- Wielu pracujących w Norwegii obcokrajowców nie poddaje się testom ze strachu przed pracodawcą

W pierwszym i drugim tygodniu 2021 roku na terenie Norwegii pojawiło się prawie dwukrotnie więcej kart SIM z Polski Litwy, niż osób przyjeżdżających z tych krajów, które poddały się obowiązkowym testom wjazdowym.

W pierwszym i drugim tygodniu 2021 roku, obowiązkowym korona-testom wjazdowym poddało się w Norwegii 17.000 osób z Polski i Litwy. W tym samym czasie w norweskiej sieci komórkowej pojawiło się prawie 32.000 kart SIM z tych krajów. Do takich danych dotarła telewizja NRK - dzięki współpracy z Telenor.

Stało się tak pomimo faktu, że od 2 stycznia wprowadzono obowiązkowe testy koronowe dla wszystkich przyjeżdżających do Norwegii.

Organizacja charytatywna Caritas uważa, że ​​wielu zagranicznych pracowników nie testuje się ze strachu przed pracodawcą.

- Kwestie omijania testów, kontroli zakażeń i odpowiedzialności pracodawcy są ze sobą powiązane. Pracownicy boją się zgłaszać z obawy przed utratą pracy w Norwegii - mówi Marta Frydrych Torkildsen, prawniczka z Caritas.

Torkildsen uważa również, że trudno dostępne informacje, skomplikowane przepisy i ciągłe zmiany zasad to kolejne powody, dla których wiele osób nie zdecydowało się na poddanie się testom.

Co czwarty omija kwarantannę

W ciągu ostatnich trzech tygodni przyjechało do Norwegii łącznie 134.236 osób (zarówno samolotami, jak i przez pozostałe przejścia graniczne).

Osoby te odbyły w sumie 157.702 podróży do Norwegii. Z tego, kwarantanną wjazdową nie zakończyło aż 35.954 podróży, wynika z najświeższych danych, które Nettavisen otrzymała od Dyrekcji Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego (DSB).

Oznacza to, że odstępstwa od zasady obowiązkowej kwarantanny zastosowane zostały w co czwartej podróży do Norwegii.

Wjazdy były rejestrowane w okresie od 5 stycznia do wtorku rano – a zatem od dnia, w którym w celu poprawy kontroli zakażeń, DSB rozpoczęło rejestrację wszystkich osób podróżujących do Norwegii.

Większość ze Szwecji

Większość osób, które w tym okresie przyjechały do ​​Norwegii, pochodzi ze Szwecji. Łącznie, w ciągu ostatnich trzech tygodni ze Szwecji do Norwegii odbyto 51.937 podróży. Drugim w kolejności krajem jest Polska, z której zarejestrowano łącznie 24.893 wjazdy do Norwegii.

Następne kraje to: Litwa (8630), Dania (4982), Finlandia (2777), Niemcy (2578), Wielka Brytania (2577), Hiszpania (2498), Łotwa (2494), Rumunia (2304), Holandia (1418), Estonia (1395), Francja (1285), Włochy (1063), Portugalia (843), USA (807), Rosja (713), Turcja (583), Słowacja (525), Bułgaria (493), Pakistan (480), Ukraina (457), Serbia (451), Republika Czeska (399), Indie (399) i Filipiny (372).

Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii i nie są zwolnione z obowiązku przebycia kwarantanny wjazdowej, muszą zostać poddane kwarantannie trwającej 10 dni. Podróżni mogą opuścić kwarantannę po siedmiu dniach, jeśli dwukrotnie po przylocie uzyskają negatywny wynik testu na obecność COVID-19.

