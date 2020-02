Winiarnia musiała usunąć puste butelki i zdjęcia kieliszków do wina

- Wszystkie zdjęcia z kieliszkiem wina również musiały zostać usunięte. Nawet, jeśli kieliszek zawierał sok.

W czwartek 20 lutego urzędnicy Næringsetaten gminy Oslo (agencji zajmującej się kontrolą sprzedaży alkoholu i działalnością punktów gastronomicznych) odwiedzili kilka winiarni usytuowanych w centrum Oslo.

- Wizyta urzędników Næringsetaten była nieco zaskakująca. W przeszłości zazwyczaj kontaktowali się najpierw telefonicznie.

Lise Aanes jest dyrektorem zarządzającym winiarni Esaias na Storgata, niedaleko katedry w Oslo. Winiarnię otworzono w kwietniu 2019 roku. Miejsce to specjalizuje się w winach naturalnych, co oznacza, że sprzedaje wina produkowane biodynamicznie i ekologicznie. Większość sprzedawanych produktów pochodzi od małych producentów i nie jest dostępna w Vinmonopolet.

Z dużą pewnością można powiedzieć, że najważniejszym kanałem informacyjnym winiarni jest jej konto na Instagramie, na którym mała winiarnia ma przeszło 2.000 obserwujących. Dobre zdjęcia, wykonane przez profesjonalnego fotografa są ważne w promowaniu firmy.

Winiarnia musi usuwać zdjęcia kieliszków do wina

Winiarnia sprzedaje wyłącznie wina naturalne i jej oferta ulega ciągłym zmianom. Esaias wykorzystuje zatem media społecznościowe, aby informować swoich obserwujących, jakie wina są aktualnie dostępne w ofercie, oraz aby przekazywać inne istotne dla obserwujących informacje.

Næringsetaten dokonało inspekcji konta winiarni na Instagramie, po czym winiarnia Esaias została poproszona o usunięcie wszystkich odniesień do nazw win, a także wszystkich zdjęć, które można powiązać ze sprzedażą wina i wszystkich podpisów odnoszących się do wina.

- Wszystkie zdjęcia z kieliszkiem wina również musiały zostać usunięte, nawet jeśli kieliszek zawierał sok. Musieliśmy również usunąć dwie puste butelki wina używane jako dekoracje na półce, mówi Lise Aanes.

Winiarnie otrzymały tydzień na dostosowanie się do zaleceń pokontrolnych.

INSTAGRAM JEST WAŻNY: - Ludzie odwiedzają nas w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się, co aktualnie dostępne jest w ofercie. Nie można tego porównać do wyjścia z plakatem na ulicę i wykrzykiwana «kup u nas wino» , mówi Lise Aanes, dyrektor generalny winiarni Esiaias w centrum Oslo. Foto: Morten Solli

Usunięcie plakatu

Agencja Næringsetaten w zeszły czwartek, bez wcześniejszej zapowiedzi, odwiedziła trzy winiarnie. Urząd podkreśla, że była to regularna, rutynowa kontrola.

Winiarnia Skaal musiała zdjąć plakat wiszący przed toaletą, informuje na blogu Helles Ktichen, Fridtjof Seeberg, dyrektor generalny winiarni Skaal.

Jest to plakat Tour de Fruits, który był reklamą wydarzenia związanego z produkcją cydru, w którym uczestniczyłem we Francji. Na plakacie są tylko trzy rysunkowe postacie w kształcie kiści winogron, jabłka i butelki na rowerach. Na plakacie jest napisane «Tour de Fruits» , tekst o cenie wstępu w wysokości 10 Euro oraz data wydarzenia, które odbyło się w lutym, napisał na blogu Seeberg.

- Nie możemy też pisać na tablicy, która jest przy barze, o tym, jakie wino oferujemy w danym dniu.

Aanes podkreśla, że rozumie prawo dotyczące ograniczeń związanych ze sprzedażą alkoholu, zakaz reklamy i potrzebę regulacji, ale tak ścisłe egzekwowanie prawa w praktyce utrudnia informowanie klientów.

- Ludzie odwiedzają nas w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się, co aktualnie jest dostępne w ofercie. Nie można tego porównać do wyjścia z plakatem na Karl Johan i wykrzykiwana «kup u nas wino», mówi Lise Aanes.

Lena Bøhn, dyrektor generalny Café Bacchus oraz właścicielka barów Bacchus oraz Esaias, podkreśla, że winiarnia nie chce konfrontacji z Næringsetaten.

- Rozumiemy, że istnieją przepisy i trzeba je przestrzegać. Chcielibyśmy jednak móc podyskutować na temat ich interpretacji. Błędem jest, gdy przepisy uniemożliwiają informowanie o tym, co jest przedmiotem działalności winiarni, powiedziała Bøhn,.

Nie odpowiada na pytania

We wtorek po południu Nettavisen zwrócił się do Næringsetaten z kilkoma pytaniami, aby wyjaśnić, co mogą, a czego nie mogą winiarnie w kwestii przekazywania informacji. Næringsetaten odpowiedziało na pytania opierając się na ogólnych przepisach prawnych.

Na przykład lokowanie produktu i bezpośrednie informacje promocyjne w mediach społecznościowych nie są dozwolone, podobnie jak reklama happy-hour, ofert lub innych konkretnych reklam dotyczących działań związanych z konsumpcją alkoholu.

Nie udało się jednak wyjaśnić, czy informacje oparte na faktach, opisane przez dyrektor generalną winiarni Esaias, są niezgodne z prawem oraz czy używanie pustych butelek po winie jako elementu wystroju wnętrza winiarni również jest zabronione.

