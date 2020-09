Venstre mówi TAK dla Unii Europejskiej

Zdecydowana większość delegatów Venstre opowiedziało się za członkostwem Norwegii w UE.

Gdy wczesnym niedzielnym popołudniem ta historyczna decyzja stała się faktem, radość członków partii była wielka. Jak dotąd Venstre było przeciwne wstąpieniu Norwegii do UE. Teraz jednak zdecydowana większość z prawie 200 delegatów zebranych na krajowym posiedzeniu tego liberalnego ugrupowania głosowała za przyjęciem w nowym programie partii rekomendacji, zgodnie z którą Norwegia powinna dążyć do członkostwa w Unii Europejskiej.

Venstre jest zatem drugą, obok Høyre, partią w Stortinget, która zajęła jasne (i pozytywne) stanowisko w sprawie przystąpienia Norwegii do UE. Partia Pracy w 2017 roku wycofała ze swojego programu stanowisko «TAK» dla UE.

- Najwyższy czas

- Czy nadal uważamy, że nie powinniśmy siedzieć przy stole, przy którym zapadają najważniejsze decyzje? Najwyższy czas, aby Venstre poparła członkostwo Norwegii w UE, powiedział Tord Hustveit, rozpoczynając debatę na krajowym spotkaniu partii w niedzielę.

Torgeir Anda z zarządu krajowego Venstre należy do mniejszości, która chciała bardziej enigmatycznego sformułowania zasad programowych, zgodnie z którymi Venstre powinna raczej podążać za wynikiem ewentualnego referendum w sprawie przyłączenia się do UE.

- Nie do końca wiemy, dokąd zmierza UE. Najlepiej byłoby abyśmy koncentrowali się na zadaniach, które są nam bliskie, powiedział mając na uwadze porozumienie EOG.

Melby: - ​​To oczywiste

Nowo wybrana liderka Venstre Guri Melby jest znana jako zagorzała zwolenniczka UE i na spotkaniu krajowym poprosiła partię o poparcie członkostwa w UE.

- Jest rzeczą oczywistą, że Norwegia zamierza wnieść swój wkład do Unii - powiedziała.

Melby ma nadzieję, że sformułowanie programu jest na tyle szerokie, że obejmuje poglądy wszystkich członków partii. Stwierdza również, że «decyzja o członkostwie musi zostać podjęta po referendum, a wybrani przedstawiciele Venstre muszą uszanować wynik».

- Moim celem jest abyśmy byli zjednoczeni nawet po dzisiejszym głosowaniu - oświadczyła.

Komentatorzy zwracają uwagę, że ewentualna zgoda Venstre dla przyłączenia Norwegii do UE może doprowadzić do utraty głosów partii w okręgach. Według sondażu przeprowadzonego przez Sentio w czerwcu tego roku, prawie 63 procent ankietowanych stwierdziło, że gdyby dziś odbyło się referendum oddałoby głos na «NIE» dla przystąpienia do UE.

Strach przed podziałem

Kwestia unijna już wcześniej dzieliła partię Venstre. Dlatego też wielu jej członków przestrzegało z mównicy przed przyjęciem stanowiska na «TAK».

- Boję się o swoją pracę, zarówno jako rolnik, jak i jako lokalny polityk - powiedział John-Arvid Eik z Rogaland.

- Czy naprawdę chcemy znowu dzielić naszą partię? - zapytała Lena Landsverk z Møre og Romsdal

- Musimy wspierać te sprawy, o które chcemy walczyć - powiedział Bjørn Ola Holm z Trøndelag, a jeszcze inni ostrzegali przed szeregiem nieliberalnych tendencji w Europie.

- UE to dziś bardzo niepewny projekt - podkreślił delegat.

