Trzykrotna podwyżka podatku klimatycznego i obowiązkowe samochody bezemisyjne dla gmin

Już w przyszłym roku rząd zakaże gminom i okręgom kupowania nowych samochodów benzynowych i z silnikami Diesla.

W piątek rząd przedstawił plan osiągnięcia przez Norwegię celów klimatycznych zaplanowanych na 2030 rok. Plan klimatyczny liczy 212 stron i można go w całości przeczytać tutaj.

Jakie są cele klimatyczne na 2030 rok? Zmniejszenie emisji w sektorze pozakwotowym o 45 procent w porównaniu z poziomem emisji z 2005 roku. Emisje sektora pozakwotowego pochodzą głównie z transportu, budownictwa, gospodarki odpadami i rolnictwa.

Ogromny wzrost podatku od emisji CO 2

Podatek od emisji CO 2 wzrośnie z obecnych 590 koron za tonę do 2.000 koron w 2030 roku. Podwyższenie tego podatku spowoduje, że emisja CO 2 będzie droższa i co za tym idzie, bardziej opłacalna będzie jej redukcja.

Rząd podkreśla, że ​​ogólny poziom podatków i ceł nie wzrośnie. Oznacza to, że zwiększone podatki zostaną skompensowane odpowiednimi ulgami podatkowymi lub celnymi w innych obszarach.

Twoja gmina będzie musiała kupić samochód elektryczny

Rząd w swoim nowym planie klimatycznym kładzie szczególny nacisk na transport:

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE: Rząd nakaże gminom, okręgom i innym podmiotom publicznym zakup elektrycznych: samochodów, furgonetek i autobusów, jako sposobu na ograniczenie emisji. W 2022 roku pojawi się wymóg zerowej emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w sektorze publicznym. Dla autobusów miejskich wymóg ten będzie obowiązywał od 2025 roku.

STREFY WOLNE OD SAMOCHODÓW BENZYNOWYCH I DIESLA: Miasta, które zechcą, będą mieć prawo do tworzenia stref, do których samochody napędzane paliwami kopalnymi nie będą miały dostępu. Oslo i Bergen należą do miast, które opowiadały się za tym rozwiązaniem już wcześniej. Sztokholm w zeszłym roku wprowadził strefę wolną od samochodów napędzanych olejem napędowym. Rząd rozważy możliwość stworzenia takich stref w niektórych miastach.

WYMAGANIA W TRANSPORCIE MORSKIM: Pojawią się nowe wymagania dotyczące rozwiązań niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych dla promów (2023), branży akwakultury (2024) i szybkich łodzi (2025).

WIĘCEJ BIOPALIW: Obowiązkowy obrót biopaliwami wzrośnie do 2030 roku. Celem jest również wprowadzenie wymogów dotyczących biopaliw w budownictwie i transporcie od 2022 roku.

W planie klimatycznym nie ma nowych ustaleń dotyczących cięć emisji w rolnictwie. Zamiast tego plan opiera się na porozumieniu, które rolnictwo zawarło z władzami już wcześniej. Strony zobowiązują się między innymi do zwiększenia poboru CO 2 o 5 mln ton w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

