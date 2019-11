Tak kierownictwo Nav żartuje z pobierających świadczenia

Jo Jenseg, lider związków zawodowych LO w Stavanger i od 30 lat pracownik Nav uważa, że traktowanie osób korzystających ze świadczeń społecznych jako potencjalnych próżniaków podłożyło podwaliny pod niedawny skandal związany z Nav.

Dyrektor działu HR w Nav Gunhild Løkkevol zaprzecza, jakoby kierownictwo Nav zachowywało się niekulturalnie, możemy przeczytać w czwartek w gazecie Stavanger Aftenblad.

Jo Jenseg uważa, że w 2009 roku po raz pierwszy usłyszał dowcip. Cały personel Nav Rogaland zebrał się wówczas w Atlantic Hall, a jeden z krajowych kierowników Nav stanął na scenie i opowiedział żart.

W dowcipie Jezus wraca na ziemię, aby uzdrawiać ludzi. Mieszkaniec północy odrzuca jednak ofertę Jezusa i nie chce zostać uzdrowiony, ponieważ… nie chce stracić zasiłku.

Niestosowne żarty

Według Jenseg również kilku innych szefów norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (Nav) opowiadało ten żart przy okazji innych, podobnych spotkań z pracownikami.

- Czym innym jest opowiadanie takich żartów na mniej oficjalnych spotkaniach, a czym innym jest opowiadanie ich na oficjalnych spotkaniach pracowników urzędu. Informacja przekazana w formie żartu jest taka, że beneficjenci Nav wolą za wszelką cenę utrzymać swoje świadczenia socjalne niż podjąć pracę. Nie twierdzę, że całe przywództwo w Nav jest przesiąknięte takimi postawami, ale przesyłanie sygnałów z taką retoryką do niższych szczebli pracowników Nav jest widoczne, mówi Jenseg.

Zapytana o wypowiedzi Jenseg Gunhild Løkkevol dyrektor HR Nav Rogaland udziela Aftenbladet następującej odpowiedzi:

- Obraz kultury Nav jaki rysuje Jenseg, jest obrazem którego nie rozpoznaję. Problemu przedstawionego przez Jensega nikt dotychczas nie postawił na spotkaniach z naszym centralnym komitetem ds. środowiska pracy (AMU). Jeśli te poważne zarzuty potwierdzają również inni pracownicy to on, jako główny reprezentant załogi w sprawach dotyczących środowiska pracy (nor. hovedverneombud) w Rogaland, powinien zadbać o to, aby komitet ds. środowiska pracy w Nav zajął się oficjalnie tą sprawą.

– Nav-ledere vitser om trygdemottakere (Stig Martin Solberg)