Wstępne rozliczenia podatkowe już w drodze: - Nie zapomnij sprawdzić tych kilku punktów

Jeśli oczekujesz zwrotu podatku, pieniądze w tym roku otrzymasz wcześniej. Nie zapomnij jednak dokładnie sprawdzić zeznania podatkowego.

Od 18 marca przez okres dwóch tygodni rozsyłane będą tegoroczne wstępne rozliczenia podatkowe (skattemeldingen) - wcześniej nazywana deklaracją podatkową (selvangivelsen). Jest to wstępne rozliczenie podatku za miniony rok, które pokazuje, czy otrzymamy zwrot czy też trzeba będzie do podatku dopłacić.

System logowania się przez BankID i Altinn jest bardzo obciążony przez sytuację spowodowaną panującą epidemią koronawirusa. W środę rano zarówno norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej Nav, jak i BankID powiadomiły Nettavisen, że nie trzeba się już logować, aby sprawdzić, czy rozliczenie podatkowe już do nas dotarło. Pomoże to w odciążeniu systemu, tak by ci, którzy muszą rejestrować się w Nav mogli zrobić to bez przeszkód.

- Zeznanie podatkowe nie jest dostępne, dopóki nie otrzymasz e-maila lub SMS-a z Urzędu Skarbowego. W związku z tym nie ma potrzeby logowania się przed otrzymaniem powiadomienia, mówi dyrektor Urzędu Skarbowego Hans-Christian Holte.

Zupełnie nowe zeznanie podatkowe

Tegoroczna deklaracja podatkowa jest nowa i łatwiejsza do wypełnienia niż poprzednie. Zamiast starych wpisów numerycznych pojawia się menu tematyczne.

- Sprawdzenie poprawności rozliczenia podatkowego będzie jeszcze łatwiejsze niż wcześniej, ponieważ otrzymujemy wgląd tylko w to, co jest dla podatnika istotne. Na przykład, jeśli masz oszczędności kapitałowe w postaci akcji, to dostęp masz tylko do tego, co ma wpływ na twoje rozliczenie, mówi Cecilie Tvetenstrand, ekonomistka konsumencka z Danske Bank.

Jeśli w latach ubiegłych nie wprowadzałeś zmian do rozliczenia podatkowego, prawdopodobne jest, że dane w tegorocznym zeznaniu podatkowym będą również twoim ostatecznym rozliczeniem podatkowym. Według Urzędu Skarbowego wypełnienie i złożenie rozliczenia będzie łatwiejsze i bardziej zrozumiałe.

Tvetenstrand uważa, że nowe zeznanie wygląda bardzo dobrze:

- Nie będziesz już dezorientowany mnóstwem skomplikowanych elementów rozliczenia. Dodatkowo, do rozliczenia dołączone są teksty objaśniające każdy podpunkt. A jeśli się spieszysz, możesz otrzymać należny ci zwrot nadpłaconego podatku już po dwóch tygodniach, mówi Tvetenstrand.

Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie, z wyjątkiem przedsiębiorców i ich małżonków, otrzymają informację podatkową w terminie od 18 marca do końca miesiąca. Administracja podatkowa poinformowała wcześniej, że w marcu powiadomienie otrzyma od dwóch do trzech milionów osób.

NOWE I STARE ROZLICZENIE PODATKOWE: Zamiast pozycji numerycznych, informacje w nowym zeznaniu podatkowym są podzielone na kategorie, informuje Urząd Skarbowy.

Pierwsze zeznania podatkowe zostaną udostępnione w środę. Odbiór w urzędach skarbowych nie jest możliwy z powodu epidemii koronawirusa, donosi agencja informacyjna NTB.

Ponadto wszystkie porady i wskazówki telefoniczne będą prowadzone przez pracowników urzędu z ich miejsc zamieszkania, podało Skatteetaten (norweski Urząd Podatkowy) w komunikacie prasowym.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Celem naszych działań jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusa. Jednocześnie chcemy zapewnić, że administracja podatkowa będzie pracowała tak, aby zapewnić najlepszy możliwy poziom usług, powiedział dyrektor Skatteetaten Hans Christian Holte.

Wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku

Skatteetaten podał, że w 2018 roku 3,2 miliona osób otrzymało zwrot podatku na ogólną kwotę 40 miliardów koron (średnio 12.800 koron na osobę). W tym samym roku 800.000 podatników musiało dopłacić 25 mld koron (średnio 32.000 koron na osobę).

