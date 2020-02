Trzy kolejne przypadki koronawirusa w Norwegii: Jak rozmawiać o tym z dziećmi?

Trzy kolejne przypadki korona wirusa w Norwegii. Profesor psychologii, Willy-Tore Mørch mówi, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie.

W tym tygodniu oficjalnie potwierdzono obecność koronawirusa w Norwegii. Od czwartku kilka osób poddanych jest kwarantannie z powodu wykrycia u nich koronawirusa covid-19.

Potwierdzenie pierwszego przypadku zarażenia ogłoszono w środę po południu. Wczoraj Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (NHI) potwierdził trzy kolejne przypadki wirusa covid-19 w Norwegii.

Dwie spośród trzech nowych, zarażonych osób to mieszkańcy Oslo. Trzecia zainfekowana osoba jest mieszkańcem Bærum.

- Żadna z tych trzech osób nie jest poważnie chora, poinformował NHI.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że 25 procent mieszkańców Norwegii może ulec zakażeniu, co może skutkować koniecznością hospitalizowania od 14.000 do 16.000 osób.

W regionie Lombardii we Włoszech szkoły i inne instytucje publiczne zostały zamknięte. W Chinach z powodu wirusa umierają setki osób dziennie. Od 27 października w Chinach z powodu koronawirusa zmarło 2.744 osób. Rząd Japonii zamyka wszystkie szkoły w kraju, wstępnie do końca marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

- Tego nie można ukrywać

- Czy powinniśmy poinformować dzieci o koronawirusie?

- Tak, nie powinniśmy tego ukrywać i udawać, że nic się nie dzieje. Większość dzieci zauważy, że istnieje coś, co nazywa się koronawirus, co powoduje, że dorośli ludzie martwią się, mówi Willy-Tore Mørch w rozmowie z Nettavisen. Mørch jest emerytowanym profesorem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Dorośli powinni mówić prawdę. Powinniśmy opowiadać dzieciom o epidemii językiem, który dzieci są w stanie zrozumieć, w zależności od ich wieku. Nasz przekaz powinien mieć wymiar uspokajający. Ważne jest, żeby powiedzieć dzieciom, że są bezpieczne. Ponieważ w rzeczywistości są bezpieczne, mówi Mørch.

Poparciem słów Mørch niech będzie wypowiedź dyrektora NHI Bjørna Guldvoga:

- Wygląda na to, że dzieci stanowią niewielką część chorych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, uważamy, że dzieci są mniej podatne na zarażenie koronawirusem. Oczywiście wiedza nasza w tej materii jest ograniczona, ale pilnie śledzimy rozwój wydarzeń w innych krajach, powiedział Bjørn Guldvog na czwartkowej konferencji prasowej.

Można użyć słowa «przeziębienie»

Mørch mówi, że najmłodsze dzieci mogą mieć problemy ze zrozumieniem, czym jest koronawirus. Dlatego sugeruje, że dorośli mogą używać słowa «przeziębienie».

- Można używać słowa «przeziębienie». To słowo, które znają wszystkie dzieci.

- Sugeruję, aby rodzice mówili swoim dzieciom, że jest to choroba, która do nas dotarła i może rozprzestrzenić się w ciągu nadchodzących dni i wtedy ktoś może się bardzo przeziębić. Możesz więc powiedzieć dziecku, że może zachorować, jeśli ktoś w pobliżu kaszle lub kicha. Więc jeśli ktoś kaszle lub kicha, należy do takiej osoby nie podchodzić, mówi Mørch.

- Ważne jest aby uczulić dziecko na częstsze niż do tej pory mycie rąk. Powiedzieć, że teraz myjemy dłonie nie tylko po wyjściu z łazienki, ale także przed jedzeniem, po sprzątaniu zabawek lub po podróżach transportem publicznym.

- Słuchaj dorosłych, a będzie dobrze

Mørch podkreśla, że ważne jest, aby dzieci zrozumiały, że wszystko to co dzieje się i będzie się działo w ciągu nadchodzących tygodni w związku z koronawirusem będzie powodowane troską o ich bezpieczeństwo. Jeśli szkoły lub przedszkola w Norwegii zostaną zamknięte (takiej decyzji jeszcze nie podjęto), to działania te są czynione po to by chronić najmłodszych.

- Ważne jest, aby działania prewencyjne przedstawić jako formę ochrony. Dzieci nie muszą się niepotrzebnie bać.

