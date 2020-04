Tak może wyglądać zwykły dzień w przedszkolach – po ich ponownym otwarciu

Zostaną wprowadzone rygorystyczne zalecenia dotyczące higieny. Mogą występować duże różnice między poszczególnymi przedszkolami.

W poniedziałek, 20 kwietnia, przedszkola mogą zostać ponownie otwarte, ale jeśli gminy potrzebują trochę więcej czasu, mogą jeszcze przez cały dodatkowy tydzień przygotowywać się do otwarcia swoich placówek.

Życie codzienne, do którego wrócą dzieci, będzie inne niż zwykle. Wskazówki dla właścicieli i personelu przedszkoli dotyczące tego, jakie konkretne środki należy podjąć zostały już przekazane.

Co zatem wiemy o tych zaleceniach i jakie wyzwania stoją dziś przed osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli?

Trzy główne rekomendacje

Utworzona przez rząd grupa ekspertów opracowała trzy bardzo konkretne zalecenia, które należy wprowadzić w przedszkolach:

Zachowanie higieny, częste mycie, unikanie powitania przez uścisk dłoni, obejmowania się na powitanie i tym podobne.

Wczesna izolacja chorych. Ponieważ przebieg infekcji koronawirusa u dzieci często jest łagodny, bez nasilonych objawów, wszystkie dzieci i personel «wykazujący infekcje dróg oddechowych» powinni pozostać w domu.

Ograniczenie kontaktów, polegające między innymi na nie przenoszeniu pracowniców i opiekunów z grupy do grupy.

Praktyczne konsekwencje tych zaleceń są liczne...

Pracownicy z grup ryzyka otrzymają inną pracę

Władze nie chcą, aby osoby z tzw. grup ryzyka były zmuszane do normalnej pracy z dziećmi. Co prawda wiele wskazuje na to, że dzieci nie przechodzą infekcji COVID-19 szczególnie poważnie, ale dla osób z grup wyskokiego ryzyka kontakt z zainfekowanymi dziećmi może być bardzo niebezpieczny. Jeśli zatem osoby te nie zostaną zastąpione innymi pracownikami, będzie to oznaczać, że w przedszkolach będzie mniej personelu niż zwykle.

Eksperci nie chcą, aby pracownicy przedszkoli pracowali z kilkoma grupami dzieci jednocześnie, a to z kolei oznacza, że rozwiązaniem problemu może stać się przyjmowanie pracowników tymczasowych - na zastępstwo.

Będą krótsze dni

Większość przedszkoli zwyczajowo otwarta jest przez około dziesięć godzin dziennie. Zmusza to placówki do wprowadzania rotacji personelu. Istnieją też wymogi, aby na jednego pracownika w oddziałach żłobkowych przypadało maksymalnie troje dzieci a na jednego pracownika w grupach dzieci starszych - maksymalnie sześcioro wychowanków. Istnienie takich wymogów nie oznacza, że przez cały czas normy w przedszkolach są dotrzymywane. Rotacja pracowników, ich uczestnictwo w spotkaniach i nieobecności z powodu choroby powodują, że tak naprawdę liczba dzieci przypadająca na jednego pracownika jest niekiedy wyższa.

Grupa ekspertów doradzających stronie rządowej wyraziła wolę, aby w przedszkolach, po ich ponownym otwarciu, grupy dzieci były mniejsze. Połączenie tego wymogu ze zmniejszoną liczbą pracowników sprawi, że bardzo trudno będzie zapewnić funkcjonowanie przedszkoli w pełnym wymiarze godzin.

- Dzieci będą musiały w przedszkolu przebywać krócej niż zwykle, powiedział Steffen Handal ze Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Mogą występować tutaj duże różnice między poszczególnymi przedszkolami. Godziny otwarcia będą na bieżąco ustalane na podstawie liczby dostępnych pracowników oraz liczby dzieci, które realnie pojawią się w przedszkolu. Nettavisen dowiedziało się, że przedszkola już zaczęły monitorować, ile dzieci będzie odprowadzanych do placówek po ich ponownym otwarciu.

