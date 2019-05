Ugu yaraan 19 dhalinyaro ah oo ku dhintay dab dalka Hidiya

Ugu yaraan 19 arday iskuulay ah ayaa naftooda ku waayey dab weyn oo ka kacay gobolka Gujarat ee India, Booliiska.

Isha warka: NTB



Dhalinyaradaan geeriyooday ayaa sida ay ku warameen warbaahinta Hindiya waxay da’ ahaan u dhexeeyeen 14 illaa 17 sano, waxaana 16 ka mid la xusay inay gabdho yihiin.

– Waxaa la ii sheegay in dhalinyaradaan ay ku xanibmeen dhismaha markii holacu baabi’iyey jaranjaranta, ayuu yiri Vijay Rupani oo ah wasiir dowlad goboleedka deegaanka una waramayey jariirada The Press Trust of India.

Video-yo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dhowr arday oo kasoo boodaya dabaqyada saddexaad iyo afaraad, waxaana la sheegay in saddex ka mid ah ardayda soo booday ay dhinteen, halka toban iyo labo kale la dhigay isbitaal sida booliiska laga soo xigtay.

Ra’iisul wasaaraha India Narendra Modi oo isaga qudhiisu kasoo jeeda gobolka Gujarat ayaa tacsi u diray dadka laga geeriyooday isagoo ka dalbaday maamulka deegaanka inay kaalmooyinka lagama maarmaanka ka ah siiyaan dhibanayaasha.