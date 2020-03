Uzgodniono pakiet środków dla ratowania pasażerskiego ruchu lotniczego w Norwegii

Pomimo pakietu kryzysowego w wysokości 3 miliardów koron, linie lotnicze Norwegian nadal są bardzo niepewne swojej przyszłości.

Norwegian otrzymał rządową gwarancję kredytową w wysokości 3 miliardów koron z rządowego programu pomocowego dla linii lotniczych, który wynosi łacznie 6 miliardów koron. Dyrektor generalny Norwegian Jacob Schram powiedział w czwartek wieczorem, że działania rządu są bardzo pozytywne.

Jednym z wymogów otrzymania gwarancji kredytowej jest to, aby wierzyciele finansowi zrezygnowali z odsetek i odłożyli spłaty na trzy miesiące. Firma musi także zapewnić zwiększony kapitał własny.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić te warunki do czerwca, powiedział dyrektor linii Norwegian.

Schram powiedział ponadto, że w nadchodzących miesiącach Norwegian będzie ciężko pracować, ale w obecnej sytuacji nic nie jest pewne, zwłaszcza jeśli kryzys spowodowany epidemią koronawirusa będzie trwał dłużej.

- To kryzys dla całego przemysłu lotniczego - powiedział Schram.

Wcześniej wieczorem norweski rząd wraz z partiami Ap, Frp, Sp, Venstre i KrF uzgodnili pakiet środków dla lotnictwa norweskiego.

- Uzgodniliśmy program gwarancji w wysokości 6 miliardów koron, powiedziała minister przemysłu Iselin Nybø na konferencji prasowej w czwartek.

- Proponujemy ustanowienie rządowej gwarancji kredytowej w wysokości 6 miliardów koron. Z czego 3 miliardy trafiają do linii Norwegian, 1,5 miliarda do SAS, a pozostałe 1,5 miliarda do Widerøe i innych linii lotniczych.

Program gwarancji zostanie zorganizowany za pośrednictwem Instytutu Gwarancji Kredytów Eksportowych (GIEK). Państwo wnosi 90 procent gwarancji, pod warunkiem że banki zewnętrzne, instytucje kredytowe lub inni kontrahenci komercyjni zapewnią pozostałe 10 procent.

- W pierwszej fazie udostępnione zostanie 300 milionów koron, w kolejnej fazie 1,2 miliarda koron. Nybø powiedziała, że w końcowej fazie Norwegian będzie poproszony o zwiększenie kapitału własnego.

Aby skorzystać z gwarancji kredytowych spółki muszą być wypłacalne.

- Aby skorzystać z rządowych gwarancji kredytowych Norwegian będzie musiał zastanowić się, jak spełnić twarde warunki rządowe, powiedział dyrektor NHO Luftfart w rozmowie z NTB.

- To wymagać będzie restrukturyzacji firmy - dodał.

