Większość pieniędzy wydawanych przez nas w sklepach spożywczych trafia do pięciu firm

Koncern Norgesgruppen, właściciel Kiwi i Meny, zarabia najwięcej. Nie ma on jednak najwyższych marż.

Jak wynika z analiz firmy konsultingowej Emendor, całkowity zysk operacyjny całej norweskiej branży artykułów spożywczych wyniósł w 2019 roku łącznie 16 miliardów.

To, co nazywamy branżą spożywczą, ogranicza się do dwóch typów graczy: dostawców i handlu. Dostawcy to firmy, które dostarczają towary sprzedawane w norweskim sklepach spożywczych, podczas gdy handel to termin określający graczy, którzy sprzedają artykuły spożywcze konsumentom, czy to w sklepach stacjonarnych, czy w Internecie.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Emendor, całkowity zysk operacyjny całej branży jest dość równomiernie rozłożony zarówno na handel, jak i na dostawców.

Skoncentrowany zysk

Rentowność w branży jest bardzo skoncentrowana. Gazeta Dagens Næringsliv informuje o zaledwie kilku koncernach, którym przypada w udziale duża większość całego, wypracowanego zysku branży.

Jak się bowiem okazuje, zaledwie pięciu graczy o najwyższym zysku operacyjnym generuje około 66 procent (czyli ok. 11 milardów koron) całkowitego zysku branży spożywczej.

A oto pięć firm, które królują na norweskim rynku artykułów spożywczych: Norgesgruppen (sklepy KIWI, MENY, SPAR, Nærbutikken i Joker), Rema, Coop, Orkla i Tine. Całkowita wartość rocznej sprzedaży tych pięciu gigantów to około 202 miliardy koron.

Najwyższy zysk operacyjny (w wysokości 4,5 mld koron) osiągnął w zeszłym roku koncern Norgesgruppen i ma lepszą marżę operacyjną niż jego konkurenci, czyli Coop i Rema 1000.

- Świadczy to o lepszych warunkach zakupów, które posiada Norgesgruppen, twierdzi w rozmowie z DN dyrektor Rema 1000 Trond Bentestuen.

Martin Klafstad z firmy Emendor uważa, że mimo wszystko na rynku jest wciąż miejsce na konkurencję.

- To rynek zdominowany przez gigantów, ale są też możliwości dla konkurencji. Zwróćmy uwagę, że spółki takie jak Normal czy Kolonial również wygenerowały sprzedaż wartą miliardy, mówi Klafstad z Emendor.

Wyroby tytoniowe najbardziej rentowne

Norgesgruppen w skład, której wchodzi m.in. hurtownia Asko oraz sieci sklepów Meny, Kiwi i Joker, miała w 2019 roku największy zysk operacyjnym w wysokości 4,5 miliarda koron. Jednak jeśli spojrzymy na marże operacyjne, to spośród wielkiej piątki to koncern Orkla zarabia stosunkowo najlepiej. Orkla ma bowiem marżę operacyjną w wysokości 14 procent wartości swojej sprzedaży, która w Norwegii jest na poziomie około dziesięciu miliardów koron.

Jeszcze wyższe marże mają spółki Mills i Ringnes, które swoje produkty sprzedają z zyskiem na poziomie 17 procent. Według danych Emendor, najwyższą marżę w norweskiej branży spożywczej (20,6 procent) ma jednak firma tytoniowa Imperial Tobacco Norway AS.

