Trzykrotny wzrost zakażeń koronawirusem w Oslo

W zeszłym tygodniu w Oslo zanotowano 81 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To ponad trzykrotny wzrost liczby nowych infekcji w porównaniu z tygodniem poprzednim.

Takie informacje podaje w swoim najnowszym raporcie Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI). W 23 tygodniu liczba nowych zakażeń w Oslo wyniosła 81, podczas gdy w tygodniu 22 zarejestrowano 24 nowe przypadki infekcji.

- Wzrost zgłaszanych infekcji w Oslo nie jest zaskoczeniem. Spodziewamy się fluktuacji liczby zakażonych i jest dziś za wcześnie, aby twierdzić, że dane te odzwierciedlają ogólny wzrost zachorowań w stolicy, wyjaśnia Line Vold, dyrektor oddziału chorób zakaźnych Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wysoki wskaźnik zakażeń w Oslo przyczynił się do pierwszego od dawna, wzrostu ogólnokrajowej, tygodniowej liczby nowych przypadków zakażeń. Jest to pierwszy wzrost tygodniowej liczby nowych infekcji od 14 tygodnia, kiedy to rozpoczął się trend spadkowy w rejestracjach nowych, tygodniowych przypadków zakażeń.

W zeszłym tygodniu zgłoszono w Norwegii 112 przypadków nowych infekcji koronawirusem, co oznacza, że ​​75 procent nowych zakażeń przypadło na Oslo.

Najwięcej nowych, tygodniowych przypadków infekcji zarejestrowano w tygodniu 13 (23-29.03), kiedy to zgłoszono łącznie 1.348 nowych zakażeń.

Wyróżniają się dwie dzielnice

Jak wynika z danych MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer - System powiadamiania o chorobach zakaźnych), większość nowych przypadków infekcji zarejestrowanych w czerwcu w Oslo, pojawiła się w dzielnicach Søndre Nordstrand i Alna, w których do tej pory w czerwcu odnotowano odpowiednio 36 i 13 nowych przypadków zakażeń. W pozostałych dzielnicach zarejestrowano w tym miesiącu od 0 do 5 nowych infekcji.

Po demonstracjach przeciwko rasizmowi, jakie odbyły się w piątek przed budynkiem norweskiego parlamentu, wyrażano zaniepokojenie, że może to negatywnie wpłynąć na wzrost zakażeń w stolicy Norwegii. Jest jednak jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić jednoznacznie, czy demonstracja ta mogła przyczynić się do większego rozprzestrzenienia się infekcji, twierdzi FHI.

- Podobnie jak w przypadku innych chorób zakaźnych, liczba zarażonych może wzrosnąć w różnych grupach, dopóki populacja nie uodporni się na skutek szczepień lub przebytego zakażenia, pisze FHI na swojej stronie internetowej.

- Instytut Zdrowia Publicznego będzie nadal ściśle monitorował rozwój epidemii i wciąż przypominamy, że przestrzeganie zaleceń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji jest dziś tak samo ważne jak przedtem, podkreśla Vold.

Spadek liczby hospitalizacji

Mimo że liczba nowych zakażonych osób wzrosła, liczba pacjentów z covid-19 przyjmowanych do norweskich szpitali nadal spada. W ubiegłym tygodniu w Norwegii do szpitali przyjęto tylko dwie osoby zarażone koronawirusem. W środę w całym kraju w szpitalach przebywało 18 pacjentów zarażonych koronawirusem.

Pod względem liczby nowych hospitalizacji, najgorszym tygodniem był jak dotąd 13 tydzień (23-29.03). Do szpitali w całej Norwegii przyjęto wówczas aż 250 osób.

Najczarniejszym tygodniem w czasie epidemii był natomiast tydzień 15 (6-12.04), kiedy to na skutek zarażenia koronawirusem w Norwegii zmarło 50 osób.

Spośród wszystkich norweskich gmin, w zeszłym tygodniu nowe przypadki zakażeń zgłosiło 19 z nich. Oznacza to, że w 23 tygodniu w 337 gminach nie zarejestrowano nowych przypadków infekcji koronawirusem.

Do tej pory w Norwegii, epidemia koronawirusa doprowadziła do śmierci 239 osób.

