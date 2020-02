Wspieranie rynku e-samochodów zaczyna działać: Sprzedaż benzyny i oleju napędowego w Norwegii spada

Prawie wszystkie bestsellery norweskiego rynku samochodowego w 2019 roku to samochody elektryczne.

W środę norweski Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował dane wskazujące, że w styczniu sprzedaż benzyny, oleju napędowego i innych produktów naftowych, w porównaniu do dwóch poprzednich lat, gwałtownie spadła.

- W styczniu sprzedano łącznie 560 mln litrów produktów ropopochodnych, co stanowi spadek o 7 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2019, podało SSB.

Spadek sprzedaży benzyny i oleju napędowego

Spadek jest szczególnie widoczny w ilości sprzedanego oleju napędowego. W styczniu sprzedano 30 milionów litrów tego paliwa mniej. Sprzedaż benzyny spadła o 3 miliony litrów.

Jako, że spalenie jednego litra oleju napędowego powoduje emisje 2,66 kg CO 2 , zmniejszenie sprzedaży o 30 milionów litrów oznacza redukcję emisji CO 2 o prawie 80 milionów kg (80.000 ton CO 2 ).

Powodem spadku sprzedaży benzyny i oleju napędowego w Norwegii jest rosnąca sprzedaż samochodów elektrycznych. Prawie wszystkie bestsellery rynku samochodowego w 2019 roku to samochody elektryczne.

Rotevatn: Dane są znakomite!

Minister klimatu i środowiska Sveinung Rotevatn jest bardzo zadowolony z otrzymanych danych:

- To są znakomite dane! Widzimy, że rządowa polityka wspierania samochodów elektrycznych zaczyna działać. Już wkrótce na norweskich drogach samochody elektryczne stanowić będą 10 procent ogólnej liczby samochodów. W 2010 roku w Norwegii zarejestrowanych było nieco ponad 3.000 samochodów elektrycznych. W ciągu 10 lat liczba samochodów elektrycznych wzrosła stukrotnie. Norwegia jest światowym liderem pod względem udziału e-samochodów w rynku motoryzacyjnym. Zauważamy też, że auto elektryczne staje się dziś coraz bardziej naturalnym wyborem zwykłych ludzi. Oznacza to, że jesteśmy dobrze przygotowani do osiągnięcia celu wyznaczonego na rok 2025. Chcemy, aby w roku 2025 wszystkie kupowane nowe samochody osobowe były pojazdami o zerowej emisji, powiedział Rotevatn w rozmowie z Nettavisen.

Minister klimatu Sveinung Rotevatn (V). Foto: (NTB scanpix)

- Sadek sprzedaży benzyny i oleju napędowego ma nie tylko znaczenie dla Norwegii. Rządowa polityka wspierania rynku samochodów elektrycznych ma również wielką wartość dla reszty świata. Minister podkreśla, że zarówno naukowcy, politycy, jak i producenci samochodów z całego świata znajdują w Norwegii inspiracje dla swoich działań. Norweska przygoda z samochodami elektrycznymi przyczynia się zatem do globalnego rozwoju.

Rok 2019 wydaje się być rekordowym

Norweski Centralny Urząd Statystyczny nie opublikował jeszcze ostatecznych danych za 2019 rok, jednak na podstawie wstępnych danych można już powiedzieć, że w w skali całego roku nastąpił znaczny spadek sprzedaży produktów ropopochodnych.

Według wstępnych danych SSB w 2019 roku sprzedano 7.900 milionów litrów produktów ropopochodnych. Jest to spadek o 8 procent w porównaniu z rokiem 2018.

Poniżej przedstawiono sprzedaż produktów ropopochodnych od 2014 roku:

- 2014: 8.952 milionów litrów

- 2015: 8.775 milionów litrów

- 2016: 8.735 milionów litrów

- 2017: 8.546 milionów litrów

- 2018: 8.590 milionów litrów

- 2019: 7.900 milionów litrów (dane wstępne)

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