Częste mycie rąk - może nawet bardzo częste

Grupa rządowych doradców wskazuje też, że szczególnie istotne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie zakażeń przenoszących się poprzez kontakt z przedmiotami i innymi ludźmi. Szczegónie ważne może okazać się wprowadzenie działań minimalizujących ryzyko wystąpienia infekcji przenoszonych poprzez kontakt z osobami kaszlącymi i kichającymi. Działania takie to oczywiście szczególna dbałość o higienę rąk, unikanie kontaktu dłoni z twarzą, unikanie wizyt osób trzecich, unikanie uścisków dłoni, zaprzestanie wymieniania się pocałunkami czy uściskami, a także częste mycie przedmiotów, które dotyka wiele osób.

I właśnie mycie rąk stanie ważną częścią codziennego życia w przedszkolach. Nie jest jasne, co w języku specjalistów oznacza słowo «często», ale z informacji do których dotarła Nettavisen wynika, że sugerowana częstotliwość mycia rąk w przedszkolach to mycie rąk w ciągu dnia co każde 20 minut. W praktyce zalecenie takie nie wydaje się realne do spełnienia, a więc szczególny nacisk zostanie położony na: mycie rąk po przybyciu do przedszkola, przed jego opuszczeniem, przed jedzeniem, przy zmianie rodzaju aktywności etc. Znacznie większy nacisk niż normalnie zostanie też położony na częste mycie zabawek.

Do zadań personelu należeć też będzie odpowiednie organizowanie zajęć, które zapewni brak tłoku i zatorów w szatniach, łazienkach, na salach oraz podczas posiłków.

Więcej czasu na zewnątrz

Dzieci w przedszkolu będą spędzać więcej czasu na zewnątrz budynków. Łatwiej jest wtedy zachować dystans i łatwiej jest myć zabawki używane na zewnątrz. Łatwiej jest przecież umyć zabawki z piaskownicy i placu zabaw niż tradycyjne misie, koce i lalki.

Przeziębione dzieci nie mogą przebywać w przedszkolu

Grupa ekspertów doradzająca stronie rządowej jest bardzo zgodna w tej kwestii:

- Objawy COVID-19 u dzieci i młodzieży są zwykle łagodne i trudno je odróżnić od innych infekcji dróg oddechowych. Zaraźliwość jest największa, gdy pojawiają się objawy. Dlatego wszystkie dzieci, młodzież i pracownicy z objawami infekcji dróg oddechowych muszą pozostać w domu, dopóki nie będą zdrowi, bez objawów przez co najmniej jeden dzień. Należy wyraźnie poinformować rodziców, że dzieci i młodzież z objawami przeziębienia nie powinny uczęszczać do przedszkola lub szkoły.

Zalecenie to może znacznie zmniejszyć liczbę dzieci przebywających w przedszkolu, ponieważ różnorakie formy infekcji dróg oddechowych są niezwykle powszechne u dzieci. Absencja taka ułatwi niewątpliwie prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli w nowej rzeczywistości.

Przedszkola nie będą tańsze

W przeciwieństwie do szkół, przedszkola są częściowo finansowane przez tych, którzy z nich korzystają. W Norwegii jest prawie 276.000 przedszkolaków, a maksymalna cena za przedszkole wynosi 3.135 koron miesięcznie. W przypadku niektórych dzieci stawki bywają obniżone. Miesięczne opłaty wnoszone przez rodziców przedszkolaków w Norwegii wynosiły od 650 do 800 milionów koron miesięcznie. Z dniem zamknięcia przedszkoli strumień tych pieniędzy zatrzymał się.

Dla gmin pieniądze te jednak są niezwykle istotne. Miasto Oslo poinformowało, że opłaty za funkcjonowanie przedszkoli, które ponoszą rodzice będą normalnie obowiązywały również po ponownym otwarciu placówek, niezależnie od rodzaju świadczonych usług:

«Rząd określił w przepisach, że opłatę jaką wnoszą rodzice należy pobierać, gdy przedszkola zostaną ponownie otwarte. Opłatę należy płacić od dnia, w którym dziecko ponownie otrzymają miejsce w placówce. Rodzice dzieci, które już otrzymały miejsce w przedszkolu, muszą opłacić należności od 14.04.2020. Należy też opłacać zwykłą, uzgodnioną cenę, niezależnie od liczby godzin, jakie dziecko spędzi w przedszkolu».

