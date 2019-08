Szwedzki król snusów: - Norwegowie wyprzedzają innych konsumentów tej używki

Pomimo kampanii rządowych snus staje się coraz bardziej popularną używką. Producenci używki rozpoczynają walkę z władzami za pomocą własnych raportów.

To, że snus szkodzi zdrowiu, a nikotyna uzależnia jest faktem powszechnie znanym. Pomimo tej wiedzy snus podbija jednak Norwegię. Jaki jest więc powód, dla którego Norwegowie, ku wielkiemu oburzeniu rządu, są tak wielkimi zwolennikami tej używki?

Na to pytanie odpowiedź próbuje dostarczyć raport Snus w Norwegii, sporządzony przez sklep «Snuslageret.no». Raport ten opiera się na wywiadach przeprowadzonych z 1.800 konsumentami oraz na statystykach zakupów sporządzonych pośród 44.000 klientów sklepu.

Połowa użytkowników snus to byli palacze

- Najważniejszym wnioskiem wynikającym z raportu jest to, że prawie 50 procent norweskich konsumentów snus to byli palacze. Jasno widać, że do rzucenia palenia nie przyczynia się, jak to mogłoby się wydawać, brzydkie opakowanie papierosów, preparaty farmaceutyczne z nikotyną czy terapie. To snus sprawia, że palacze rzucają palenie, mówi w rozmowie z Nettavisen Markus Lindblad, menedżer Snuslageret.no.

- Ale według raportu prawie 50 procent pytanych twierdzi, że zaczęli używać snus, gdyż to zwyczajnie lubią to, a nie dlatego, że chcieli rzucić palenie.

- Ależ snus to fantastyczny produkt. Jeśli spróbujesz, to prawdopodobnie ci się spodoba. Należy także pamiętać, że jest wielu ludzi, którzy nigdy nie sądzili, że przestaną palić, a używając snus nagle porzucili palenie, mówi szwedzki król snusów.

Markus Lindblad dodaje, że nie wierzy w tradycyjne produkty do rzucania palenia, takie jak plastry, guma do żucia i inne produkty farmaceutyczne z nikotyną.

Fakty alternatywne

Lindblad jest menedżerem Snuslageret.no, firmy która w krótkim czasie urosła do gigantycznych rozmiarów. Trzy z czterech opakowań snus sprzedawanych on-line w Norwegii pochodzi właśnie z Snuslageret. Firma otworzy wkrótce swój flagowy, stacjonarny sklep w Oslo.

Nowy raport Snuslageret.no pokazuje powody dla jakich konsumenci używają snus, kto jaki rodzaj snus wybiera oraz różnice w preferencjach między mężczyznami i kobietami. Lindblad który, oczywiście zarabia duże pieniądze sprzedając snus, uważa jedną z propozycji rządowych dotyczącą zmian strategii tytoniowej za błędną. Jest nią zakaz sprzedaży snusów smakowych.

FAKTY ALTERNATYWNE: Markus Lindblad uważa, że władze nie postrzegają snusów jako produktu przyjaznego i przyczyniającego się do rzucenia palenia. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- Według władz intencją przemysłu tytoniowego jest wytwarzanie aromatyzowanego snusu, aby przyciągać młodych ludzi. Jednak z badań wynika, że aromatyzowanymi produktami są zainteresowani w równym stopniu ludzie starsi jak i młodsi. W sumie 62 procent produktów snus jest aromatyzowane, mówi Lindblad.

Norwegowie nadają trendy

Lindblad, który sam jest Szwedem, uważa, że Norwegia wyprzedza inne kraje będące konsumentami snus. Wszelkie nowości pojawiają się wcześniej na rynku norweskim niż szwedzkim. Powodem tego są oczekiwania norweskich konsumentów. Norwegowie są otwarci na nowości, podczas gdy Szwedzi wciąż preferują tradycyjną formę snus, która jest brązowa, sypka i mokra. W Norwegii snus jest bardziej biały, jest świeży, nie przebarwia zębów i dobrze smakuje.

