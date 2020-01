Test cen żywności: Historyczny spadek sieci Rema 1000

W czwartym kwartale tego roku, w wyścigu po miano najtańszej sieci handlowej, Rema 1000 po raz pierwszy wyprzedzona została zarówno przez Kiwi, jak i Extra.

Przez długi czas to Rema 1000 miała status najtańszej sieci sklepów spożywczych w Norwegii, co potwierdzały testy cen regularnie prowadzone przez portal Enhver.no i gazetę VG. Po raz pierwszy Rema 1000 straciła palmę pierwszeństwa na rzecz sieci Kiwi pod koniec roku 2018. Najnowsze analizy cen wskazują jednak, że w ostatnim kwartale 2019 roku sieć Rema 1000 nie utrzymała w zestawieniu nawet drugiej pozycji. Po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia badań przez Enhver.no, dwie sieci okazały się być tańsze niż Rema 1000.

Ciasno w czołówce

Zestawiając wszystkie testy cen koszyka produktów spożywczych prowadzone przez Enhver.no w czwartym kwartale 2019 roku widzimy, że Kiwi ponownie obroniła tytułu najtańszej sieci w Norwegii. Różnice w czołówce są jednak niewielkie.

Sieć Extra była o 0,48 procent droższa, a Rema 1000, która jest trzecią najtańszą siecią w Norwegii, była droższa o 0,76 procent. Różnice są zatem niewielkie, a to która sieć jest tańsza, może zależeć również od innych czynników, takich jak na przykład programy bonusowe. Zarówno Kiwi (Kiwi Pluss/Trumf), Extra (Coop medlem), jak i Rema 1000 (Æ) oferują swoim klientom różne rabaty, które w indywidualnych przypadkach mogą powodować dużą różnicę.

Ceny całego koszyka produktów spożywczych we wszystkich testach cenowych przeprowadzonych przez Enhver.no na zlecenie Nettavisen Ekonomia - w czwartym kwartale i w całym 2019 roku. Wartości podano w koronach.

Różnice cen marginalne

Tom Ystaas, który, za pośrednictwem Enhver.no, od 2013 roku prowadzi analizę cen żywności powiedział, że Rema 1000 od dłuższego czasu jest najbardziej stabilną siecią sklepów spożywczych.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Rema bardzo długo utrzymywała się na szczycie naszych zestawień pomimo tego, że Kiwi w ostatnich latach stała się siecią równie tanią. W ostatnich miesiącach sieć Extra podjęła walkę w wojnie cenowej, co jest widoczne w ostatnim zestawieniu. Należy jednak podkreślić, że różnice cen między tymi trzema sieciami są bardzo małe, powiedział Ystaas w rozmowie z Nettavisen.

Różnice cen w ujęciu procentowym - w odniesieniu do najtańszej sieci, którą zarówno przez cały rok 2019, jak i w czwartym kwartale była Kiwi.

Przypadek, czy może jednak nie?

Rema 1000 wyjaśniając swój spadek na trzecie miejsce wykorzystuje argument niewielkich różnic cen jakie są między trzema sieciami.

- Kiedy różnice w cenach trzech sieci po raz kolejny są bliskie zeru, to uznać możemy z dużym prawdopodobieństwem, że to iż znaleźliśmy się na trzecim miejscu jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Najbardziej zaskakujące jest to, że Kiwi mając ceny zakupu niższe od naszych nawet o 15 procent, nie jest dużo tańsze od nas. Gdyby Rema 1000 miała takie upusty cenowe przy zakupach produktów, to z pewnością zaoferowalibyśmy naszym klientom jeszcze niższe ceny.

Kristine Aakvaag Arvin, menedżer ds. komunikacji w Kiwi, cieszy się, że sieć po raz kolejny jest na najwyższej pozycji w zestawieniu cen. I podkreśla, że pozycja ta nie jest przypadkowa.

- Oczywistym jest, że testy cen pokazują tylko niewielki wycinek oferty sklepów. Jednak to, że od pewnego czasu Kiwi wygrywa wszystkie testy nie jest przypadkowe.

Arvin podkreśliła, że rok 2019 upłynął pod znakiem ostrej konkurencji a sam koniec roku był wręcz szaleństwem. Arvin spodziewa się również, ze rok 2020 upłynie pod znakiem zaciętej bitwy o klienta.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Stor pristest av matvarer: Historisk smell for Rema 1000 (Halvor Ripegutu)