Szwecja z lepszymi wskaźnikami zakażeń niż Norwegia: - To dobra wiadomość

Norwegia notuje obecnie gorsze wskaźniki rozprzestrzeniania się koronawirusa niż Szwecja. W Norwegii na 100.000 mieszkańców przypada 23,9 zakażonych a w Szwecji 23.

Przegląd danych z ostatnich 14 dni przedstawiła gazeta VG.

W Norwegii szczególnie dotknięte epidemią koronawirusa są: Bergen, Fredrikstad i Sarpsborg.

Jak do tej pory jednak, to w Szwecji sumaryczna liczba zakażeń koronawirusem jest wyraźnie wyższa. Do tej pory w Szwecji potwierdzono bowiem 86.505 zarażonych osób, podczas gdy w Norwegii zarejestrowano tylko 12.079 infekcji.

Dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stoltenberg twierdzi, że niskie wskaźniki rozprzestrzeniania się infekcji w Szwecji mogą doprowadzić do otwarcia granic. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- To dobra wiadomość, która daje nadzieję.

- To dobra wiadomość, która daje nam nadzieję, że uda nam się wreszcie otworzyć granice - mówi dyrektor FHI Camilla Stoltenberg w rozmowie z VG.

Wielu Norwegów ma domy wakacyjne w Szwecji i od dawna domagają się oni wprowadzenia wyjątków od obowiązku kwarantanny, aby móc bez przeszkód podróżować i odpoczywać w Szwecji.

Stoltenberg mówi, że jest wiele osób, nie tylko właścicieli domków letniskowych, którzy nie mogą się już doczekać podróży przez granicę. Ale nie możemy jeszcze pakować walizek:

- Nie wiemy, kiedy będzie to możliwe. Zależy to od tego, czy nadal rozwijać się będzie korzystny scenariusz rozwoju epidemii. Widzimy też, że Norwegia, z powodu dwóch dużych ognisk zakażeń, ma teraz inną sytuację niż miała jeszcze do niedawna. Musimy liczyć się z faktem, że istnieją wahania wskaźników infekcji.

- Szwecja bez wyjątków

Nadal jest jednak tak, że poziom infekcji w wielu regionach Szwecji i w innych krajach skandynawskich, musi wynosić mniej niż 20 zakażeń na 100.000 mieszkańców, abyśmy mogli podróżować tam bez obowiązkowej kwarantanny po powrocie do domu.

- Nie przewidujemy tworzenia odrębnych przepisów dla Szwecji. Dla wszystkich krajów nordyckich i dla całej Europy, powinny obowiązywać takie same zasady.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

FHI: God nyhet at Sverige har mindre smitte enn Norge (NTB)

Norge har høyere smittetrykk enn Sverige (NTB)