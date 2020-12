Wizz Air zapowiada pozwy sądowe za akcję bojkotowania spółki

Norweska akcja bojkotu linii lotniczych Wizz Air sprowokował węgierską firmę, która reaguje pozwami.

Linia lotnicza Wizz Air wchodząc tej jesieni na norweski rynek lotów krajowych stała się przedmiotem gorącej debaty. Wiele okręgów i gmin, a także państwowa społka Statnett zdecydowały się zbojkotować węgierskiego przewoźnika, głównie ze względu na sprzeciw władz Wizz Air wobec zrzeszania się pracowników spółki w organizacje związkowe.

Reakcją węgierskiego przewoźnika na bojkot jest przesłanie zawiadomienia o pozwach do firm i organów publicznych, które przystąpiły do akcji bojkotu, w tym do gminy Oslo i gminy Bergen. W komunikacie prasowym wydanym przez linię lotniczej czytamy:

«Wizz Air reaguje na fakt, że wybrani przedstawiciele lokalnych i regionalnych organów oraz państwowa spółka Statnett przystąpiły do akcji bojkotu bez przeprowadzenia wcześniejszej oceny legalności bojkotu i bez dokładnego rozpoznania sprawy. Nie skontaktowano się również z Wizz Air przed podjęciem decyzji o bojkocie».

- Efekt chłodzący

Wizz Air podaje, że spółka «zaproponuje wszystkim, którzy otrzymali zawiadomienie o pozwie, możliwość wycofania się z akcji nielegalnego bojkotu».

Zdaniem przewoźnika, decyzje o bojkocie są niezgodne z prawem, m.in. na podstawie porozumienia EOG, które zapewnia swobodę prowadzenia przedsiębiorczości we wszystkich krajach członkowskich.

- Decyzja o bojkocie to coś zupełnie innego niż swobodna wymiana opinii. Takie decyzje mają na celu ochłodzenie i odstraszenie opinii publicznej oraz mają oczywisty skutek antykonkurencyjny - mówi Marion Geoffroy, dyrektor kooperacyjny w Wizz Air.

Presja na rynku

Od października Wizz Air uruchomił szereg krajowych lotów w Norwegii, oferując bilety w bardzo niskich cenach. Presja na rynku lotniczym skłoniła pozostałych przewożników (Norwegian i SAS) do obniżenia cen na trasach, na których swoje przewozy rozpoczęła węgierska spółka.

Jednocześnie zarówno związki zawodowe, jak i premier Erna Solberg i przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen, nie kryją swego sceptycyzmu wobec spółki i z zaangażowaniem zachęcają do wyboru innych linii lotniczych na krajowych trasach niż węgierski przewoźnik.

Wizz Air zdecydowanie sprzeciwia się takim działaniom i zapowiada udanie się do sądu, aby ten uznał inicjatywy dotyczące bojkotu linii za nielegalne.

Pozwy dla Bergen, Oslo i Viken

«Ci, którzy tracą na decyzjach o bojkocie, to norwescy konsumenci, szczególnie w rejonach, które zasługują na ofertę lotów jak najbardziej przystępną cenowo i jak najlepszej jakości» - pisze firma w komunikacie prasowym.

Wizz Air wysłał zawiadomienie o pozwie do gmin Agder, Møre og Romsdal, Bergen, Viken, Stord, Oslo oraz do spółki Statnett. Wszyscy otrzymali trzytygodniowy termin na odpowiedź. Spółkę Wizz Air w sprawach dotyczących bojkotu przewoźnika w Norwegii reprezentuje kancelaria prawna Schjødt.

