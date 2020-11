Tak będzie wyglądał nowy pakiet kryzysowy: - Musimy zabezpieczyć miejsca pracy

Partie rządzące wraz z Partią Postępu (Frp) uzgodniły ostateczny kształt nowego pakietu antykryzysowego, który ma uratować norweski biznes i przemysł.

- Ważne jest, aby partie rządzące szybko wprowadziły ten pakiet w życie. W tym trudnym czasie chcemy zapewnić firmom i pracownikom jak największą przewidywalność. Najważniejszą rzeczą dla Høyre jest przywrócenie ludziom ich stanowisk pracy, powiedział przewodniczący parlamentarnego Komitetu Finansów Mudassar Kapur (H).

Przewodnicząca Parii Pastępu (Frp) Siv Jensen stwierdziła po zakończonych negocjacjach, że jej partia miała znaczący wpływ na rozszerzenie pomocowego pakietu antykryzysowego. Obecnie został on powiększony o 4,4 miliarda koron. Łącznie pakiet liczy zatem 22,1 miliarda koron.

- Cieszymy się, że wzmocniliśmy systemy rekompensat - powiedziała wiceliderka Frp i rzeczniczka polityki fiskalnej partii Sylvi Listhaug.

- Bezpieczne miejsca pracy

Silvi Listhaug zwróciła uwagę, że ważne jest, aby pakiet kryzysowy pomógł między innymi norweskim lotniskom i wspomniała o lotniskach Torp i Haugesund, które w ramach nowego pakietu otrzymają dużą pomoc.

W ramach nowego pakietu pomocowego, lotnisko Torp w Sandefjord otrzyma na swoje funkcjonowanie wsparcie na poziomie 35 milonów koron.

- Przeznaczyliśmy również środki na walkę z samotnością wśród osób starszych, powiedziała Listhaug.

- Norwegia jest dziś w kryzysie i naszym obowiązkiem jest zapewnienie ludziom miejsc pracy.

Partia Venstre proponowała ponadto, aby zawiesić podatek pasażerski w transporcie lotniczym na cały 2021 rok. Negocjujące partie szybko uzgodniły ten postulat w pakiecie kryzysowym.

NHO chwali Frp

Oddział Norweskiej Federacji Gospodarczo-Przemysłowej zrzeszający pracodawców branży turystycznej (NHO Reiseliv) z zadowoleniem przyjął dzisiejsze wiadomości i twierdzi, że przyszłość wygląda teraz znacznie jaśniej.

- Chciałbym pochwalić Partię Postępu za walkę o wszystkie postulaty zgłoszone przez NHO Reiseliv. Dobrze, że rząd wysłuchał naszych wniosków. Podniesienie poziomu odszkodowań do 85 procent kosztów stałych i utrzymanie podatku VAT od zakwaterowania na poziomie 6 procent jest absolutnie niezbędne do tego, aby branża turystyczna przetrwała zimę, czytamy w komunikacie prasowym Kristin Krohn Devold dyrektor generalnej NHO Reiseliv.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Idealnie byłoby, gdyby podatek VAT od serwowanych dań również został obniżony do 15 procent, podobnie od dań na wynos. Devold dodała, że branża gastronomiczna jest w bardzo złej sytuacji i niższy podatek VAT byłby właściwym środkiem pomocowym.

Prowadzony w imieniu Frp

Listhaug prowadziła negocjacje w imieniu Frp i zażądała, aby rząd zwiększył kwotę wsparcia dla firm, które mocno ucierpiały na skutek kryzysu koronawirusa.

Partie rządzące wraz z Frp zniosą zatem podatek pasażerski w liniach lotniczych na cały 2021 rok. Niska stawka VAT w wysokości 6 procent zostanie utrzymana w pierwszej połowie roku, dowiaduje się NTB. Obniżona stawka VAT dotyczy między innymi kultury, turystyki i transportu.

Obniżona stawka niskiego podatku VAT na usługi turystyczne, kulturę, lotnictwo i transport publiczny będzie obowiązywała do 1 lipca.

Listhaug zaleca głosowanie za pakietem

Listhaug jest bardzo zadowolona z wyniku negocjacji i rekomenduje grupie parlamentarnej, aby ta poparła wynegocjowane porozumienie.

- Najważniejsze jest zapewnienie miejsc pracy dla ludzi. O to tak naprawdę chodzi. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany zostaną dobrze przyjęte. Zarówno wśród właścicieli firm, jak i tych, którzy w nich pracują - mówi Listhaug.

Frp żądało zwiększonej rekompensaty

Negocjacje dotyczyły między innymi odszkodowań dla firm, które doświadczyły dużych spadków w obrotach. Frp twierdziła, że ​​propozycja rządu, aby wypłacać rekompensaty na pokrycie 60 procent poniesionych strat we wrześniu i październiku oraz 70 procent w listopadzie i grudniu jest niewystarczająca.

Zgodnie z informacjami, do których dotarła agencja informacyjna NTB, przedsiębiorstwa objęte programem otrzymają w miesiącach zimowych co najmniej 80 procent (w listopadzie i grudniu do 85 procent, a w styczniu i lutym do 80 procent).

Wsparcie dla zwrotu kosztów dla zorganizowanych touroperatorów za odwołane wycieczki wzrasta z 40 do 60 procent.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Slik blirden nye krisepakken: - Vi må sikre arbeidsplasser (Mario Andrés Neira Torres, NTB)