UE naciska Norwegię na zmianę systemu ograniczeń w podróżowaniu

Państwa członkowskie UE uzgodniły wspólną mapę kolorów dla oznaczania ograniczeń w podróżowaniu. Zasady te są znacznie bardziej liberalne niż aktualnie obowiązujące w Norwegii.

W swoich nowych rekomendacjach Rada Ministrów UE opowiada się za skoordynowaniem i ujednoliceniem ograniczeń w podróżowaniu. Ograniczeń, które poszczególne państwa członkowskie wprowadziły w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zalecenia mają na celu uporządkowanie zagmatwanej i chaotycznej mozaiki krajowych przepisów dotyczących podróży. UE zakłada, że nowe ujednolicone przepisy powinny również obowiązywać w krajach EOG, takich jak Norwegia. W związku z tym, wspólna mapa podróży w UE będzie zawierać także dane z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Intencją jest również przystąpienie do wspólnego systemu Szwajcarii.

Nowe zasady we wtorek

Oczekuje się, że propozycja zostanie przyjęta bez dyskusji na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu we wtorek. Nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, gdyż porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu osiągnięto już w piątek na spotkaniu na szczeblu ambasadorów.

Wprowadzane zalecenia nie są co prawda prawnie wiążące, ale wywierają presję na państwa członkowskie, aby były lepiej koordynowały działania na szczeblu państwowym.

Dokument stanowi, że ograniczenia w podróżowaniu powinny być ograniczone do obostrzeń absolutnie koniecznych. Jednocześnie Rada UE podkreśla, że ​​jednostronne działania na szczeblu krajowym mogą powodować poważne zakłócenia.

- Jest to szczególnie szkodliwe w sytuacji, w której europejska gospodarka jest już w znacznym stopniu dotknięta skutkami pandemii - ostrzega.

Nowa mapa kolorów

Głównym elementem nowego zestawu zaleceń jest wspólna mapa kolorów, na której kraje w zależności od stopnia infekcji są klasyfikowane jako zielone, żółte lub czerwone.

Odpowiada to systemowi, który Norwegia wprowadziła jesienią tego roku. Jednak zalecenie Rady UE wyznacza znacznie bardziej liberalne granice dla poziomów żółtego i czerwonego.

Paleta kolorów UE wygląda następująco:

Zielony: mniej niż 25 potwierdzonych przypadków infekcji na 100.000 mieszkańców i mniej niż 4 procent pozytywnych próbek w ciągu ostatnich dwóch tygodni;

Żółty: mniej niż 50 potwierdzonych przypadków zakażenia na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni, jeśli odsetek próbek pozytywnych przekracza 4 procent lub między 25 a 150 potwierdzonych przypadków zakażenia, jeśli odsetek próbek pozytywnych jest niższy niż 4 procent;

Czerwony: ponad 50 potwierdzonych przypadków zakażenia na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni - jeśli odsetek próbek dodatnich przekracza 4 procent lub ponad 150 potwierdzonych przypadków zakażenia - jeśli odsetek próbek dodatnich jest niższy niż 4 procent.

Otwarci na wyjątki

Zalecenie stanowi, że nie należy wprowadzać ograniczeń w podróżowaniu dla krajów i regionów oznaczonych kolorem zielonym.

W przypadku krajów żółtych lub czerwonych mogą zostać wprowadzone wymagania dotyczące kwarantanny wjazdowej. Możliwe jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia badania po przybyciu, oprócz kwarantanny lub zamiast niej.

Rada Ministrów UE uważa, że ​​konieczne jest wprowadzenie wyjątków dla podróżnych pełniących «podstawowe funkcje», takich jak pracownicy służby zdrowia, pracownicy transportu, dyplomaci lub dziennikarze.

Z drugiej strony należy unikać dużego zróżnicowania między poszczególnymi krajami. Rada UE ostrzega w szczególności przed faworyzowaniem krajów sąsiednich względem innych.

Cała Europa jest czerwona

Obecnie na mapie Norweskiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) cała Europa ma kolor czerwony, z wyjątkiem niektórych regionów w obszarze nordyckim.

Oznacza to, że podróż do tych krajów wiąże się z obowiązkiem poddania się dziesięciodniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.

Rząd zdecydował, że w chwili obecnej nie ma podstaw do klasyfikowania któregokolwiek kraju jako zielonego. Kraje żółte mają mniej niż 20 potwierdzonych przypadków infekcji na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a odsetek pozytywnych próbek jest mniejszy niż 5 procent. Przekroczenie tych wartości spowoduje zmianę statusu z żółtego na czerwony.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

EU presser Norge med nytt «trafikklys» system (NTB)