Inną różnica między konsumentami Norwegii i Szwecji jest to, że Norwegowie w większym stopniu akceptują używanie snus niż Szwedzi. W Norwegii 79 procent ankietowanych uważa, że używanie snus jest społecznie akceptowalne, podczas gdy w Szwecji podobnego zdania jest tylko 71 procent.

Tradycyjny snus jest sypki i należy go przed użyciem zapakować. Snus fabrycznie zapakowany w jedno porcyjne opakowanie zyskał ogromną popularność i teraz stanowi prawie 90 procent całego rynku sprzedaży tej używki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat popularność zyskał tak zwany biały snus. Jest suchy, jego działanie jest wydłużone oraz nie przebarwia zębów.

CAŁY BIAŁY: Snus po lewej stronie jest całkowicie pozbawiony tytoniu. Aby go móc legalnie sprzedawać w Norwegii, należy dodać do niego tytoń i przekształcić w produkt po prawej stronie. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Biały snus jest czymś zupełnie nowym. To produkt, który oryginalnie nie zawiera tytoniu. Ale aby móc go sprzedawać w Norwegii, należy dodać tytoń. Ten typ snusów w rekordowym czasie stał się bardzo popularny. Aktualny udział w rynku tego produktu to 16,6 procent ogółu sprzedaży. Biały snus jest najbardziej popularny wśród kobiet w wieku 25-34 lat.

Nowoczesne kobiety - tradycyjni mężczyźni

Fakty dotyczące tabaki w raporcie pokazują, że norweskie kobiety chętnie sięgają po nowe produkty snus, podczas gdy mężczyźni nadal wolą starą, dobrą tabakę.

JAK ZA STARYCH CZASÓW: Mężczyźni i osoby starsze preferują snus w sypkiej formie. Kobiety wolą zaś małe, białe porcje i całkowicie porzuciły tradycyjną sypką formę produktu. Zdjęcie: Erlend Aas (NTB scanpix)

Chociaż snus jest często kojarzony wyłącznie z mężczyznami, to jednak cztery z dziesięciu sprzedanych opakowań kupują kobiety. Szczególnie dużym powodzeniem wśród kobiet cieszy się snus w postaci cienkiego opakowania. Są to tzw. slimy. Aż 71 procent kobiet preferuje właśnie takie małe porcje snus.

Konsumenci snus z Østfold są najbardziej zadowoleni

Istnieje również kilka ciekawych faktów, które pojawiły się w ankietach przeprowadzonych przez Snuslageret.no. Istnieją bowiem dość duże różnice regionalne między preferencjami konsumentów snus na południu i północy kraju.

W Finnmark na przykład najczęściej używaną jest tradycyjna forma snus, którą należy przygotować samemu. W okręgu Sogn og Fjordane jest najniższy odsetek kobiet używających snus. Użytkownicy snus zarówno w Troms, jak i Nordland deklarują, że snus używany jest przez nich codziennie. W Hedmark więcej kobiet niż mężczyzn zażywa snus. W Rogaland mieszka najwięcej konsumentów używających snus o bardzo wczesnych porach dnia (pierwsza porcja zażyta przed godzina 06:00). W Østfold żyje najwięcej zadowolonych osób z faktu, że dzięki snus przestali palić papierosy.

Markus Lindblad ma nadzieję, że ich raport na temat norweskich nawyków związanych z użytkowaniem snus może przyczynić się do bardziej merytorycznej debaty dotyczącej regulacji rynku tytoniowego.

Nie ma pewności, czy snus jest odpowiednim produktem do rzucenia palenia

Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie chciało uznać snus za produkt pomagający w rzucaniu palenia. Snus uznany jest wiąż za produkt szkodliwy dla zdrowia i choć jest mniej niebezpieczny niż tradycyjne palenie, należy ograniczać jego spożycie.

Według Helse Norge w wyniku stosowania snus istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na raka, choroby serca i cukrzycę typu 2.

