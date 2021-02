Więcej osób zaszczepionych niż tych, którzy przechorowali covid-19

FHI uważa, że ​​w przyszłości liczba zarażonych osób będzie znacząco spadać - a liczba szczepień będzie rosła w zawrotnym tempie.

Temat wolnego tempa szczepień w Norwegii był szeroko dyskutowany. W środę dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stoltenberg poinformowała, że pierwszą dawkę szczepionki przeciwko covid-19 otrzymało już​​135.451 osób.

Liczba ta ma wartość symboliczną, ponieważ w Norwegii po raz pierwszy liczba zaszczepionych przewyższyła liczbę osób zarażonych wirusem od początku pandemii.

Wielu zaszczepionych

Eksperci FHI uważają, że jest mało prawdopodobne, aby od początku pandemii zarażonych zostało więcej niż 132.600 osób. Szacuje się, że najbardziej prawdopodobną liczbą jest 114.100 zainfekowanych.

- Oficjalnie potwierdzone zakażenia: 62.996

- Domniemana łączna liczba zakażeń: 114.092

- Najwyższy szacunek: 132 619

- Liczba zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki: 135.451

W przyszłości tempo szczepień przyspieszy, między innymi dlatego, że Norwegia otrzyma wkrótce 192.000 dawek szczepionki Oxford-AstraZeneca. FHI zdecydowało, że drugą dawkę tej szczepionki można podać nawet trzy miesiące po dawce pierwszej. W ten sposób całą dostawę można przeznaczyć na sczepienia pierwszą dawką większej liczby osób.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Liczba zakażeń spadnie w przyszłości

Powyższe dane pochodzą z najnowszego raportu opracowanego na podstawie bazy danych FHI, a raport ten pokazuje również, że wszystkie wskaźniki infekcji wydają się spadać.

Eksperci uważają, że zarówno dzienna liczba zarażonych, jak i hospitalizowanych w ciągu najbliższych trzech tygodni spadnie.

Modele rozwoju infekcji w rocznej perspektywie są również bardzo budujące:

- W żadnej z naszych symulacji szczyt zakażeń nie powoduje przekroczenia liczby 500 zajętych łóżek na oddziałach intensywnej terapii - podaje FHI.

FHI uważa, że ​​w nadchodzących tygodniach i miesiącach liczba zakażonych, hospitalizowanych i poddanych intensywnej terapii będzie spadać.

Jeśli wierzyć modelom, do Wielkanocy rozprzestrzenianie się infekcji będzie znacząco wyhamowywać.

Współczynnik R spadł znacznie poniżej 1 - ale nie wszędzie

Według obliczeń własnych FHI współczynnik reprodukcji wirusa R* po 11 stycznia wynosił 0,77.

* - Współczynnik reprodukcji wirusa (R) informuje o tym, na jakim etapie jest aktualnie epidemia. W uproszczeniu można powiedzieć, że współczynnik ten, to średnia liczba osób, którym jedna zarażona osoba przekaże wirusa. Kluczową wartością dla wskaźnika reprodukcyjnego R jest liczba 1. Wartość R wyższa od 1 oznacza, że epidemia się rozwija, natomiast gdy wartość R spada poniżej 1, jest to znak, że epidemia zaczyna hamować.

Jednak różnice między okręgami są wciąż duże. Zakłada się, że wskaźnik R w Rogaland i Oslo wynosi 0,87, ale FHI uważa, że w okresie po 4 stycznia okręgi Nordland, Agder i Vestland mają współczynnik R nieco powyżej 1.

Oslo: 0,87

Rogaland: 0,87

Møre og Romsdal: 0,97

Nordland: 1,03

Viken: 0,89

Innlandet: 0,93

Vestfold i Telemark: 0.94

Agder: 1.1

Vestland: 1.02

Trøndelag: 0,73

Troms i Finnmark: 0,96

We wrześniu wszyscy zaszczepieni

Jeśli optymistyczne szacunki Instytutu Zdrowia Publicznego się sprawdzą, wszyscy mieszkańcy Norwegii (powyżej 18 roku życia) zostaną w pełni zaszczepieni do połowy września.

Najbardziej optymistyczne szacunki FHI zakładają, że na rynku pojawią się zatwierdzone produkty trzech nowych producentów szczepionek. W takim przypadku będzie to oznaczało większe dostawy do Norwegii – i co za tym idzie, znacznie większe liczby zaszczepionych w drugim kwartale roku.

- Jeśli założymy, że te trzy szczepionki zostaną zatwierdzone (CureVac, Johnson & Johnson i Novavax) i w okresie od kwietnia do września producenci dostarczą wystarczająco dużo dawek, aby zaszczepić 3,5 do 4 milionów ludzi, to prawdopodobnie będziemy w stanie zaoferować pierwszą dawkę każdemu, kto ukończył 18 lat, nawet do końca lipca, twierdzi Stoltenberg.

Według nowego badania, wśród mieszkańców Norwegii aż 78 procent ankietowanych chce się zaszczepić przeciwko covid-19.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Flere er nå vaksinert enn antallet som har hattcovid-19 siden starten (Magnus Blaker)

FHI: Alle kan være ferdigvaksinert i september (NTB)

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble