Większość ankietowanych chce, aby Norwegia przyjęła większą liczbę uchodźców z Grecji

Sześciu z dziesięciu respondentów twierdzi, że ​​Norwegia przyjmuje z Grecji zbyt mało uchodźców. Prawie co czwarty uważa, że liczba sprowadzanych osób jest zbyt duża.

Takie są wyniki sondażu zleconego przez kanał TV 2. Badanie przeprowadzono po tym, jak w środę Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Norweskiego Urzędu Imigracyjnego (UDI) z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad sprowadzeniem z Grecji do Norwegii 50 uchodców.

59 procent pytanych odpowiedziało, że ​​ich zdaniem sprowadzenie 50 osób jest liczbą zbyt małą. 12 procent ankietowanych stwierdziło, że jest to właściwa decyzja, a 23 procent uważa, że ​​sprowadzenie z Grecji 50 osób to za dużo. 5 procent nie ma na ten temat zdania. Badanie ujawnia też wyraźną różnicę między płciami: wśród tych, którzy odpowiadają, że z Grecji do Norwegii powinno przybyć więcej niż 50 osób - aż 69 procent stanowią kobiety.

W środę duża część obozu Moria na wyspie Lesbos w Grecji została zniszczona w pożarze. Z tego powodu około 12.000 uchodźców nie ma dziś dachu nad głową.

Pożar na Lesbos pogorszył warunki życia przebywających w nim uchodźców oraz skomplikował i tak już trudną sytuację, z którą od lat zmagają się greckie władze. Dlatego gabinet Erny Solberg rozpoczął prace nad sprowadzeniem części uchodźców z Grecji do Norwegii.

Rząd w wydanym komunikacie prasowym poinformował, że Norwegia sprowadzi z Grecji 50 uchodźców. Sprowadzone osoby nie muszą pochodzić z obozu Moria. Ankieta została przeprowadzona w czwartek, dzień po ogłoszeniu decyzji.

50 osób ubiegających się o azyl, które będą sprowadzone do kraju będzie częścią kwoty 3.000 uchodźców, na którą w tym roku zgodziła się Norwegia. Zatem Norwegia w żadnym wypadku nie przyjmie więcej osób niż wcześniej deklarowała.

