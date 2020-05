Torgil Gjertsen poszedł pobiegać - policja odesłała go do domu

- Powiedziano mi surowo, że mam wrócić do domu, mówi były zawodnik Ranheim i KBK.

Torgil Gjertsen wyszedł z domu, żeby pobiegać i potrenować w swoim nowym mieście zamieszkania - Płocku. Nie minęło jednak dużo czasu, a były zawodnik Ranheim i Kristiansund musiał gwałtownie przerwać niedawno rozpoczęty trening… Dziś przyznaje, że dużym zaskoczeniem było dla niego zatrzymanie przez patrol policji i odesłanie go do domu. Miało to miejsce w czasie, gdy praktycznie cała Polska była «zamknięta» z powodu wprowadzonych przez rząd obostrzeń, związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Odesłany do domu

Zawodnik Wisły Płock został zatrzymany przez policjantów, którzy nie wykazali szczególnej ekscytacji faktem, że stoi przed nimi piłkarz największego, lokalnego klubu piłkarskiego.

- Też byłbyś nieco zszokowany. Policjanci nie mówili po angielsku, a ja nie mówię po polsku, więc dano mi tylko surowo do zrozumienia, że mam natychmiast wrócić do domu. Dopiero w klubie zapytałem, o co chodziło napotkanym policjantom. No i dowiedziałem się, że to co zrobiłem było surowo zabronione. Nie zdawałem sobie wówczas z tego sprawy, mówi Gjertsen w rozmowie z Nettavisen.

Gazeta Trønderbladet już wcześniej wspominała o tym incydencie.

- Zasady wprowadzone w czasie epidemii były bardzo surowe. Nie pozwolono nam wychodzić na zewnątrz, za wyjątkiem wyjątkowo ważnych powodów. Społeczeństwo zostało całkowicie zamknięte w domach. Do sklepów wpuszczano ściśle określoną liczbę klientów, mówi mieszkaniec Trøndelag.

Dwa męczące miesiące

Gjertsen dołączył do Wisły Płock w styczniu po wygaśnięciu kontraktu z Kristiansund BK. Jego start w polskiej lidze wyglądał bardzo obiecująco mimo tego, że opuścił kilka meczów z powodu kontuzji.

W POLSCE DO 2022: Torgil Gjertsen podpisał umowę z Wisłą Płock do lata 2022 roku. Foto: Wisla Plock

Dwa gole w czterech meczach - tyle osiągnął 28-latek do czasu zawieszenia rozgrywek ligi z powodu epidemii koronawirusa. Do rozegrania w rundzie zasadniczej pozostały cztery mecze.

- Czułem, że szło mi dobrze. Straciłem co prawda kilka spotkań z powodu kontuzji, ale potem rozluźniłem się. Pomogło to oczywiście w zdobywaniu bramek i uzyskaniu większej pewności siebie, mówi Gjertsen.

- Jednak mając ciężarną dziewczynę w domu w Norwegii i ograniczoną możliwość poruszania się na zewnątrz, ostatnie miesiące były dla mnie zdecydowanie trudniejsze, mówi Torgil.

- Przed epidemią koronawirusa wszystko wyglądało dobrze. Spodobało mi się zarówno miasto jak i klub. W końcu jednak wszystko przestało mieć znaczenie, podczas tych minionych dwóch miesięcy, które można uznać za czas wykreślony z życia. To był męczący okres, przyznaje zawodnik.

"Punktuję na i poza boiskiem. W drodze jest mini-Gjertsen". Tak Torgil Gjersen poinformował na swoim Instagramie o tym, że wraz ze swoją dziewczyną Anne Mari Løfald spodziewają się dziecka.

Jazda na rowerze i sesje Skype

Na przełomie kwietnia-maja wznowiono wspólne treningi w klubie. Do tego czasu przez dwa miesiące Gjertsen i jego koledzy z drużyny trenowali alternatywnie.

- Jeszcze dwa lub trzy tygodnie temu w ogóle wspólnie nie trenowaliśmy. Klub dostarczył nam rowery stacjonarne oraz trochę ciężarków, więc rozpoczęliśmy treningi z trenerem od przygotowania fizycznego za pośrednictwem Skype, mówi Gjertsen.

- Jaki jest poziom polskiej Ekstraklasy w porównaniu z norweską Eliteserie?

- Nie ma jakiejś szalonej różnicy, ale to jest zupełnie inny sposób gry w piłkę nożną. Odczuwam go jako bardziej fizyczny. Ponadto gramy zawsze na naturalnej trawie, a to jest istotna różnica. Poziom ligi jest dość zróżnicowany. Najlepsze drużyny są bardzo dobre. Legia oraz Rogne i spółka (Thomas Rogne i Lech Poznań, przyp. tłumacza) są świetni, ale drużynom z dolnej części tabeli prawdopodobnie nie wiodłoby się najlepiej w Eliteserien (Eliteserien – norweska najwyższa klasa rozgrywkowa, przyp. tłumacza).

Wymagająca konkurencja

Gjertsen zauważył też, że w realnej walce o grę w pierwszym składzie drużyny bierze udział większa liczba zawodników zespołu niż ma to zwykle miejsce w Norwegii

- Konkurencja jest duża. Masz 22-23 zawodników, którzy są naprawdę wymagający. Jest to coś nowego, ponieważ w Norwegii zwykle tylko 12-13 graczy walczy o miejsce w składzie. Tutaj mamy więc niemal dwukrotnie więcej zawodników, którzy bez trudu mogą grać w pierwszym składzie.

W tabeli Ekstraklasy Wisła Płock zajmuje obecnie dziesiąte miejsce. Do rozegrania zostały jej cztery serie rundy zasadniczej.

Po zakończeniu rundy zasadniczej tabela podzielona zostanie na dwie części. Pierwsze osiem drużyn grać będzie o mistrzostwo kraju oraz o miejsca promowane grą w europejskich pucharach. Drużyny z dolnej połowy tabeli grać będą o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

