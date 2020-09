Wielu imigrantów wśród norweskich emigrantów

Analizy przeprowadzone przez Centralny Urząd Statystyczny (SSB) pokazują, że z Norwegii wyemigrowało już 23.500 norweskich obywateli, którzy jeszcze jakiś czas temu byli cudzoziemcami.

Liczba norweskich obywateli, którzy wyemigrowali z kraju (i przebywają za granicą) od wielu lat utrzymuje się na poziomie nieco ponad 100.000. Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego obecnie liczba ta wynosi 123.000.

Z liczby 123.000 norweskich emigrantów, 23.500 osób to emigranci z norweskim obywatelstwem, którzy byli pierwotnie obywatelami innych krajów - co stanowi łącznie 19 procent emigrujących.

Największą grupę norweskich emigrantów, mających inne pochodzenie, stanowią Somalijczycy. Jak podaje gazeta Aftenposten, do 1 stycznia 2019 roku, z Norwegii wyemigrowało 15 procent z ponad 26.000 Somalijczyków, którzy otrzymali norweski paszport.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Norwegia nadała obcokrajowcom około 150.000 obywatelstw.

Z 4.062 norweskich Somalijczyków, którzy zdecydowali się spakować walizki i opuścić Norwegię, prawie połowa trafiła do Wielkiej Brytanii. Drugim docelowym miejscem ich emigracji była Kenia. 550 osób wróciło do Somalii. Spośród 1.838 obywateli Norwegii o pochodzeniu irakijskim, którzy wyemigrowali z kraju, jedna trzecia wróciła do Iraku. Reszta wybrała kraje takie jak Szwecja, Wielka Brytania i Dania.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Mange innvandrere blant norske utvandrere (NTB)