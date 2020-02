Trzech na pięciu Norwegów sprzeciwia się sprowadzaniu do kraju rodzin powiązanych z IS

- Wysyłamy błędne sygnały, że członkowie IS mogą łatwiej uzyskać pomoc niż obywatele przestrzegający prawa, uważają politycy Partii Postępu (Frp).

Po sprowadzeniu do Norwegii kobiety powiązanej z IS, wraz z jej dziećmi, Partia Postępu (Frp) opuściła koalicję rządową.

W Syrii wciąż przebywa wiele kobiet (i ich dzieci) posiadających obywatelstwo norweskie oraz powiązanych z terrorystyczną organizacją IS. Większość mieszkańców Norwegii uważa jednak, że ludzi tych nie należy sprowadzać do kraju.

Według ankiety Sentio, przeprowadzonej na zlecenie Nettavisen, tylko jeden na czterech Norwegów (25 procent) twierdzi, że matki wraz dziećmi powinny zostać sprowadzone do Norwegii.

31 procent ankietowanych twierdzi, że obywatele Norwegii powiązani z Państwem Islamskim nie powinni być sprowadzani do kraju, a 29 procent pytanych uważa, że akceptowalne jest jedynie sprowadzanie samych dzieci. Oznacza to, że trzech na pięciu Norwegów nie chce, aby władze sprowadzały do Norwegii kobiety powiązane z IS wraz z ich dziećmi.

Na zadane pytanie 15 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi «nie wiem».

Minimalnie więcej pozytywnie nastawionych mężczyzn

Dane wskazują również, że nieco więcej mężczyzn (26 procent) niż kobiet (24 procent) opowiada się za udzieleniem pomocy w powrocie do kraju obywatelom Norwegii, mającym powiązania z Państwem Islamskim i pozostającym na terenie Syrii.

Wyniki pokazują również, że najbardziej pozytywnie nastawieni do powrotów rodzin IS do Norwegii są ankietowani z najmłodszego i najstarszego przedziału wiekowego.

Większość wyborców Høyre jest przeciwko sprowadzaniu kobiet IS i ich i dzieci (26 procent) - za jest 23 procent ankietowanych zwolenników tej partii.

Większe różnice obserwujemy już wśród wyborców Venstre, gdzie 46 procent uważa, że dzieci i matki powinny być przywiezione do Norwegii, a tylko osiem procent deklaruje stanowczy sprzeciw. Wśród wyborców lewicowej Partii Pracy 32 procent opowiada się za sprowadzeniem powiązanych z IS obywatelek Norwegii a 26 procent jest temu przeciwnych.

Helgheim: - Sceptycyzm jest wielki

Rzecznik ds. polityki imigracyjnej Frp, Jon Helheim nie jest zaskoczony sceptycyzmem społeczeństwa Norwegii i uważa, że przeprowadzanie badanie pokazuje, że wyborcy innych partii są również podzieleni.

- Ankieta pokazuje na przykład, że wyborcy Høyre w dużej mierze nie zgadzają się z polityką tej partii. Dla nas, partii Frp, poświęcanie tak wiele czasu i środków w celu sprowadzenia potencjalnie niebezpiecznych ludzi do kraju, tylko po to, aby zwrócić uwagę mediów, jest wręcz nie do pomyślenia, powiedział Jon Helheim

SCEPTYCZNI: - Wydaje się, ze przeznaczanie tak dużych środków na pomoc kobietom z IS budzi negatywne reakcje, powiedział rzecznik ds. polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp), Jon Helgheim, tydzień po wyjściu jego ugrupowania z rządu. Foto: (NTB scanpix)

Helgheim uważa również, że wiele osób negatywnie reaguje na wykorzystanie państwowych środków na sprowadzenie kobiety związanej z organizacją IS.

- Wiele rodzin nieustannie zmaga się z problemami dnia codziennego. Rodziny te nigdy nie łamały prawa, lecz mimo to nigdy nie otrzymają żadnej pomocy od władz norweskich. Rząd wysyła w ten sposób sygnał do społeczeństwa, że członkom IS łatwiej jest otrzymać pomoc niż zwykłym obywatelom przestrzegającym prawa, mówi Helgheim.

Sprawa sprowadzonej do Norwegii kobiety IS miała decydujący wpływ na decyzję mojej partii o opuszczeniu ław rządowych, powiedziała Siv Jensen. Foto: (Nettavisen)

