Szwecja prosi Norwegię o specjalne potraktowanie dotkniętego kryzysem Strömstad

Od czasu zamknięcia przez Norwegię granic, bezrobocie w szedzkim Strömstad wzrosło o 75 procent. Szwedzki minister handlu zagranicznego zwraca się do norweskich władz o pomoc.

Pandemia i zatrzymanie handlu przygranicznego między Norwegią a Szwecją doprowadziły Strömstad w północnym Bohuslän do głębokiego kryzysu. Z wyjątkiem krótkich okresów poluzowania obostrzeń, granica jest zamknięta od zeszłej wiosny.

Na efekty zamrożenia przygranicznego handlu nie trzeba było długo czekać. W ciągu jednego roku bezrobocie w gminie wzrosło o 75 procent, a burmistrz Kent Hansson uważa, że ​​to dopiero początek.

- Około 1.500 do 2.000 osób zostało powiadomionych o zwolnieniach lub zostało zwolnionych. To jest ponad 20 procent zdolnej do pracy populacji - mówi Hansson.

Prosi Norwegię o specjalne rozwiązanie

- Kryzys gospodarczy uderzył w Strömstad mocniej niż w inne szwedzkie gminy - mówi Anna Hallbe, szwedzka minister handlu zagranicznego i współpracy nordyckiej.

W środę Anna Hallbe wzięła udział w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami gminy i lokalnego środowiska biznesowego.

- Spróbowaliśmy wszystkich możliwych środków. To, co możemy zrobić, to kontynuować prace nad ponownym otwarciem granic, mówi Hallberg.

Minister mówi, że szwedzkie władze mają nadzieję, iż Norwegia otworzy się na specjalne rozwiązania, tak jak w przypadku Tornedalen, gdzie Finlandia otworzyła granice dla mieszkańców przygranicznych gmin.

- Właśnie nad tym próbowałam pracować i za tym lobbowałam. Jednak dotychczas Norwegia postrzega zamknięcie granicy jako skuteczny sposób na powstrzymanie infekcji. Uważamy, że tak nie jest, mówi Hallberg.

Wyjątkowo narażone

Chociaż zamknięte granice to problem wszystkich gmin, które żyją z handlu przygranicznego, to właśnie Strömstad zostało szczególnie dotknięte kryzysem. Powodem jest to, że miasto ma szczególnie dobrze rozwinięta infrastrukturę turystyczną i to tutaj zwyczajowo wiele firm organizowało swoje spotkania socjalne i biznesowe - w połowie drogi między Göteborgiem a Oslo. Kryzys dotknął więc również firmy branży turystyczno-konferencyjnej.

Podczas spotkania poruszono także społeczne i mentalne konsekwencje zamknięcia granicy.

- Ważne jest, aby poruszać te kwestie w kontaktach z rządami innych krajów nordyckich. Chodzi tu o wspólnotę ludzi lub jej brak. Po tym spotkaniu łatwiej mi będzie przekazać mój apel dalej - mówiła Hallberg po spotkaniu.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Sverige ber Norge om særordning for kriserammede Strömstad (NTB, Stig Martin Solberg)