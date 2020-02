Unicef o perspektywach dla dzieci: Norwegia na szczycie i na dole rankingu

Norwegia znajduje się na szczycie zestawienia krajów, w których dzieci mają szansę żyć w dobrym zdrowiu. Jednak w zestawieniu pokazującym ochronę prawa dzieci do dobrego klimatu w przyszłości, Norwegia znajduje się niemal na końcu listy.

Unicef, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i czasopismo medyczne The Lancet powołały komisję złożoną z 40 ekspertów zajmujących się na co dzień zdrowiem dzieci i młodzieży. Eksperci przygotowali raport pod nazwą: «Przyszłość dzieci na świecie».

W raporcie uszeregowano 180 krajów pod względem przyszłości, jaka czeka dzieci tam mieszkające. Pod uwagę wzięto: przeżywalność, zadowolenie z życia, zdrowie, edukację, odżywianie a także zrównoważony rozwój, sprawiedliwość i nierówności dochodowe.

- Każdy rząd zapewnia, że dobro dzieci jest najważniejsze. Teraz nadszedł czas, aby ponownie poważnie pomyśleć o zdrowiu dzieci, powiedziała Camilla Viken, Sekretarz Generalny UNICEF Norwegia.

Camilla Viken zwraca uwagę, że w ciągu minionych 20 lat odnotowano ogromną poprawę zdrowia dzieci na całym świecie. Jednak teraz ten pozytywny rozwój zatrzymał się. W najgorszym przypadku spodziewać się nawet można, że pozytywne trendy odwrócą się.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Zmiany klimatu, szkodliwy marketing i nadwaga to jedne z najnowszych i największych zagrożeń dla naszych dzieci. Są to zagrożenia, które zaledwie kilka pokoleń wstecz byłyby nie do wyobrażenia - powiedziała Viken.

Norweska luka

Podsumowując wnioski wynikające z raportu, żaden kraj na świecie nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom na dobrym poziomie zarówno ochrony zdrowia jak i ochrony środowiska w przyszłości. Norwegia znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia pod względem szans dzieci na zachowanie dobrego zdrowia. Norwegia wyprzedziła Koreę Południową i Holandię. Dania zajęła 6 miejsce, a Szwecja 13.

Polska uplasowała się na 33. miejscu, wyprzedzając m.in. Czarnogórę, Białoruś i Łotwę. Wyprzedzona zaś została m.in. przez Słowację, Węgry i Estonię

Biorąc pod uwagę zdolność Norwegii do ochrony praw dzieci do dobrego klimatu w przyszłości, Norwegia znalazła się na aż 156 miejscu. Holandia zajęła 160 miejsce, a Korea Południowa miejsce 16. W tym zestawieniu brano pod uwagę emisję CO 2 na mieszkańca kraju. Im wyższa emisja, tym niższe miejsce w zestawianiu.

Aktualnie Norwegia emituje 212 procent więcej CO 2 na mieszkańca niż założono w celu wyznaczonym na 2030 rok. Dania plasuje się na 135 miejscu (122 procent wyższa emisja CO 2 na mieszkańca). Szwecja plasuje się na miejscu 116 (55 procent powyżej docelowego poziomu emisji).

Polska znajduje się w tym rankingu tuż za Norwegią, czyli na 157 miejscu.

Fala otyłości

Raport podkreśla także, że poważnym zagrożeniem dla zdrowia dzieci dzieci staje się ich dieta. Ekstremalnie agresywne reklamowanie niezdrowej żywności i napojów, gdzie celem marketingowym są dzieci, jest nierozerwalnie związane z ogromnym wzrostem liczby otyłych dzieci całym świecie.

W 2016 roku na całym świecie było 11 razy więcej otyłych dzieci niż w roku 1975. Liczba dzieci zmagających się z nadwagą wzrosła z 11 do 124 milionów.

Ubiegłoroczny raport Unicef na temat złego żywienia dzieci umieścił Norwegię wśród krajów, w których obserwuje się rosnącą liczbę otyłych dzieci.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Unicef om barns framtidssjanser: Norge på topp og bunn (NTB)