Partia Postępu (Frp) żąda lepszej kontroli na granicach.

W zeszłym tygodniu Nettavisen informowała, że co czwarta osoba, która przyjechała do Norwegii w ciągu pierwszych trzech tygodni tego roku, uniknęła obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny.

W miniony piątek rząd Norwegii wprowadził na granicach jeszcze surowsze przepisy wjazdowe, a premier Erna Solberg (H) powiedziała poinformowała na konferencji prasowej, że granice są już praktycznie zamknięte dla osób, które nie mieszkają w Norwegii.

Jednak ostatnie dane z rejestru wjazdów Generalnej Dyrekcji ds. Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego (DSB) pokazują, że granicę nadal przekraczane są przez wiele tysięcy osób dziennie oraz że wciąż wielu podróżnych jest zwolnionych z kwarantanny.

- Bardzo zaskoczony

Od czasu wprowadzenia nowych, zaostrzonych zasad wjazdowych, każdego dnia odnotowuje się średnio 2.734 wjazdów do Norwegii (samolotem, pociągiem i przez pozostałe przejścia graniczne). W ostatnich trzech tygodniach średnia dzienna liczba podróży wynosiła 4.814 dziennie.

Liczby pokazują również, że od piątku średnio 1.000 pasażerom dziennie przyznawano zwolnienie z kwarantanny wjazdowej.

Dane te spowodowały silną reakcję Partii Postępu (Frp):

- Jestem bardzo zaskoczony tymi danymi - mówi w rozmowie z Nettavisen Per-Willy Amundsen, rzecznik ds. polityki sprawiedliwości Frp i były minister sprawiedliwości.

- To, co mówi premier Solberg, nie jest prawdą. Granica nie jest zamknięta. Nie można też twierdzić, że mamy pełną kontrolę nad rozprzestrzenianiem się infekcji importowanej, jeśli co trzecia osoba przybywająca do kraju zwalniona jest z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej.

Wyjątki od obowiązku kwarantanny

1. Następujące osoby są zwolnione z kwarantanny wjazdowej (w czasie pracy, jak i w czasie nauki szkolnej), jeśli posiadają negatywny wynik testu SARS-CoV-2 wykonany metodą PCR zrobiony nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu:

- Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu odbycia uzgodnionej wizyty lub stałego spotkania rodziców i dzieci.

- Osoby zaproszone przez norweskie władze państwowe z ważnych powodów związanych z polityką zagraniczną.

2. Osoby bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krytycznych obszarów społecznych lub zaspokajania podstawowych potrzeb ludności, w tym osoby wykonujące przewozy towarowe i pasażerskie, które uzyskały negatywny wyniku testu na SARS-CoV-2 nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu do Norwegii.

3. Zagraniczni przedstawiciele wojska, którzy przybywają do Norwegii na szkolenia, ćwiczenia lub operacje zatwierdzone przez Ministerstwo Obrony, mogą odbywać kwarantanny wjazdowe w garnizonach, obozach wojskowych, obozach namiotowych lub w terenie.

Dane z rejestru wjazdowego wskazują, że w niedzielę do Norwegii wjechało najwięcej obywateli Szwecji (1.340), Polski (491), Danii (165), Finlandii (129), Litwy (105) i Niemiec (100).

Osoby pełniące kluczowe funkcje społeczne i personel zapewniający funkcjonowanie kluczowych obszarów społecznych oraz członkowie rodzin, którzy mają spędzać czas ze swoimi dziećmi, są nadal zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Muszą oni jednak zostać przebadani na granicy i nie wcześniej niż trzy dni po przylocie - a następnie otrzymać negatywne wyniki testów. Dla wielu z nich zwolnienie z kwarantanny obowiązuje tylko w godzinach pracy.

Punktem wyjścia jest zatem to, że teraz wszystkie osoby objęte wyjątkiem odbycia kwarantanny wjazdowej wymagają negatywnego korona-testu, oprócz negatywnego testu wykonanego na granicy.

- Aby uzyskać pozwolenie na wjazd do Norwegii, to pracodawca lub klient musi udokumentować, że właśnie to stanowisko lub funkcja, jaką pełni wjeżdżający do Norwegii, jest społecznie niezbędne i krytyczne. Dokumentację taką trzeba przedstawić przy wjeździe do kraju, wyjaśnia minister sprawiedliwości Monica Mæland .

Wciąż wielu przekracza granice

Według rejestru wjazdowego, pierwszego dnia obowiązywania nowych zasad wjazdu do Norwegii, do kraju przybyło 3.404 osób. Wyjątki od obowiązku odbycia kwarantanny zastosowano w stosunku do 1.396 osób.

Dla porównania, dzień wcześniej odnotowano 5.635 wyjazdów, a średnia dzienna liczba zwolnień z kwarantanny, udzielonych w ciągu ostatnich trzech tygodni wyniosła 1.809 os dziennie.

W sobotę zarejestrowano 1.806 wyjazdów i 586 wyjątków kwarantanny. W niedzielę liczba ponownie wzrosła do 2.992 wyjazdów, a 960 podróżnych zostało zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny.

Fakty o obostrzeniach zasad wjazdu obowiązujące do 12 marca:

Następujące grupy nie mają pozwolenia na wjazd:

Cudzoziemcy zamieszkujący na obszarze EOG oraz obywatele EOG mieszkający w krajach trzecich (chyba że są objęci wyjątkami, które dotyczą również obywateli państw trzecich)

Członkowie rodzin, którzy nie są członkami najbliższej rodziny (obowiązuje także obywateli zarówno obywateli EOG, jak i innych osób). Dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice dorosłych dzieci oraz nie zarejestrowani partnerzy nie mogą się już odwiedzać

Cudzoziemcy z krajów spoza EOG, którym udzielono zezwolenia na pobyt w związku z pracą lub nauką, w tym pracą sezonową

Cudzoziemcy, którzy mają pracować przy produkcji filmowej lub serialowej albo naukowcy, którzy są zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pobyt

Wyjątki:

Jeśli ze szczególnych powodów wynika, że ​​cudzoziemiec ma prawo wjazdu, ponieważ spoczywa na nim szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii lub przemawiają za tym inne ważne względy socjalne

Cudzoziemcy, którzy mają spędzać czas ze swoimi dziećmi

Bliscy członkowie rodziny osób zamieszkałych w Norwegii, tj. małżonkowie/zarejestrowani partnerzy/konkubenci, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub ojczymowie małoletnich dzieci lub pasierbów

Dziennikarze i inny personel wykonujący zadania dla zagranicznej instytucji mediów

Cudzoziemcy, którzy zamierzają zatrzymać się na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)

Marynarze i personel lotniczy

Cudzoziemiec wykonujący przewóz rzeczy i osób

Cudzoziemcy sprawujący krytyczne funkcje społeczne

Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki

Źródło: regjeringen.no

Hotele kwarantanny

Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii i nie otrzymują zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny, muszą zostać poddane kwarantannie przez 10 dni. Kwarantannę można zakończyć po siedmi dniach, jeśli dwukrotnie po przybyciu uzyskamy negatywny wynik testu na obecność covid-19.

Wszyscy podróżni muszą samodzielnie zarejestrować informacje niezbędne do wypełnienia obowiązku kwarantanny i zarejestrować swoją podróż tutaj.

Liczba osób, które w piątek zarejestrowały informację, że po przyjeździe do Norwegii z «czerwonego» kraju udadzą się do hotelu kwarantanny, wyniosła 106. W sobotę było ich 59 a w niedzielę 68. W co trzecim wjeździe poinfomowano, że kwarantanna odbędzie się we własnym domu.

