Władze innych gmin ostrzegają swoich mieszkańców: - Zanim pojedziesz do Oslo, zastanów się

Ostatnie dane pokazują wzrost liczby zakażonych w Oslo. Burmistrzowie niepokoją się możliwością rozprzestrzenienia się zakażeń na inne gminy.

Nigdzie w Norwegii nie ma więcej zakażonych niż w Oslo. Najnowsze raporty Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) pokazują, że w 33 i 34 tygodniu w Oslo odnotowano aż 30,7 przypadków infekcji na 100.000 mieszkańców.

Dla porównania - kryterium, na podstawie którego FHI rekomenduje wpisanie danego kraju czy regionu na czerwoną listę, jest 20 potwierdzonych przypadków zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Gdyby Oslo zostało ocenione według tych samych kryteriów, stolica Norwegii zostałaby umieszczona na czerwonej liście miejsc, po powrocie z których nakładany jest na podróżujących obowiązek przejścia kwarantanny wjazdowej.

Dane z Oslo skłoniły zatem niektórych burmistrzów innych gmin do wyrażenia swego zaniepokojenia w kwestii bezpieczeństwa podróżowania do stolicy. Jednym z nich jest Robin Martin Kåss (Partia Pracy), burmistrz Porsgrunn:

- Myślę, że przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Oslo należy zastanowić się, czy jest to konieczne. W tej chwili w Porsgrunn mamy bardzo małą liczbę osób zakażonych. Późnym latem odnotowano tylko trzy przypadki infekcji. Nie chcę odradzać podróży do Oslo, ale ludzie powinni zastanowić się nad koniecznością wyjazdu, a także nad tym, kim będą się tam spotykać oraz w jaki sposób podróżować, mówi Kåss w rozmowie z Nettavisen.

- Myślę, że przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Oslo należy zastanowić się, czy jest to naprawdę konieczne, mówi Robin Martin Kåss (Partia Pracy), burmistrz gminy Porsgrunn. Foto: Lars Løkkebø (Telemarksavisa)

Kåss mówi również, że gmina Oslo udzieliła wielu dobrych wskazówek dotyczących kontroli rozprzestrzeniania się infekcji. Dlatego prosi mieszkańców Porsgrunn, którzy mimo wszystko muszą pojechać do Oslo, aby do tych zaleceń się stosowali. Chodzi tu między innymi o stosowanie masek na twarz w transporcie publicznym.

Wcześniej, bo na początku sierpnia, z podobnym apelem do mieszkańców swojej gminy wystąpił Arnt Abrahamsen - burmistrz Farsund. Wyraził on też opinię, że ludzie przybywający z Oslo powinni zostać poddani obowiązkowej kwarantannie. Także główny lekarz gminy Hamar ostrzegał przed podróżami do Oslo i innych miejsc z dużą liczbą zakażonych, podała gazeta Hamar Arbeiderblad.

Cotygodniowy raport Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazuje 15 nowych przypadków infekcji na 100.000 mieszkańców w 34 tygodniu dla Oslo. Łącznie w tygodniach 33 i 34 w stolicy Norwegii zarejestrowano 30,7 przypadku zakażenia koronawirusem. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Jak już wspomniano, liczba zakażeń na 100.000 mieszkańców w ostatnich 14 dniach w Oslo wyniosła 30,7. Dla porównania, w całym okręgu Viken odnotowano 14,8 a w okręgu Nordland 14,5 zakażeń na 100.000 mieszkańców.

Do tej pory w sierpniu w Oslo odnotowano więcej nowych przypadków zakazeń (353) niż w maju, czerwcu i lipcu (odpowiednio 259, 238 i 100 przypadki). W 34. tygodniu (od 17 do 23 sierpnia) zarejestrowano 93 nowe przypadki Covid-19. W zeszłym tygodniu nowe przypadki infekcji zarejestrowane zostały we wszystkich dzielnicach stolicy, najwięcej w Søndre Nordstrand (17 przypadków).

Według danych na dzień 24 sierpnia, dzielnice Oslo: Stovner, Alna, Grorud i Søndre Nordstrand wyróżniały się na tle całego miasta mając największą liczbę zarejestrowanych zakażeń na 100.000 mieszkańców. We wszystkich tych dzielnicach liczba ta przekraczyła 60, a w przypadku dzielnicy Stovner liczba ta wyniosła aż 83.

W 34. tygodniu w Oslo zarejestrowano łącznie 93 przypadki zakażeń, średnio prawie 13 dziennie.

Ogólną, najwyższą liczbę zarażonych od początku pandemii odnotowano w dzielnicach Alna (371) i Gamle Oslo (342).

Większość zarażonych jest w wieku 20 i 30 lat (691 i 694).

W stolicy Norwegii zarejestrowano łącznie 269 przypadków infekcji wśród dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.

Tabela przedstawia liczby zakażeń w poszczególnych dzielnicach Oslo. Ostatnie dane pochodzą z 24 sierpnia. Foto: (Oslo kommune)

