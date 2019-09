Urząd Nadzoru Finansowego chce zaostrzyć zasady udzielania kredytów hipotecznych

Norweski Urząd Nadzoru Finansowego chce zmniejszenia maksymalnego dozwolonego zadłużenia Norwegów do 4,5-krotności ich rocznego dochodu. Branża nieruchomości sprzeciwia się tej propozycji.

Norweski Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) udzielił odpowiedzi na pismo Ministerstwa Finansów z czerwca tego roku, w sprawie opiniowania ewentualnych zmian przepisów dotyczących kredytów hipotecznych (patrz także Faktabox w dalszej części artykułu).

W swej odpowiedzi Finanstilsynet proponuje między innymi ograniczenie limitu maksymalnego dopuszczalnego zadłużenia z 5 do 4,5 krotności rocznego dochodu brutto pożyczkobiorcy. Oznacza to na przykład, że osoba która zarabia rocznie 500.000 koron, będzie mogła pożyczyć z banku maksymalnie 2,25 miliona koron. Obecnie osoba o takich dochodach może liczyć na kredyt w wysokości do 2,5 miliona koron.

Według danych norweskiego Urzędu Nadzoru Finansowego wynika, że ​​zarówno odsetek nowych pożyczek o wysokim wskaźniku zadłużenia, jak i średni wskaźnik zadłużenia kredytobiorców znacznie wzrosły w ostatnich latach. Dane te od dłuższego już czasu niepokoją wielu ekonomistów.

Mniej wyjątków

Finanstilsynet proponuje również zmniejszenie tak zwanego współczynnika elastyczności z 10 do 5 procent w całym kraju. Oznacza to, że łączna ilość wyjątków, a więc udzielonych przez banki kredytów, które przekraczają 5-krotność dochodów, zostanie zmniejszona z 10 do 5 procent ogólnej liczby kredytów udzielanych w każdym kwartale.

Banki i instytucje finansowe mają dziś bowiem prawo do nieprzestrzegania limitu pięciokrotnego dochodu - w przypadkach gdy kredytobiorcy posiadają dobrą sytuację finansową lub gdy, w opinii banku, mają wystarczającą zdolność obsługi zaciągniętego długu.

W Oslo współczynnik ten ustanowiony został w sposób bardziej restrycyjny i wynosi on aktualnie 8 procent.

Norweski Urząd Nadzoru Finansowego argumentuje, że postulowane zmiany zmniejszą ryzyko zaciągania przez gospodarstwa domowe pożyczek, których później nie będą w stanie spłacić.

Finanstilsynet chce również zniesienia geograficznego różnicowania w wysokości współczynnika elastyczności oraz wyznaczenia maksymalnego stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości w przypadku mieszkań z rynku wtórnego (a więc wysokości wkładu własnego przy zakupie). Chodzi tu o tzw. wskaźnik LvT – Loan to Value, który określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (wartości nieruchomości).

Wskaźnik LvT jest powszechnie stosowanym w bankowości przelicznikiem, jaki pomaga w ocenie ryzyka kredytowego danej inwestycji finansowej. Rozwinięcie skrótu LvT to «Loan to Value», czyli dosłownie «Kredyt do Wartości» i oznacza on stosunek wysokość kredytu do wartości jego zabezpieczenia. Wskaźnik LvT pokazuje zatem, jak się ma ilość pożyczanych od banku pieniędzy do rzeczywistej wartości nabywanej nieruchomości. LVT równe 100% – czyli kwota kredytu równa wartości nieruchomości. Każda niższa wartość oznacza konieczność wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego.



Eiendom Norge (branżowa organizacja firm z branży nieruchomości) uważa, że zmniejszenie maksymalnej wartości kredytu z 5 do 4,5-krotności dochodu jest nierozsądne.

