W wielu miejscach młodzież strzelała z fajerwerków do ludzi, zwierząt i pojazdów

Przed Sylwestrem zgłoszono wiele przypadków nielegalnego używania fajerwerków.

W Holmlia w Oslo zatrzymano młodego człowieka za używanie fajerwerków w autobusie.

- Po wystrzeleniu fajerwerków w autobusie na miejsce skierowano kilka patroli policji. Na szczęście nikt nie został ranny. Zatrzymano młodego człowieka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia. Dwie kolejne osoby, które uciekły w kierunku Rosenholm są nadal poszukiwane, poinformowała policja Oslo na Twitterze.

Fajerwerki w stajni

Wczoraj około 21.30 policja poinformowała, że ktoś wystrzelił fajerwerki w stajni w Stovner w Oslo. Wystrzały przestraszyły zarówno konie jak i personel stajni.

Tuż po incydencie w stajni policja poinformowała o grupie młodzieży zrzucającej fajerwerki z mostu wprost na przejeżdżające samochody w Bjørndal.

W windzie

W okolicach godziny 22.00 służby zostały poinformowane o dymie w szybie windy w Jordal tarasse. Według straży pożarnej prawdopodobną przyczyną pojawienia się dymu w windzie były wystrzelone w niej fajerwerki.

- W tym roku spotkaliśmy się z wieloma incydentami wystrzeliwania fajerwerków w kierunku ludzi, zwierząt i pojazdów. Szczególnie dużo tego typu incydentów odnotowano w poniedziałek a więc w dzień poprzedzający Sylwestra. Ilość zgłoszeń tego dnia była podobna do liczby podobnych zdarzeń w Sylwestra w poprzednich latach, powiedział Tor Jøkling, szef operacyjny komendy miejskiej policji w Oslo.

W Bergen młodzi ludzie rzucali fajerwerki w stronę przechodniów.

- Zostaliśmy poinformowani o godzinie 19.45, że młodzi ludzie rzucają fajerwerki w kierunku ludzi spacerujących na Flaktveit, powiedział Terje Magnussen szef policji w rozmowie z Bergensavisen.

Dzieci w centrum handlowym

Tuż przed 16.00 ochrona budynku była zmuszona do interwencji w Sandvika Storsenter w Bærum, gdzie grupa dzieci strzelała z fajerwerków.

- Osoby ochraniające centrum handlowe przejęły kontrolę nad kilkoma dziećmi w wieku 12-13 lat, które strzelały z fajerwerków do ludzi i do pojazdów. Nikt nie doznał obrażeń fizycznych ani nie został potrącony. Pojazdy również nie uległy uszkodzeniu. Rodzice dzieci zostali powiadomieni o incydencie, powiedział dyrektor operacyjny Tor Jøkling w rozmowie z Nettavisen.

Fajerwerkami w policję

W okolicach godziny 14.00 lat Dystrykt Policji Wschód został powiadomiony, że mężczyzna strzela do innej osoby z pistoletu pneumatycznego lub innego rodzaju broni. Mężczyznę aresztowano na stadionie Årnes. Podczas aresztowania mężczyzna dostał ataku szału.

- Aresztowany strzelał fajerwerkami w stronę patrolu policyjnego. Aby mężczyznę obezwładnić policja zmuszona była do użycia gazu pieprzowego. Mężczyzna trafił do aresztu. Osoba, do której strzelał, nie odniosła obrażeń, poinformowała policja na Twitterze.

Norweskie przepisy stanowią, że dozwolone jest używanie fajerwerków jedynie w Sylwestra między godziną 18.00 a 2.00. W pozostałe dni w roku fajerwerki są zabronione.

