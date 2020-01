Tak Erna Solberg przedstawiła swój nowy rząd na Facebooku

Nowy gabinet Erny Solberg został zaprezentowany – przed Zamkiem Królewskim w Oslo i na Facebooku.

OSLO (Nettavisen): - To są nazwiska, które już wkrótce lepiej poznacie, powiedziała z uśmiechem premier Erna Solberg (H) w ostatnim filmie, który opublikowała na swojej stronie na Facebooku w piątek. Filmik pojawił się krótko po spotkaniu nowego gabinetu i tuż przed zwołaną konferencją prasową.

Były lider Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) Knut Arild Hareide to jedna z nowych nazwisk w nowym rządzie Solberg.

- Wiem, że dla wielu jest to zaskakujące po jego wyborach, jakie dokonywał w KrF. Myślę jednak, że pomoże to wzmocnić współpracę w ramach prac rządu. Przychodzi do nas aby jako minister transportu wybudować więcej dróg, ścieżek i poprawić transport publiczny, powiedziała Solberg na konferencji prasowej.

PLAC ZAMKOWY W OSLO: Od lewej: minister ds. dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad (KrF), minister transportu Knut Arild Hareide (KrF) i minister regionów i cyfryzacji Linda Hofstad Helleland (H) po ogłoszeniu zmian w rządzie. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Przypomnijmy, że jako lider KrF, Hareide opowiadał się stanowczo przeciw współpracy z koalicją rządową i gabinetem Erny Solberg. Po decyzji jego partii o wstąpieniu do koalicji, Knut Arild Hareide zrezygnował z funkcji szefa KrF i odsunął się w cień życia politycznego. Jego miejsce na stanowisku przewodniczącego ugrupowania zajął wtedy Kjell Ingolf Ropstad, zwolennik współpracy z koalicją Solberg i dzisiejszy minister ds. dzieci i rodziny.

Rząd opiera się aktualnie na trzech współkoalicjantach: Høyre (H), Venstre (V) i Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF). Skład gabinetu wygląda teraz tak:

Premier

Erna Solberg (H)

Minister edukacji i integracji

Trine Skei Grande (V)

Minister ds. dzieci i rodziny

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Minister finansów

Jan Tore Sanner (H)

Wiceprzewodniczący Høyre, Jan Tore Sanner, przejął po Siv Jensen (Frp) tekę ministra finansów Norwegii. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Minister sprawiedliwości i imigracji

Monica Mæland (H)

Minister zdrowia i opieki

Bent Høie (H)

Minister spraw zagranicznych

Ine Eriksen Søreide (H)

Minister pracy i spraw społecznych

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Minister regionów i cyfryzacji

Linda Hofstad Helleland (H)

Minister obrony

Frank Bakke-Jensen (H)

Minister ds. komunalnych i modernizacji

Nikolai Astrup (H)

Minister przemysłu

Iselin Nybø (V)

Minister transportu

Knut Arild Hareide (KrF)

Minister rolnictwa i żywności

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Minister rozwoju

Dag Inge Ulstein (KrF)

Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Henrik Asheim (H)

Minister rybołówstwa

Geir Inge Sivertsen (H)

Minister kultury i równouprawnienia

Abid Raja (V)

Jedną z nowych twarzy gabinetu Erny Solberg jest Abid Raja z partii Venstre, nowomianowany minister kultury i równouprawnienia. Foto: Heidi Schei Lilleås

Minister ropy i energii

Tina Bru (H)

Minister klimatu i środowiska

Sveinung Rotevatn (V)

