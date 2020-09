Więcej samoobsługowych sklepów: Tutaj można robić zakupy przez całą dobę

Norgesgruppen rozwija się. Będzie więcej częściowo bezobsługowych sklepów.

Cztery sklepy Norgesgruppen przetestują nową technologię, która pozwoli by sklepy spożywcze były otwarte dłużej, niż jest to możliwe przy tradycyjnym zatrudnianiu pracowników.

- Celem wprowadzanych rozwiązań jest pomoc lokalnym sklepom w wydłużeniu godzin ich otwarcia - mówi Hanne Evensen ze spółki Kjøpmannshuset, która prowadzi sklepy Nærbutikken, Spar i Joker.

Kjøpmannshuset należy do koncernu Norgesgruppen, do którego należą między innymi sieci sklepów Kiwi i Meny.

Evensen mówi, że jest to pilotażowy projekt programu Merkur. Jest to program Ministerstwa Samorządu Lokalnego i Modernizacji wspierający rozwój sklepów na terenach wiejskich Norwegii.

- Wchodzimy do sklepu za pomocą swojej karty płatniczą, wybieramy potrzebne towary i przy wyjściu płacimy w kasach samoobsługowych - wyjaśnia Evensen.

Aby opuścić sklep, należy zeskanować paragon.

TAK WCHODZISZ DO SKLEPU: Aby wejść do sklepu, w którym nie ma już obsługi, należy zeskanować swoją kartę płatniczą. Zdjęcie: Kjøpmannshuset

Zakupy całą dobę

Norgesgruppen posiada aktualnie cztery częściowo samoobsługowe sklepy. W ubiegłym roku otwarto Hegna Landhandel w Telemarku, który jest pierwszym całkowicie samoobsługowym oraz otwartym 24 godziny na dobę sklepem w Norwegii.

Oto lista sklepów, które od tego roku są częściowo samoobsługowe i otwarte 24 godziny na dobę:

Lyngdal Landhandel - gmina Flesberg w Viken

Svatsum Samvirkelag AS - gmina Gausdal w Innlandet

Åmdals Verk Daglegvare AS - gmina Tokke w Telemark i Vestfold

Tufsingdal Landhandel AS - gmina Os w Innlandet. Ten sklep otwarty zostanie w przyszłym tygodniu.

- Celem wprowadzanych rozwiązań jest pomoc lokalnym sklepom w wydłużeniu godzin ich otwarcia - mówi Hanne Evensen ze spółki Kjøpmannshuset, Foto: Privat

- Mieszkańcom będzie łatwiej robić zakupy, ponieważ mogą to robić w czasie, który im odpowiada, mówi Evensen.

Zaufanie do klientów

W sklepach, gdzie nie ma pracowników, nie będzie zatem nikogo, kto mógłby kontrolować, czy zakupy przebiegają bez zakłóceń oraz czy nikt nie kradnie produktów. Jednak Evensen nie uważa, żeby stanowiło to poważny problem.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Zawsze będzie ryzyko, że ktoś będzie próbował dokonać nadużyć. Do tej pory jednak nie doświadczyliśmy problemów kradzieży w samoobsługowych sklepach, mówi.

Jednocześnie Evensen zwraca uwagę, że w sklepach są kamery i aby wejść do sklepu, trzeba zarejestrować swoją kartę płatniczą.

- Ale oczywiście nigdy w stu procentach nie unikniemy kradzieży, dodaje.

Dobre doświadczenia

Steinar Fredheim, kierownik działu w Distriktssenteret i kierownik tematyczny programu Merkur, mówi, że jesienią zostanie otwartych łącznie osiem sklepów programu Merkur.

- Jak długo będzie trwał projekt pilotażowy?

- Zasadniczo program pilotażowy jest po to, aby zdobyć doświadczenie. Widzimy, że Hegna Landhandel od czasu otwarcia radzi sobie bardzo dobrze. Interesuje nas, w jaki sposób zakupy rozkładane są w czasie całej doby. Trudno powiedzieć konkretnie, jak długo będą testowane sklepy częściowo samoobsługowe, jednak uważamy, że spełnią pokładane w nich oczekiwania.

ZBIERANIE DOŚWIADCZENIA: Steinar Fredheim z Distriktssenteret mówi, że celem otwarcia pilotażowych sklepów, które są częściowo bezobsługowe i samoobsługowe, jest zdobycie doświadczenia. Foto: Distriktssenteret

- Wiele najmniejszych sklepów ma niską rentowność, niewielu pracowników i trudno jest im dopasować godziny otwarcia i obsługę do potrzeb klientów. W większych sklepach i w galeriach handlowych jest to zdecydowanie łatwiejsze, mówi Fredheim.

Niektóre sklepy muszą być zamykane o godzinie 17:00 i dlatego często nie są one dostępne dla wielu osób dojeżdżających i wracających z pracy, które chciałyby robić zakupy po południu i wieczorem. Dlatego Fredheim uważa, że ​​dobrym rozwiązaniem jest, aby lokalny sklep był częściowo samoobsługowy.

W wielu przypadkach wygląda to tak, że do pewnej godziny sklep funkcje jak normalny sklep spożywczy z pracownikami. Po tej godzinie, kiedy obsługa udaje się już do domów, do pracy wieczornej i nocnej rusza technologia.

Inne sieci również testują rozwiązania samoobsługowe

Latem Nettavisen informowało już o Coop, drugim co do wielkości koncernie spożywczym w Norwegii, który również zdecydował się zainwestować w rozwój sklepów bezzałogowych.

W zeszłym roku w Bogstadveien w Oslo otworzono pierwszy sklep tej sieci, który przez część dnia pozbawiony jest pracowników. Pod nieobecność obsługi, klienci mogą wejść do sklepu, znaleźć potrzebne produkty i przed wyjściem zapłacić w kasach samoobsługowych.

Coop zdecydował, że powstaną dwa dodatkowe sklepy samoobsługowe. Tym razem wybór padł na Coop Marked Folkestad, który znajduje się w gminie Volda, oraz Coop Market w Nedre Eggedal. Ten ostatni, którego otwarcie przewidziano na październik, zostanie jednocześnie przeprofilowany na Prix. Sklepy te jednak nie będą otwarte 24 godziny na dobę, a jedynie będą miały wydłużone godziny otwarcia.

Sieć sklepów Snarkjøp również inwestuje w częściowo bezzałogowe sklepy i w maju otworzyła pierwszy sklep w gminie Vaksdal w zachodniej Norwegii. Docelowo otworzy kolejny w gminie Ullensvang również w zachodniej Norwegii.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Utvider dagligvaresatsing: Her kan bygda handle hele døgnet (Nina Lorvik)