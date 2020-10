Umowa z Chinami może zapewnić Norwegii wzrost eksportu aż o 160 miliardów koron

Ministerstwo Przemysłu i Rybołówstwa znacząco podnosi swoje szacunki wzrostu przychodów z eksportu, jeśli Norwegia zawrze umowę o wolnym handlu z Chinami.

Z poprzednich obliczeń wynikało, że ​​jeśli Norwegia zawarłaby umowę o wolnym handlu z Chinami, to przychody z eksportu towarów w ciągu dziesięciu lat mogłyby wzrosnąć o 29 miliardów koron.

Teraz pojawiły się zupełnie inne szacunki.

Ministerstwo Przemysłu i Rybołówstwa dokonało ponownej kalkulacji, opartej na badaniu przeprowadzonym przez szwedzkie Kolegium Handlowe. W badaniu tym szacuje się, że umowy o wolnym handlu mogą prowadzić w ciągu dziesięciu lat do wzrostu handlu w przedziale od 50 do 170 procent.

Zatem w przypadku Norwegii można mówić o wzroście przychodów z eksportu do Chin w wysokości od 47 do 160 mld koron.

- Są to duże liczby, dające obraz potencjału handlu w tworzeniu wartości, mówi minister handlu i przemysłu Iselin Nybø (V).

Podpisanie umowy w ciągu nadchodzących miesięcy

Norwegia znajduje się obecnie w końcowej fazie negocjacji z Chinami. Minister Nybø nie może obiecać, że do podpisania porozumienia dojdzie jeszcze w tym roku, ale oczywisty jest fakt, że nastąpi to wkrótce.

- Mówimy raczej o miesiącach niż latach - mówi.

Od września ubiegłego roku delegacje obu krajów nie spotkały się fizycznie na pełnej rundzie negocjacji. Dyskusje prowadzone były za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań wideo. W pełni cyfrowy sposób pracy opóźnił niestety postęp negocjacji.

- A są to bardzo wymagające negocjacje. Mimo to, dążymy do ich zakończenia nawet bez konieczności spotykania się fizycznego - mówi Nybø.

Negocjacje nie tylko z Chinami

Chiny są zdecydowanie największym krajem, z którym Norwegia prowadzi rozmowy handlowe. Jednak negocjacje trwają również z Ekwadorem, Indiami, Malezją, Tajlandią i Wietnamem.

Podsumowując, Ministerstwo Przemysłu i Rybołówstwa szacuje, że ​​porozumienia z tymi krajami mogą zapewnić Norwegii łączny wzrost przychodó z eksportu na na poziomie 70–200 mld koron w ciągu następnych dziesięciu lat.

- To pokazuje, ile znaczy dzisiaj wolny handel - mówi Nybø.

- Niestety w dzisiejszych czasach panuje klimat polityczny, w którym systemy handlu międzynarodowego są pod presją, a coraz więcej osób kwestionuje wartość wolnego handlu. Widzimy wyraźnie, że państwowy rośnie.

Dokładny wzrost przychodów z eksportu zależy zatem od wzrostu gospodarczego w Azji i od zmian na światowych rynkach.

Ministerstwo nie podaje, jakie znaczenie będą miały umowy o wolnym handlu dla importu towarów do Norwegii.

Rozbieżności

W negocjacjach z Chinami, do najtrudniejszych zagadnień należą cła na tak zwane produkty wrażliwe*, handel usługami, regulacje inwestycyjne oraz kwestie związane z prawami człowieka i prawami pracowniczymi.

Z informacji posiadanych przez agencję informacyjną NTB, w kilku sprawach nadal nie doszło do porozumienia. Minister Nybø nie informuje, na czym dokładnie polegają rozbieżności w stanowiskach obu krajów, a stwierdza jedynie, że ​​wszystko będzie jasne, gdy ostateczne porozumienie zostanie przedstawione do zatwierdzenia w norweskim parlamencie Stortinget.

* - Towary wrażliwe to specjalna grupa materiałów, produktów lub surowców, które są przez prawo obłożone dodatkowymi ograniczeniami i opłatami (np. akcyzą). Dodatkowo są one ściśle kontrolowane podczas transportu. Te restrykcje wprowadzane są ze względu na dużą możliwość dokonywania oszustw podczas obrotu tymi towarami - co wynika z ich specyfiki.

