowcy, jest identyfikacja objawów i symptomów choroby u pacjentów zgłaszających się do szpitali. Ustalenie jasnych kryteriów może być pomocne w zidentyfikowaniu tych, którzy zagrożeni są bardzo poważnym przebiegiem zakażenia.

W raporcie stwierdzono, że poważny przebieg choroby dotyczy pacjentów, którzy uzyskali wysoki wynik w narzędziu oceniającym „NEWS2” - National Early Warning Score 2.

- NEWS2 analizuje tętno, ciśnienie krwi, temperaturę, potrzebę suplementacji tlenu a także jakie jest nasycenie tlenem krwi, powiedział Ihle-Hansen Nettavisen.

Dlatego też pacjenci, którzy osiągają wysoką punktację w testach NEWS2, przeprowadzanych w czasie przyjęcia do szpitala, często doświadczają poważnego przebiegu choroby w późniejszym jej stadium. Kryteria oceny będące podstawą narzędzia NEWS2 powinny być wykorzystywane przez norweskie szpitale, aby wcześnie określić, którzy pacjenci będą prawdopodobnie potrzebować intensywnej terapii.

- NEWS2 to tylko jedno z wielu narzędzi oceny stanu pacjenta. Inne szeroko stosowane narzędzia nie są tak dobrze przystosowane do oceny pacjentów z COVID-19, twierdzi Ihle-Hansen.

Dobre rokowania dla większości

Najmłodszy pacjent w opublikowanej analizie miał 30 lat, a najstarszy 95. Większość pacjentów była w wieku 70 lat lub starszych, a ich funkcje życiowe były na dobrym poziomie. Ihle-Hansen mówi, że ważne jest, aby podkreślić, że chociaż 21 procent ankietowanych pacjentów chorowało bardzo poważnie, większość pacjentów przeszła chorobę łagodniej:

- W czasie 3,5 tygodnia analizowanego okresu, ponad połowa pacjentów, także tych grup podwyższonego ryzyka, została wypisana do domów, powiedział Ihle-Hansen.