Fakta Wymagania określone w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych: ↓ Wymagania określone w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych: - Instytucja finansowa musi obliczyć zdolność kredytową klienta na podstawie jego dochodów i wszystkich istotnych miesięcznych wydatków, takich jak odsetki od posiadanego już zadłużenia, spłaty kredytu i normalne wydatki na utrzymanie. - Oceniając zdolność kredytową klienta, instytucja finansowa zakłada podwyżkę stopy procentowej o 5 punktów procentowych w stosunku do poziomu stóp procentowych obowiązujących w momencie zaciągania kredytu. - Kredyty nie są udzielane, jeżeli całkowity dług klienta przekroczy pięciokrotność jego rocznego dochodu. - Udzielony kredyt nie może przekroczyć 85 procent rynkowej wartości nieruchomości, na którą kredyt jest przyznawany (współczynnik LvT).

Obostrzenia zbyt restrykcyjne

- Obawiamy się, że zmiany będą miały zbyt silny wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego. Dzisiejsze regulacje działają dobrze. Wdrażane obecnie przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, rejestr długów oraz coraz wyższy poziom stóp procentowych oznaczają, że nie powinniśmy już dokonywać żadnych poważnych zmian w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych.

Dostosowanie współczynnika elastyczności do 5 procent jest również zbyt restrykcyjne. Dreyer chce, aby banki miały możliwość udzielenia pomocy osobom chcącym kupić swoje pierwsze nieruchomości oraz klientom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Finanstilsynet chce, aby nowe, bardziej rygorystyczne przepisy obowiązywały już od 1 stycznia 2020 roku oraz żeby nie określać daty ich wygaśnięcia. Dzisiejsze przepisy obowiązują do 31 grudnia 2019 roku.

Banki pełne obaw

Banki obawiają się, że jeśli zaostrzenie przepisów udzielania kredytów hipotecznych proponowane przez Finanstilsynet wejdzie w życie, to w największym stopniu dotknie to ludzi młodych.

DNB jest zdecydowanie największym bankiem w Norwegii. Bank ten udzielił do tej pory około 770 miliardów koron kredytów hipotecznych około 1 mln klientów hipotecznych. DNB nie popiera propozycji zaostrzenia przepisów proponowanych przez Urząd Nadzoru Finansowego - z wyjątkiem zmian dotyczących ujednolicenia w całym kraju geograficznego współczynnika elastyczności.

- Nasze pierwsze oceny skutków wprowadzenia zmian w przepisach pokazują, że ograniczy to prawidłowe funkcjonowanie bankowości. W wielu przypadkach uniemożliwi to młodym ludziom zakup pierwszego mieszkania, mówi dyrektor ds. informacji DNB, Even Westerveld w wywiadzie udzielonym Nettavisen Ekonomia.

- Wprowadzenie zmian w przepisach ograniczy prawidłowe funkcjonowanie bankowości i w wielu przypadkach uniemożliwi młodym ludziom zakup swojego pierwszego mieszkania, mówi dyrektor ds. informacji banku DNB, Even Westerveld. Foto: Stig B. Fiksdal

DNB obawia się, że propozycja Finanstilsynet może wzmocnić podział rynku mieszkaniowego na młodych kredytobiorców grupy A i B. Grupa A posiada zamożnych rodziców, którzy mogą wesprzeć finansowo pierwszy zakup mieszkania. Grupa B nie posiada takiego wsparcia. I właśnie ta grupa młodych ludzi jest najbardziej zagrożona nowymi przepisami, które w praktyce uniemożliwią im zakup swojego pierwszego mieszkania.

Minister finansów Siv Jensen (Frp) w komentarzu prasowym powiedziała, że Ministerstwo Finansów przed wprowadzeniem ewentualnych zmian w przepisach dotyczących udzielania kredytów hipotecznych, weźmie pod uwagę zarówno rekomendacje Urzędu Nadzoru Finansowego, jak i uwagi Norweskiego Banku Centralnego oraz wszystkie inne informacje spływające od zainteresowanych stron.

