Wizz Air zmusił SAS i Norwegian do obniżenia cen biletów - nawet o 2000 koron

Norwegian i SAS gwałtownie obniżyły ceny - na trasach, na których latał będzie Wizz Air.

- Jeśli wybierasz się do Tromsø, Norwegian sprzedaje bilety na cały okres świąt Bożego Narodzenia już za 199 koron. Można zatem powiedzieć, że konkurencja działa. W tym tygodniu dało się bowiem zaobserwować 30-procentowy wzrost liczby rezerwacji biletów do Tromsø, a w poprzednim tygodniu wzrost ten był na poziomie nawet 50 procent. Także loty do Bergen i Trondheim cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

To słowa Terje Berge, dyrektora handlowego portalu Finn Reise. Berge obserwuje wyraźny spadek cen na wszystkich trasach, na których od listopada będzie latał Wizz Air.

Aby sprawdzić, jak zmieniły się ceny, Nettavisen wybrało kilka przykładowych lotów. Poniższa analiza pokazuje, jak znacząco obniżyły się ceny lotów na trasach, na których pojawią się wkrótce samoloty Wizz Air.

Prawie 2.000 koron droższe przed Wizz Air

Wszystkie podane ceny są cenami bez rezerwacji konkretnego miejsca, ale zawierają walizkę kabinową, co jest dodatkiem do ceny zarówno w Wizz Air, jak i Norwegian (odpowiednio 70 i 100 koron za podróż). Do analizy wybrano bilet najtańszy, a pora podróży jest różna:

Oslo - Tromsø – wylot 12 listopada, powrót 15 listopada

Wizz Air: 568 koron

Norwegian: 648 koron

W ostatni weekend października ta sama podróż liniami Norwegian kosztuje 2398 koron.

Oslo-Bergen - wylot 12 listopada, powrót 15 listopada

Wizz Air: 348 koron

Norwegian: 598 koron

W ostatni weekend października ta sama podróż z Norwegian kosztuje 2378 koron

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Trondheim - Bodø - wylot 7 stycznia, Powrót 10 stycznia

Wizz Air: 848 koron

SAS: 998 koron

W listopadzie, przed wejściem na rynek Wizz Air, najniższa cena w SAS za tę podróż wynosi 1898 koron

TANIO: - Będzie coraz więcej lotów, a ceny przez dłuższą chwilę pozostaną na niskim poziomie, mówi Terje Berge, dyrektor handlowego portalu Finn Reise. Foto: Finn Reiser

Berge zwraca uwagę, że ceny biletów spadają tylko na trasach, gdzie pojawi się wkrótce Wizz Air.

- Jeśli chcemy polecieć na przykład do Evenes lub Bardufoss, podróż będzie tak samo droga jak wcześniej. Ale to właśnie wyraźnie pokazuje, jak dobrze działa konkurencja.

- Czy Norwegian i SAS będą w stanie utrzymać tak niskie ceny?

- Muszą być konkurencyjni. Zobaczymy co się wydarzy. Jednak przy takich cenach samoloty są pełne, bez względu na to, co mówią związki zawodowe LO. Ludzie zapominają o związkach zawodowych, kiedy muszą płacić własnymi pieniędzmi.

W LO (największej norweskiej organizacji związków zawodowych) pojawiły się już bowiem groźby bojkotu Wizz Air, ponieważ tania węgierska linia lotnicza nie zezwala na zakładanie w firmie związków zawodowych. Berge mówi, że wspiera wnioski, aby w Norwegii obowiązywały norweskie warunki pracy.

- Mają załogi bez norweskich podatków i są w zupełnie innej klasie. Wizz Air już poinformował, że mają koszty o połowę niższe niż konkurenci, przypomina Berge.

Analityk lotniczy Hans Jørgen Elnæs w zeszły weekend w Nettavisen stwierdził, że tanie bilety oznaczają to, że coraz więcej osób podróżuje samolotem ze względu na zwiększony dostęp do biletów po przystępnej cenie. Berge zgadza się:

- Już widzimy, że pojawienie się Wizz Air stymuluje rezerwacje. Będzie coraz więcej lotów, a ceny przez dłuższą chwilę pozostaną na niskim poziomie. Trzeba też pamiętać, że aż 55 procent swoich przychodów Wizz Air czerpie ze źródeł innych niż sprzedaż biletów.

- Rywalizacja na różnych warunkach

- To nie jest anie nienaturalne, ani nowe, że wejście na rynek taniej firmy powoduje obniżkę cen u konkurentów, mówi Anneli Nyberg, zastępczyni szefa związku zawodowego Parat:

- Bardzo łatwo zrozumieć, że klienci chcą niskich cen. Chcą przecież udać się w podróż, na którą do tej pory nie było ich stać. Ale to nie powinno być aż tak irracjonalnie tanie, gdyż wtedy odbywa się to kosztem warunków pracy i poziomu płac pracowników linii lotniczych, mówi Nyberg.

Dlatego Nyberg uważa, że ​​kluczowe jest, aby konkurencja odbywała się na równych warunkach:

- Jeśli warunki funkcjonowania na rynku nie są takie same, wtedy konkurencja z Wizz Air jest postrzegana jako wypaczona. Wizz Air nie przestrzega zwyczajowych, skandynawskich reguł gry w kwestiach traktowania pracowników. I to nas martwi - mówi Nyberg.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Wizz Air har utløst prisras hos SAS og Norwegian: Kutter prisen på 2.000 kroner (Morten Solli)