Wskaźniki zakażeń w Norwegii są równie wysokie jak w kwietniu - dlaczego rząd nie panikuje?

Statystyki dotyczące nowych infekcji nie mówią całej prawdy.

Każdego dnia w systemie MSIS (System zgłaszania chorób zakaźnych) pojawiają się nowe dane dotyczące liczby osób zarażonych koronawirusem.

Czwartkowe dane pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 163 nowe przypadki zakażeń. Jest to największa liczba potwierdzonych infekcji od 3 kwietnia.

Ostatnim razem, gdy wskaźnik zakażeń był równie wysoki, szkoły były zamknięte a podróże do domków wypoczynkowych były zabronione.

Pomimo jednak tak wysokiej liczby potwierdzonych zakażeń, podczas konferencji prasowej w środowe popołudnie, zarówno minister zdrowia Bent Høie, jak i dyrektor ds. zdrowia Bjørn Guldvog byli całkiem spokojni.

Czego nie mówią liczby

Powodem innej oceny aktualnej sytuacji jest to, że dzisiejszych wskaźników infekcji nie można porównać z tymi, które odnotowane były wcześniej.

W kwietniu prawie niemożliwym było na przykład przeprowadzenie testów, gdy nie istniały ku temu szczególnie poważne wskazania. W mniejszym stopniu śledzono też rozprzestrzenianie się infekcji z poszczególnych ognisk, by wychwycić osoby, które miały bliski kontakt z zakażonym.

Dlatego też wielu zarażonych w kwietniu nigdy nie otrzymało potwierdzenia zachorowania na COVID-19.

W tej chwili głównym celem działań jest wykrycie prawie wszystkich przypadków zakażeń, a większość potrzebujących może zostać przebadana w ciągu jednednia. System taki wychwytuje znacznie więcej przypadków - wcześniej przeoczanych.

W ciągu jednego dnia przeprowadza się obecnie mniej więcej tyle samo testów, ile w kwietniu wykonywane były w ciągu tygodnia.

Przed: 1 na 20. Teraz: 1 na 120

3 kwietnia, według danych Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), w Norwegii przeprowadzono 3.330 testów na koronawirusa, z czego 177 było pozytywnych. Oznacza to, że około 1 osoba na 20 testowanych była zakażona.

W tym tygodniu poniedziałek przeprowadzono aż 17.523 testów, z czego 143 były pozytywne. Jest yo około 1 pozytywny test na 120 przeprowadzonych.

To sprawia, że ​​FHI uważa, że ​​wskaźnik R (współczynnikowi reprodukcji wirusa) jest obecnie nadal znacznie poniżej 1, co oznacza, że ​​pandemia jest w odwrocie.

Współczynnik reprodukcji wirusa (R) informuje o tym, na jakim etapie jest aktualnie epidemia. W uproszczeniu można powiedzieć, że współczynnik ten, to średnia liczba osób, którym jedna zarażona osoba przekaże wirusa. Kluczową wartością dla wskaźnika reprodukcyjnego R jest liczba 1. Wartość R wyższa od 1 oznacza, że epidemia się rozwija, natomiast gdy wartość R spada poniżej 1, jest to znak, że epidemia zaczyna hamować.

FHI: - Wykrywamy wiele przypadków o łagodnym przebiegu

W swoim najnowszym tygodniowym raporcie Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego omawia tę kwestię:

- Monitoring sytuacji wykazuje na stabilną tendencję w zakresie wskaźników infekcji w ciągu ostatnich dwóch tygodni i na wciąż niski poziom rozprzestrzeniania się COVID-19 w populacji. Infekcja występuje głównie w lokalnych ogniskach, ale także wśród osób zarażonych za granicą, przede wszystkim w krajach objętych obowiązkiem kwarantanny - pisze FHI.

- Pomimo lokalnych ognisk epidemii nie widzimy wzrostu liczby przyjęć do szpitali, przyjęć na intensywną opiekę ani zgonów związanych z COVID-19. Jednym z wyjaśnień jest to, że w ostatnich tygodniach zakażenia odnotowano głównie u osób młodszych o niskim ryzyku poważnego przebiegu choroby. Innym wyjaśnieniem może być też to, że duża liczba testów i śledzenie infekcji oznaczają, że wykrywamy wiele przypadków o łagodnym przebiegu.

52.000 zarażonych nigdy nie zostało wykrytych

Mała liczba przeprowadzanych na początku epidemii testów miała swoje konsekwencje. Według obliczeń Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Norwegii zostało zakażonych koronawirusem około 63.000 osób. Objawy wystąpiły u 40.200 osób.

W tym czasie u około 11.000 osób faktycznie potwierdzono zakażenie. Instytut Zdrowia Publicznego szacuje zatem, że ​​ w Norwegii u 52.000 zakażonych osób nigdy nie potwierdzono infekcji testami.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Smittetalleneer like høye som i april - hvorfor har ikke regjeringen panikk? (Magnus Blaker)