W Norwegii wykryto 35 odmian koronawirusa

Do tej pory w pandemii w Norwegii odkryto 35 różnych odmian koronawirusa. Aż 26 z nich wykryto w sierpniu i wrześniu.

Gazeta Aftenposten donosi, że prowadzone na szeroką skalę testy pokazują, że w Norwegii nieustannie odkrywane są nowe warianty koronawirusa. Istnieje już nawet wyodrębniona, osobna grupa norweskiego koronawirusa, którą nazwano «B 1.4.24 Norwegian».

Na dzień dzisiejszy naukowcy nie mają podstaw do stwierdzenia, że wirusy te rozprzestrzeniają się w inny sposób niż inne lub dają nietypowy przebieg choroby. Badania jednak wciąż trwają.

Główny lekarz gminy Tove Røsstad poinformował w zeszłym tygodniu, że lekarze w Trondheim zauważyli, że badany przez nich wirus zachowuje się inaczej i wydaje się, że łatwiej się rozprzestrzenia dając jednocześnie szybsze objawy.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Informacje te weryfikowane są przez Instytut Zdrowia Publicznego.

Olav Hungnes, naukowiec z Instytutu Zdrowia Publicznego mówi w rozmowie z Aftenposten, że analizy różnych wariantów ułatwiają dostrzeżenie schematu rozwijania się pandemii.

- To są zupełnie świeże wyniki i przed nami jeszcze wiele analiz. Posuwamy się jednak mocno do przodu i to może tylko cieszyć.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

35 koronavarianter oppdaget i Norge (NTB)