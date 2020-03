Ułatwienia dla pracowników sezonowych i lokalne zasady kwarantanny

Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Zdrowia, Espen Nakstad nie jest pewien, kiedy nadejdzie największa fala pandemii.

- Norweskie władze wciąż nie są pewne, kiedy Norwegia doświadczy szczytu epidemii, powiedział Espen Nakstad podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wciąż aktualne są apele o zachowanie ścisłych zasad higieny i w miarę możliwości pozostawanie w domach.

Do tej pory w Norwegii zarejestrowano 4.390 zarażonych koronawirusem. Zmarły 32 osoby. Średni wiek 26 zainfekowanych osób, które w poniedziałek zostały zgłoszone do Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) wynosił 85 lat (od 62 do 95 lat).

Miejsca pracy w rolnictwie

W poniedziałek ogłoszone zostały kolejne zmiany w przepisach, mające pomóc w przeciwdziałaniu skutkom epidemii Covid-19.

Między innymi rząd chce ułatwić zagranicznym pracownikom sezonowym wjazd do Norwegii, tak aby mogli oni podjąć pracę w rolnictwie. Taką informację podała dzisiaj minister sprawiedliwości Monica Mæland. Zmiana przepisów oznacza, że ​​obywatele EOG, którzy będą chcieli rozpocząć współpracę z norweskimi pracodawcami w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym, nie zostaną odesłani z kraju.

Jeszcze przed weekendem wielu producentów truskawek rozważało rezygnację z tegorocznego sezonu jeśli nie uda się pozyskać zagranicznych pracowników na okres zbiorów. Inicjatywa rządu polegająca na umożliwieniu przyjazdu pracownikom sezonowym, nieposiadającym stałej pracy i mieszkania w Norwegii powinna sprawić, że tegoroczny sezon przebiegnie zgodnie z planem.

Lokalne zasady kwarantanny

- Uważamy, że gminy nie muszą wprowadzać własnych przepisów dotyczących kwarantanny i wręcz zalecamy, aby nie wprowadzały one lokalnych przepisów dotyczących kwarantanny lub własnych restrykcji związanych z zapobieganiem epidemii, powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie podczas konferencji prasowej.

- Jednocześnie rozumiemy, że niektóre gminy zareagowały w sytuacji, w której doświadczyły innego rozprzestrzeniania się infekcji niż w pozostałych częściach kraju i chciały w ten sposób wygospodarować więcej czasu na przygotowanie służby zdrowia na nadchodzące wydarzenia.

- Obowiązują wytyczne krajowe

Bent Høie wskazał, że lokalne zasady kwarantanny spowodowały pojawienie się utrudnień w funkcjonowaniu przemysłu i we właściwym sprawowaniu zadań społecznych. Dyrektor naczelny Norweskiej Federacji Gospodarczo-Przemysłowej (NHO) Ole Erik Almlid powiedział, że codziennie nadchodzą informacje o firmach, które nie są w stanie utrzymać swojej działalności z powodu lokalnych przepisów.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Przygotowane wytyczne będą pomocne, aby zdrowi ludzie mogli pracować, a firmy wciąż utrzymać swoją działalność. NHO poprosi o ograniczenie swobody działania gmin, jeśli te będą wpływały negatywnie na funkcjonowanie społeczeństwa w nowej rzeczywistości.

Nowe wytyczne dotyczą tego, w jaki sposób należy unikać negatywnych działań mających wpływ na kluczowe funkcje społeczne, na dzieci mające podwójne miejsce zamieszkania i osoby, które przekraczają granicę gminy podczas podróży między miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Gminy zostały wyraźnie pouczone, aby unikać środków, które wpływają negatywnie na transport osób i towarów lub produkcję w przedsiębiorstwach w zakresie konserwacji, napraw, zaopatrzenia lub usług specjalistycznych.

Przedłużenie kwarantanny

Rząd od dawna odradzał gminom wprowadzania lokalnych przepisów specjalnych, ale kilka gmin, w tym Tromsø, Alta i Bodø, skorzystało z Ustawy o ochronie przed zakażeniami, aby wprowadzić lokalne przepisy. Uzasadnieniem była potrzeba uniknięcia rozprzestrzeniania się infekcji, która może przeciążać lokalne systemy opieki zdrowotnej.

W tym tygodniu Bodø przedłużyło kwarantannę dla osób przybywających z południa kraju.

- Dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi – powiedziała burmistrz Bodø Ida Pinnerød (Ap).

Czy lokalne regulacje są zgodne z prawem?

Eksperci nie mają jasnej odpowiedzi na pytanie, czy lokalne zasady kwarantanny są zgodne z prawem.

Profesor prawa Hans Petter Graver stwierdził, że wprowadzone przez gminy w północnej Norwegii specjalne regulacje prawne są nielegalne. Ale prawnik i ekspert w dziedzinie prawa zdrowotnego Anne Kjersti Befring ma na ten temat nieco odmienne zdanie.

- Ustawa o przeciwdziałaniu zakażeniom daje gminom szerokie uprawnienia w ograniczaniu swobody przepływu osób, powiedziała w zeszłym tygodniu w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Dzisiejsze liczby

Instytut Zdrowia Publicznego poinformował w poniedziałek, że na norweskich oddziałach intensywnej opieki przebywają aktualnie 153 osoby. Ich średni wiek to 60 lat a aż 76 procent z nich to mężczyźni. Rozkład wieku całej grupy 153 chorych wynosi:

0–39 lat: 12

40-59 lat: 57

60-79 lat: 77

80 lat lub starszych: 7.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Koronaviruset: Her er siste nytt (Kjetil Bortelid Mæland, Anders Lohne Fosse)

Enighet om lokale karanteneregler (Trine Solberg, NTB)