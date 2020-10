Tyle kosztowałoby norweski budżet przejście na szwedzkie i duńskie ceny alkoholu

Obniżenie norweskich podatków na wino i piwo do poziomu duńskiego kosztowałoby budżet państwa 8,6 mld koron. Kosztowne byłyby także obniżki podatków na tytoń, napoje bezalkoholowe i czekoladę.

Dyskusje o kształcie przyszłorocznego budżetu państwa twają w Norwegii w najlepsze, a światło dzienne ujrzały właśnie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytania budżetowe złożone w parlamencie przez Partię Postępu (Frp)...

Kosztowne obniżenie podatków

Nie wszyscy wiedzą, że Norwegia ma ponad siedmiokrotnie wyższy podatek na piwo niż Dania. Norweskie Ministerstwo Finansów wyliczyło zatem, że aby zejść z cenami piwa do poziomu duńskiego, trzeba by obniżyć podatek aż o 86 procent. W wypadku wina obniżka podatku powinna wynosić 75 procent.

Gdyby rząd podjął taki krok od 1 stycznia przyszłego roku, koszty dla norweskiego budżetu byłyby niebagatelne i wyniosłyby łącznie 8,6 mld koron. Jeśli obniżka podatku nastąpiłaby 1 kwietnia, kosztowałoby to budżet państwa ok. 6,5 mld koron.

Podatki w Szwecji też niższe

Wielu Norwegów na zakupy, także te alkoholowe, podróżuje do Szwecji. W przypadku obniżenia norweskich podatków do poziomu szwedzkiego byłoby również bardzo kosztowne, ponieważ wiązałoby się z koniecznością obniżenia podatków o prawie 60 procent - zarówno na piwo jak i wino.

Z obliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zejście do poziomu szwedzkich podatków kosztowałoby łącznie 5,75 mld koron, jeśli obniżenie zostałoby wprowadzone od 1 stycznia. Wprowadzenie obniżki od 1 kwietnia kosztowałby budżet ok. 4,3 mld koron.

Obniżenie podatków do poziomu obowiązującego w Finlandii byłoby nieco tańsze. Wymagałoby to obniżki podatku o 22 procent w przypadku piwa i 33 procent w przypadku wina. Całkowity koszt tych cięć wyniósłby ok. 2,3 miliarda koron, jeśli nowe stawki podatków obowiązywałyby od 1 stycznia.

25 procentowe cięcie

Zdecydowanie tańsza dla budżetu państwa byłaby natomiast obniżka podatku od alkoholu w wysokości 25 procent. Gdyby taką korektę opodatkowania wprowadzono 1 stycznia, kosztowałaby ona ok. 2,6 miliarda koron.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Partia Frp zapytała również, ile kosztować będzie obniżenie o 25 procent podatków od wyrobów tytoniowych. Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że koszty takiego ruchu byłyby na poziomie 1,5 miliarda koron, jeśli obniżka nastąpiłaby 1 stycznia przyszłego roku. Obniżenie podatku od snusu do poziomu szwedzkiego kosztowałoby natomiast skarb państwa ok. 1 miliarda koron w skali całego roku i wymagałoby obniżenia podatku o 59 procent.

Czekolada i napoje gazowane

Państwo co roku zbiera również miliardy koron pochodzące z podatku nałożonego na czekoladę i napoje bezalkoholowe. Zniesienie całego podatku od czekolady i wyrobów cukierniczych od 1 stycznia przyszłego roku kosztowałoby Skarb Państwa 1,55 mld koron w skali roku. Obniżenie stawki podatku na te produkty o 25 procent spowodowałoby utratę z budżetu państwa kwoty 350 mln koron.

Wymagania budżetowe

Wprowadzenie zmian w stawkach podatków od towarów takich jak piwo, wino, tytoń, czekolada i produkty cukiernicze jest głównym żądaniem Frp w negocjacjach budżetowych z partiami rządowymi, które prowadzone będą w listopadzie.

- Podatki od towarów, które narażone są na wpływ handlu przygranicznego muszą zostać obniżone. Wszystko po to, abyśmy mogli zapewnić bezpieczne miejsca pracy w Norwegii - zdecydowała Frp na posiedzeniu krajowym, które odbyło się w ten weekend.

Po przedstawieniu 7 października rządowej propozycji budżetowej na rok 2021, Frp wyraziła rozczarowanie, że rząd obniżył podatki tylko od bezcukrowych napojów bezalkoholowych, ale nie obniżył podatków na inne towary, które narażone są na wpływ handlu przygranicznego.

- To wstyd dla rządu, a zwłaszcza dla Høyre, ponieważ wcześniej wielu rządzących dziś polityków mówiło o potrzebie obniżenia podatków w Norwegii - powiedziała Sylvi Listhaug rzeczniczka Frp ds. polityki fiskalnej.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Så mye vil det koste staten å få svenske og danske priser (NTB)