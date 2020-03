W ciągu doby 85 nowych przypadków koronawirusa w Norwegii: - Nie można wykluczyć przymusowej izolacji

Naruszenie rygorystycznych środków kontroli zakażeń, czyli tak zwanej obowiązkowej izolacji, może podlegać karze na podstawie przepisów ustawy o ochronie przed chorobami zakaźnymi.

GŁÓWNY URZĄD DS. ZDROWIA/OSLO (Nettavisen): Infekcje koronawirusa w Norwegii doprowadziły do sytuacji, w której władze Norwegii poprosiły wielu Norwegów o pozostanie w tak zwanej kwarantannie domowej. Celem jej jest zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19.

Choroba może być śmiertelna dla wrażliwych grup społeczeństwa. Wstępne dane pokazują, że u części zakażonych obserwuje się gwałtowny przebieg choroby, jednak większość zainfekowanych przechodzi zakażenie w łagodny sposób.

Według stanu na dzień 10 marca, w Norwegii zarejestrowano 277 przypadków zarażenia wirusem covid-19. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażonych wrosła o 85 osób, informuje Norweski Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Złamanie zasad kwarantanny nie podlega karze

Główny Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) poprosił setki Norwegów, którzy przebywali w obszarach zagrożonych zainfekcją, o przeprowadzenie 14-dniowej domowej kwarantanny. Jak donoszą media wiele osób łamie zasady domowej kwarantanny i udaje się na zakupy lub do fitness klubów.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki stwierdza, że złamanie kwarantanny nie jest przestępstwem.

- Z ustawy o ochronie przed chorobami zakaźnymi wynika, że osoba zarażona chorobą zakaźną, która jest niebezpieczna dla ogółu populacji jest zobowiązana do zastosowania się do wskazówek dostarczonych przez lekarza. W razie potrzeby osobę taką należy poddać izolacji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Naruszenie nakazów nie skutkuje nałożeniem kar, podaje Ministerstwo Zdrowia i Opieki w e-mailu przesłanym do Nettavisen.

Główny Urząd ds. Zdrowia zwrócił się z prośbą do wszystkich, którzy przebywali na obszarach o dużej liczbie zakażonych, aby po powrocie pozostali w 14-dniowej domowej kwarantannie.

Wymuszona izolacja

Władze mogą jednak zastosować inne, bardziej rygorystyczne środki izolacyjne, a ich naruszenie może być karalne.

- Zgodnie z ustawą o ochronie przed chorobami zakaźnymi możliwe jest objęcie osoby zakażonej obowiązkową izolacją. Naruszenie takiej obowiązkowej izolacji może być karane zgodnie z ustawą. Kodeks karny przewiduje również kary za przenoszenie chorób zakaźnych. To, czy ktoś powinien zostać ukarany zgodnie z tymi przepisami, będzie zależeć od indywidualnej oceny, powiedział minister.

Nie można wykluczyć wymuszonej izolacji

Svein Lie, lekarz oraz dyrektor w Głównym Urzędzie ds. Zdrowia, poinformował Nettavisen w poniedziałek, że w Norwegii w związku z koronawirusem jak dotąd nie zastosowano «przymusowej izolacji».

- Nie stosujemy wymuszonej izolacji, lecz wysyłamy jasne zalecenia. Każdy musi być odpowiedzialny za swoje postępowanie, powiedział Lie w rozmowie z Nettavisen.

- Czy jednak w dłuższej perspektywie brane jest pod uwagę zastosowanie wymuszonej izolacji?

- Rozważamy to biorąc pod uwagę jakie możliwości zastosowania takiego środku przymusu ma zarówno gmina, jak i nasz urząd. Uważamy, że jasne informowanie społeczeństwa jest wyraźnie lepsze, o ile ludzie postępują zgodnie z zaleceniami. Na takim etapie jesteśmy teraz, powiedział Lie.

- Co się musi wydarzyć by zaostrzono postępowanie?

- Nie możemy tego dokładnie powiedzieć. Oceny dokonywane są na bieżąco w oparciu o rozwój epidemii. Mogą istnieć różnice regionalne, które zmuszą nas do korekty postepowania na określonym obszarze.

Svein Lie, lekarz oraz dyrektor w Głównym Urzędzie ds. Zdrowia. Foto: Heidi Schei Lilleås (mediehuset Nettavisen).

Karalne w Moskwie

W poniedziałek rano w Rosji potwierdzono 17 przypadków koronawirusa. Kraj ten wprowadził surowe środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i grozi sankcjami karnymi na wypadek ich nie przestrzegania. W niedzielę lokalne władze Moskwy ogłosiły, że osoby łamiące przepisy kwarantanny mogą zostać aresztowane. Władze moskiewskiej służby zdrowia w liście informacyjnym zwróciły się do wszystkich przebywających w obszarach objętych zakażeniem, aby pozostali w domowej kwarantannie przez 14 dni.

Dotyczy to osób powracających z krajów takich jak Chiny, Korea Południowa, Iran, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania - lub innych krajów, które wykazują rosnące statystyki przypadków zachorowań na koronawirusa.

Według Reuters za złamanie zasad kwarantanny grozi nawet do pięciu lat więzienia. Rosyjskie władze twierdzą, że osoby poddane kwarantannie będą monitorowane za pomocą kamer. Osoby te mogą wyprowadzić na spacer psa, ale tylko wtedy, gdy na ulicach jest niewiele osób. Ponadto muszą stosować płyn do płukania jamy ustnej.

Kiedy zarażenie ustępuje?

Preben Aavitsland konsultant w Instytucie Zdrowia Publicznego przedstawił nową ocenę ryzyka rozwoju epidemii koronawirusa. Zadano mu pytanie, kiedy można kogoś uznać osobę za wolną od zakażenia i kiedy może osoba taka wrócić do pracy.

- Jak dotąd nie mamy pewnych danych. Prowadzone są badania osób chorych. Codziennie pobierane są próbki na obecność wirusa, aby sprawdzić, jak długo pozostaje on w organizmie. Na razie w Norwegii jeden chory mężczyzna jest już wolny od objawów choroby. Na chwilę obecną przyjąć możemy, że od czasu ustąpienia objawów choroby musi minąć przynajmniej kilka dni, by uznać osobę za zdrową, powiedział Aavitsland.

