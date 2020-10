Współczynnik infekcji jest tu prawie sześciokrotnie wyższy - czy musisz zatem poddać się kwarantannie?

- Rozumiem, że niektóre podjęte środki mogą wydawać się nielogiczne, mówi szefostwo FHI.

Od soboty większość krajów na mapie Europy będzie oznaczona kolorem czerwonym. Od tego czasu podróże do kolejnych krajów europejskich i regionów skandynawskich wiązać się będzą z obowiązkiem odbycia obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Norwegii.

Zmiana statusu objęła też popularny szwedzki region Värmland, gdzie Norwegów ma swoje domki wypoczynkowe. Tu także znajdują się Charlottenberg i Töcksfors - popularne obszary handlu przygranicznego. W regionach tych współczynnik infekcji wzrósł do 25 przypadków na 100.000 mieszkańców.

Tak od weekendu wygląda mapa ograniczeń w podróżowaniu. Norweski rząd postanowił, że większość krajów Europy będzie oznaczona kolorem czerwonym, z wyjątkiem Finlandii i kilku regionów Szwecji.

Duże obszary Norwegii są również oznaczone na czerwono

Według najnowszego cotygodniowego raportu Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w ostatnich dwóch tygodniach, w całej Norwegii współczynnik zakażeń był na poziomie 29,4 przypadków na 100.000 mieszkańców.

To więcej niż w regionie Värmland, który właśnie został oznaczony kolorem czerwonym.

Istnieje jednak duża różnica pomiędzy poszczególnymi okręgami Norwegii. W siedmiu okręgach presja infekcji przekracza 20:

Oslo: 90,7

Vestland: 34,6

Rogaland: 24,2

Møre og Romsdal: 23,0

Viken: 23,0

Agder: 21,8

Innlandet: 21,3

Najgorsza sytuacja jest w Oslo, ale także tutaj istnieją bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Współczynnik infekcji w dzielnicach Oslo waha się między 16 a 144.

Przemieszczanie się między tymi okręgami oraz dzielnicami odbywa się oczywiście bez obowiązku kwarantanny.

Kwarantanna przy współczynniku infekcji 25, przy 144 nie ma już takiego obowiązku

Pomimo wyraźnego wzrostu współczynników infekcji w Norwegii, przekraczających niejednokrotnie presję infekcji obserwowaną w krajach sąsiednich, norweskie władze wciąż niezmiennie przestrzegają tych samych zasad dotyczących kwarantanny, które zostały wprowadzone w celu zapobiegania importu infekcji.

Oznacza to, że podróż do szwedzkiego regionu Värmland od minionego weekendu będzie skutkowała kwarantanną powrotną - współczynnik infekcji w tym regionie wynosi bowiem 25 zakażonych na 100.000 mieszkańców. Jednak podróże krajowe do obszarów o znacznie wyższym współczynniku zakażeń nie pociągają już za sobą obowiązku przejścia kwarantanny.

- Wielu może uważać, że wprowadzone zasady są nielogiczne, zwłaszcza gdy presja infekcji jest w niektórych częściach Norwegii tak duża, jak za granicą, pisze FHI w swoim najnowszym raporcie.

Jeśli mieszkasz w Vestre Aker w Oslo, gdzie współczynnik infekcji wynosi 16 i wybierasz się podróż do pracy lub na zakupy do centrum miasta, gdzie poziom infekcji wynosi 144, nie zostaniesz poddany kwarantannie.

Jeśli natomiast wybierasz się na zakupy do Töcksfors lub Charlottenberg w Värmland, gdzie presja infekcji jest znacznie niższa, musisz po powrocie poddać się obowiązkowej kwarantannie.

Jeśli mieszkasz w Groruddalen, gdzie współczynnik infekcji przekracza 100 i podróżujesz za granicę, gdzie odnotowuje się znacznie mniej przypadków zakażeń, po powrocie do Norwegii i tak obowiązuje cię przepis o kwarantannie

- Przestrzega ustalonych kryteriów

- Rozumiem, że niektóre środki mogą wydawać się nielogiczne. Ograniczenia w podróżowaniu między obszarami w Norwegii mogłyby mieć co prawda pewien wpływ na kontrolę zakażeń, ale będą również powodować duże obciążenie. Wystarczy pomyśleć o transporcie ludzi, którzy dojeżdżają do pracy lub szkoły, mówi w rozmowie z Nettavisen Preben Aavitsland, główny lekarz z FHI.

Preben Aavitsland, główny lekarz w Instytucie Zdrowia Publicznego. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB)

