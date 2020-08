Wciąż mało kobiet na stanowiskach kierowniczych: - Zbyt łatwo nazwać to dyskryminacją

Najnowsze dane pokazują, że odsetek kobiet na stanowiskach dyrektorów generalnych nie zmienił się od 2011 roku. Oto wyjaśnienie.

Kobiety w Norwegii zarządzają takimi gigantami jak Hydro, Schibsted, bank DNB. Kobiety piastują też najwyższe stanowiska w noreskich władzach - z funkcją premiera włącznie. Jednak ogólny obraz pozostaje niezmieniony: w 2020 roku na najwyższych stanowiskach kierowniczych jest niemal tyle samo kobiet co w 2011 roku. Wzrost wyniósł zaledwie 0,2 procent, z 15,44 do 15,64 procent.

Przedstawione liczby pochodzą z firmy analitycznej Enin AS, która uzyskała dane z 273.000 norweskich przedsiębiorstw, w których istnieje stanowisko dyrektora generalnego (daglig leder).

- Przedstawione dane są zaskakująco złe. Kobiety i mężczyźni są przecież równie kompetentni, aby pełnić najwyższe funkcje kierownicze, komentuje wyniki badań minister kultury i równości płci Abid Raja.

- Wszyscy pracodawcy mają obowiązek aktywnie działać na rzecz równości płci oraz dokumentować, jak to robią. Zgodnie z prawem, praca zawodowa musi też dawać możliwość łączenia jej z rodziną, mówi Raja.

Raja uważa, że ​​ojcowie powinni automatycznie wybierać co najmniej 15 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ponadto pracodawcy muszą mieć świadomość, że w związku z opieką nad dziećmi, tak samo nieobecni w pracy mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Szpital i kakao

W ostatnich latach odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych najbardziej obniżył się w branży muzealnej. Liczba kobiet dyrektorów zmniejszyła się tutaj o 35 procent.

W niektórych sektorach i branżach następuje jednak zauważalna zmiana: w kategorii «szpitale powszechne» odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla wzrósł z 10,5 do 28,2 procent.

Branże «opieka domowa» oraz «produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych» odnotowały drugi co do wielkości wzrost udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Największa liczba kobiet zarządzających pracuje tymczasem w wynajmie nieruchomości, podczas gdy największy odsetek kobiet-dyrektorów znajdziemy w branży fryzjerskiej oraz w przedszkolach: odpowiednio 86 i 85 procent.

- Zaskakujące jest to, że średni odsetek kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych jest w całym kraju tak niski i że nie odnotowaliśmy realnego wzrostu w ciągu ostatnich 7-8 lat. Moim zdaniem pokazuje to, że należy przeprowadzić analizę, czy istnieją określone kryteria, które są podświadomie wykorzystywane jako podstawa przy zatrudnianiu na najwyższe stanowiska, mówi Linda Jensen, dyrektorka w Enin AS.

Największy wzrost ogólnej liczby dyrektorów generalnych odnotowano w kategorii «Doradztwo biznesowe i pozostałe doradztwo administracyjne» - z 569 do 1401. Pomimo tego, odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach w tej branży jest wciąż niski i nie przekroczył 16,7 proc.

ZASKOCZENIE: - Zaskakujące jest to, że średni odsetek kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych jest w całym kraju tak niski i że nie odnotowaliśmy realnego wzrostu w ciągu ostatnich 7-8 lat, mówi Linda Jensen, dyrektor handlowy w Enin AS. Foto: Morten Solli

- Zbyt łatwo winić dyskryminację

Fakt, że zaledwie 15 procent norweskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ma kobietę na stanowisku dyrektora generalnego, ​​jest ściśle związany z tym, że są to głownie firmy jednoosobowe i firmy zatrudniające bardzo niewielu pracowników, mówi Anne-Grethe Solberg, badaczka z Instytutu Badań Pracy (AFI) na Uniwersytecie Oslo Met.

- To zazwyczaj mężczyźni są przedsiębiorcami i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Anne-Grethe Solberg uważa, że ​​aby zmienić proporcję liderów płci żeńskiej, należy zająć się różnicami zależnymi od poszczególnych branż.

- Na przykład branża drogowa, bankowość i finanse mają w tej chwili nóż na gardle z powodu konieczności zapewnienia większego równouprawnienia płci. Wielkie koncerny żądają od swoich podwykonawców działań, które pokazują, że chcą oni zatrudniać kobiety na stanowiskach kierowniczych.

Mały wpływ ustawy o zarządzaniu

Ustawa o 40-procentowej reprezentacji kobiet w zarządach spółek została zaproponowana w 2004 roku przez ówczesnego ministra handlu i przemysłu Ansgara Gabrielsena, a wprowadzono ją w życie w 2007 toku. Mimo, że zgodnie z tą ustawą, na dziesięć osób zasiadających w zarządach spółek, cztery muszą być kobietami, to miała ona minimalny wpływ na zwiększenie się odsetka kobiet zasiadających na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

