Venstre walczy o bardziej liberalną politykę uchodźczą i azylową

5.000 uchodźców - to musi być absolutnie minimalna liczba uchodźców, których Norwegia powinna przyjmować co roku, mówi Sondre Hansmark z Venstre.

- Konieczna jest znaczna liberalizacja polityki azylowej. Musimy przyjmować większą liczbę uchodźców, ułatwiać łączenie rodzin i zapewniać schronienie dzieciom uchodźców - mówi Sondre Hansmark, lider Unge Venstre i członek centralnego zarządu partii Venstre.

Hansmark stoi na czele specjalnej komisji partii Venstre, która zajmuje się wizją polityki sprawiedliwości oraz problematyką uchodźców i azylantów, które staną się integralną częścią nowego programu ugrupowania do 2021 roku. Komitet nie zakończył jeszcze swojej pracy, a Hansmark podkreśla, że odpowiedzialność za przedstawione propozycje bierze personalnie na siebie.

- Uważamy, że 5.000 uchodźców, którzy są objęci kwotą przyznaną Norwegii przez ONZ, powinno stanowić jedynie absolutnie minimalną liczbę przyjętych, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

- Musimy zapewnić dzieciom utrzymanie

Venstre pokazuje, że z różnych przyczyn 70 milionów ludzi na całym świecie ucieka z miejsc swojego zamieszkania. Rocznie Norwegia przyjmuje 3.000 uchodźców. W 2017 roku ONZ zwróciła się do Norwegii z prośbą o zwiększenie tej liczby do 5.000.

Hansmark zwraca uwagę, że polityka azylowa i uchodźcza zostały ostro zaostrzone przez partie Høyre, Partię Postępu, Partię Pracy i Partię Centrum – w następstwie kryzysu uchodźczego, jaki dotknął Norwegię jesienią 2015 roku.

Hansmark domaga się również, aby zrezygnować z przyznawanie zezwolenia na pobyt czasowy dzieciom, które uciekają do Norwegii bez rodziny. Dzieci te powinny od razu dostawać pozwolenie na pobyt stały.

«Uchodźctwo wewnętrzne»

Przewodniczący komitetu zwraca też uwagę, że Norwegia ma najostrzejszą w Europie politykę azylową wobec Afganistanu i odsyła nieletnich oraz całe rodziny z dziećmi (w ramach tzw. «uczodźctwa wewnętrznego») do jednego z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. W związku z tym Venstre chce wprowadzić tak zwany warunek racjonalności podczas rozważania decyzji o zastosowaniu zasady «uchodźctwa wewnętrznego»* (inernflukt).

* - Uchodźctwo wewnętrzne (inernflukt) – jeśli osoba starająca się o azyl może otrzymać ochronę w innych częściach swojego kraju ojczystego, z którego ucieka, nie jest uprawniona do bycia uznaną za uchodźcę w Norwegii, nawet jeśli spełnia wszystkie inne warunki potrzebne, aby taki status uzyskać. Osoby takie są zatem przez Norwegię odsyłane z powrotem do swoich krajów.

Nowością jest również to, że Venstre prawdopodobnie pójdzie do kolejnych wyborów z hasłem usunięcia opłat i narzuconego terminu złożenia wniosku o połączenie rodziny oraz o konstytucyjne prawo do ubiegania się o azyl.

- Opłaty i ścisłe terminy utrudniają uzyskanie niezbędnych dokumentów, co w efekcie może prowadzić, że wniosek o azyl nie zostanie złożony, mówi Hansmark.

Jednocześnie Hansmark chce wszystkim dzieciom urodzonym w Norwegii,(mających rodziców posiadających zezwolenie na pobyt) dać prawo do posiadania obywatelstwa norweskiego. Hansmark uważa także, że wszystkie dzieci, które przebywają w Norwegii dłużej niż trzy lata, powinny otrzymać zezwolenie na pobyt stały.

Frp reaguje

Rzecznik polityki imigracyjnej Frp, Jon Helgheim, uważa, że oświadczenia przewodniczącego komitetu to prowadzenie niebezpiecznej polityki. Dlatego jednym z najważniejszych zadań Partii Postępu (Frp) jest ochrona społeczeństwa przed takim właśnie niebezpiecznym działaniem.

- Niestety takie postawy stają się coraz bardziej powszechne wśród naukowców i instytucji edukacyjnych, które mają wpływ na młodych ludzi. Ludzie, którzy żyją w oderwaniu od konsekwencji własnej polityki i formułują swoje poglądy bez wzięcia pod uwagę rzeczywistości, stali się problemem. Powiedział Helgheim w rozmowie z NTB,

Ustawa o prostytucji (sexkjøpsloven)

Również w obszarze wymiaru sprawiedliwości kierownictwo Venstre proponuje wiele dalekosiężnych zmian. Na szczycie listy znajduje się jasno wyrażony sprzeciw wobec masowej inwigilacji cyfrowej obywateli Norwegii.

- Niedawno okazało się, że policja w Bodø podsłuchiwała uczniów szkół średnich i zastosowała do tego metody, które są zwykle zarezerwowane dla przestępczości zorganizowanej. Czy nie powinna się w takich przypadkach zapalać lampka ostrzegawcza? To bardzo inwazyjne metody działania, mówi Hansmark.

Hansmark chce także zdekryminalizować prostytucję i usunąć paragraf o stręczycielstwie.

- Ustawa o prostytucji pogorszyła sytuację pracowników tej nielegalnej branży. Są pozbawieni praw i często zmuszani są do świadczenia usług seksualnych oraz stają się towarem w rękach handlarzy ludźmi. Chcemy tę sferę uregulować.

Hansmark opowiada się również za ograniczaniem stosowania ukrytych środków przymusu przez policję i postuluje podniesienie limitu dochodów branych pod uwagę przy otrzymywaniu bezpłatnej pomocy prawnej Chce także ograniczyć stopień ogólnego uzbrojenia policji.

Na liście Hansmarka znajdują się również ogólne obniżenie ogólnego poziomu kar, a także podwyższenie wieku odpowiedzialności karnej do 16 lat.

