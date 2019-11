Szwedzki «wstyd przed lataniem» uderza w linie Norwegian

«Wstyd przed lataniem» rozprzestrzenia się, a szwedzcy pasażerowie odwracają się plecami do ofert przewoźników lotniczych.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonomia): Norweskie linie lotnicze Norwegian likwidują połączenie między Sztokholmem a Malmö. Norwegian wystartuje po raz ostatni z lotniska Malmö Sturup w styczniu 2020 roku i oznacza to, że lotnisko stracić może około 300.000 pasażerów. Dane te są bardzo niepokojące biorąc pod uwagę, że lotnisko to obsługuje rocznie nieco ponad 1 milion pasażerów lotów krajowych, a więc spadek liczby podróżujących osiągnąć może nawet 30 procent.

Lotnisko Sturup, podobnie jak reszta branży lotniczej w Szwecji, straciło do tej pory co dziesiątego pasażera.

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg stara się unikać podróży samolotem. Foto: Melissa Renwick (AP)

Więcej lotów zostanie zlikwidowanych

Fenomen «wstydu przed lataniem» bardzo mocno uderzył w szwedzki krajowy ruch lotniczy.

Zjawisko to pojawiło się z powodu uświadomienia sobie przez pasażerów, jak wysokie emisje gazów cieplarnianych emitują samoloty. W efekcie skutkuje to znacznym ograniczaniem lub wręcz zaniechaniem podróżowania samolotami. Najbardziej znaną przedstawicielką ruchu wstydu lotniczego w Szwecji jest działaczka klimatyczna Greta Thunberg, która niedawno odbyła dwutygodniową podróż statkiem do Nowego Jorku, ponieważ nie chciała lecieć samolotem przez Atlantyk.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Analityk lotniczy Hans Jørgen Elnæs uważa, że wyjście linii Norwegian z Malmö nie jest jednoznaczne z zamknięciem lotniska.

- Myślę, że część pasażerów przesiądzie się do samolotów innych firm lotniczych, posiadających mniejsze samoloty. Dla firm tych będzie to doskonała okazja do wypełnienia niszy po Norwegian. Ponadto lotnisko Sturup obsługuje też międzynarodowy ruch lotniczy, mówi Elnæs Nettavisen.

ANALITYK LOTNICZY: Hans Jørgen Elnæs z Winair. Zdjęcie: Paul Weaver Foto: Paul Weaver

Hans Jørgen Elnæs podkreśla jednocześnie, że spadek ruchu lotniczego jest raczej nieunikniony.

Pasażerowie i wysokie koszty

- Rezygnacja linii Norwegian z połączenia Sztokholm - Malmö nie jest ostatnim zamknięciem połączenia, jakie nas czeka w Szwecji. Spadek liczby pasażerów będzie trwał do 2020 roku. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy gwałtowny spadek liczby pasażerów i połączeń krajowych doprowadzi do zamykania portów lotniczych.

Andreas Hjørnholm rzecznik prasowy Norwegian tłumaczy w rozmowie z Nettavisen likwidację połączenia Sztokholm - Malmö w następujący sposób:

- Zamykamy to połączenie ze względu na brak popytu połączony z wysokimi opłatami lotniskowymi. Ponadto zauważamy, że wielu pasażerów z południowej Szwecji korzysta z Kopenhagi Kastrup jako głównego lotniska. W Kastrup co piąty pasażer lata liniami Norwegian.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Svensk flyskam rammer Norwegian - legger ned rute (Stein Nervik)