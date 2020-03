Tutaj sprzedaż podwoiła się - po wybuchu pandemii koronawirusa

Po wybuchu epidemii w Norwegii, największy norweski internetowy sklep spożywczy Kolonial.no doświadczył ogromnego wzrostu obrotów

- W porównaniu do ubiegłego roku nasze obroty podwoiły się. Zamówienia na przyszły tydzień są dwa razy większe niż przed wybuchem epidemii, mówi w rozmowie z Nettavisen Louise Fuchs, dyrektor ds. komunikacji w Kolonial.no.

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Norwegii zgromadzili duże ilości żywności, z obawy przed pozostaniem w kwarantannie lub izolacji. Teraz Kolonial.no dostarcza żywność bezpośrednio do domu.

- Codziennie odnotowujemy siedmiokrotny wzrost liczby nowych klientów i każdego dnia gromadzimy dla nich 300.000 produktów. Żywność jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, podobnie jak dostarczanie żywności każdemu, kto jej potrzebuje. Wzrost zapotrzebowania na nasze usługi jest ogromy, więc teraz musimy tylko podwinąć rękawy i dostarczyć żywność jak największej liczbie osób, powiedziała Louise Fuchs.

INTENSYWNA PRACA: Louise Fuchs, dyrektor ds. komunikacji w Kolonial, mówi, że wszyscy pracownicy robią co jest w ich mocy, aby dostarczać żywność zgodnie z zamówieniem. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Wręcz niewiarygodne

Karl Alveng Munthe-Kaas, szef Kolonial komentuje aktualną sytuację:

- To jest niesamowite. W pewnym stopniu spodziewaliśmy się wzrostu zamówień jeszcze przed napływem największej fali nowych klientów. Staraliśmy się do tego przygotować. Wszystko po to, aby moc sprostać zwiększonemu popytowi na nasze usługi.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Wcześniejsze plany rozwoju naszej firmy okazały się być niewystarczające by zaspokoić popyt, który teraz obserwujemy. Dlatego stworzyliśmy dla naszych klientów nową ofertę, dzięki której osoby przebywające w kwarantannie, lub w innych formach izolacji związanych z epidemią koronawirusa, będą mogły otrzymać paczkę wybranych produktów spożywczych już następnego dnia od złożenia zamówienia, mówi.

- Dla nas ważne jest, aby osoby przebawające w kwarantannie, mogli dostać żywność już następnego dnia po złożeniu zamówienia, mówi.

Setki nowych klientów

Wprowadzono zatem szereg środków w celu zaspokojenia ogromnego popytu.

- Między innymi zaczęliśmy dostarczać zamówienia w nocy, od godziny 4, wyjaśnia Fuchs.

Jednocześnie, by sprostać nowym wyzwaniom Kolonial.no musiał zwiększyć zatrudnienie.

- Pracujemy intensywnie, aby zwiększyć naszą wydajność. Zatrudniliśmy już 200 nowych pracowników. Współpracujemy z agencją pracy tymczasowej, która zatrudniła pracowników, którzy między innymi zostali zwolnieni z innych firm, wyjaśnia Fuchs.

W środę rano Kolonial.no informował, że najbliższy termin dostawy to poniedziałek w przyszłym tygodniu.

- Musimy myśleć szybko i nowatorsko by być gotowym na zaspokojenie popytu. Codziennie otrzymujemy wiele ciepłych i miłych opinii od naszych klientów, a to znaczy dla nas wiele. Nasi pracownicy uważają, że dzięki temu codzienne wyjście do pracy ma sens, mówi.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Har doblet omsetningen etter koronapandemien brøt ut (Nina Lorvik)