Ostateczne rozliczenie podatkowe powinno, z pewnymi zastrzeżeniami, zostać zakończone w ciągu jednego do dwóch tygodni po jego złożeniu. Aby móc cieszszyć się z wcześniejszego zwrotu nadpłaconego podatku, należy spełnić następujące warunki:

Musisz korzystać z nowego deklaracji podatkowej;

Ty lub ewentualnie twój współmałżonek musicie złożyć zeznanie podatkowe;

Masz nadpłatę podatku;

Nie masz nieuregulowanych zaległości;

Twoja deklaracja podatkowa nie została wzięta do kontroli.

NOWE ZEZNANIE: Tak będzie wyglądać część nowego rozliczenia podatkowego (fikcyjny przykład). Foto: Faksimile: Skatteetaten

Kilka punktów, o których nie możesz zapomnieć

Chociaż format wstępnego rozliczenia podatkowego jest nowy, to podobnie jak w poprzednim zeznaniu nie wszystkie informacje w nim zawarte mogą być poprawne i całkowicie aktualne.

Tvetenstrand zaleca w szczególności sprawdzenie, czy poniższe punkty są w otrzymanym rozliczeniu poprawne:

Zadłużenie

Odliczenie zadłużenia

Ewentualny podział odsetek kredytów ( fordeling av renter)

Dzieci – poprawność wpisanych informacji

Sprawdź, czy uwzględniono wszystkie dochody dodatkowe

Sprawdź, czy wszystkie odliczenia od podatku, do których jesteś uprawniony zostały uwzględnione. Możesz skorzystać z pomocy przewodnika odliczeniowego..

Emerytura - czy przeszedłeś na emeryturę po przekazaniu informacji do rozliczenia podatkowego?

- W rozliczeniu każda aktywność powinna być brana pod uwagę. Takimi krytycznymi punktami mogą być: dochód z najmu, sprzedaż funduszy lub udziałów, otrzymany spadek lub cokolwiek innego, co może wpłynąć na wysokość należnego podatku. Ważne jest, aby sprawdzić, czy wszystko to zostało naniesione w rozliczeniu podatkowym, mówi Cecilie Tvetenstrand z Danske Bank.

W przewodniku do rozliczenia podatku przygotowanym przez Urząd Skarbowy możesz sprawdzić, czy masz prawo do większej liczby odliczeń niż te, które zostały już wypełnione w rozliczeniu podatkowym. Niektóre odliczenia są wstępnie wypełnione, podczas gdy inne podatnik wypełnia samodzielnie.

Oto jak sprawdzić informacje zawarte w dostarczonym zeznaniu podatkowym

Dane dotyczące płacy i podatków, zawarte w zeznaniu podatkowym, należy porównać z rocznym zestawieniem otrzymanym od pracodawcy. Podobnie należy skontrolować dane dotyczące otrzymanych zasiłków emerytalnych lub rentowych z NAV.

Dane dotyczące zadłużenia oraz posiadanego majątku Urząd Skarbowy pobiera z miejsc gdzie udzielono pożyczki lub gdzie majątek się znajduje. Na posiadany majątek możesz uzyskać tzw. rabat z wyceny (verdsettingsrabatt). Jeśli rabat jest przyznany, jest on wstępnie uwzględniona w zeznaniu podatkowym.

Rabat z wyceny to rabat udzielany na wartość niektórych aktywów, takich jak nieruchomości mieszkalne i komercyjne, akcje itp. Rabat wyceny zmniejsza podstawę podatku od majątku i daje niższy podatek od majątku, jeśli majątek netto przekracza minimalne kwoty, zobacz stawki podatku od majątku.

Nowy układ zeznania podatkowego

Nowe sekcje zeznania podatkowego to:

Praca, ubezpieczenie i emerytura ( Arbeid, trygd og pensjon )

) Bankowość, kredyty i ubezpieczenia ( Bank, lån og forsikring )

) Nieruchomości i elementy wchodzące w skład majątku ( Bolig og eiendeler )

) Rodzina i zdrowie ( Familie og helse )

) Finanse ( Finans )

) Darowizny i spadki ( Gave og arv )

) Sprawy osobiste (Personlige forhold)

W czasie wprowadzania zmian w rozliczeniu podatkowym, natychmiast widoczne jest zaktualizowane obliczenie podatku. W nowym rozliczeniu podatkowym możesz skorzystać z przewodnika po rozliczeniu, gdzie znajdziesz wskazówki ułatwiające przesłanie prawidłowych informacji i uzyskanie naliczenia prawidłowej wysokości podatku.

W nowej wersji rozliczenia podatkowego nie ma możliwości dodawania załączników. Jeśli posiadasz dodatkowe informacje w postaci załączników, o których twoim zdaniem powinien wiedzieć Urząd Skarbowy, należy rozliczyć podatek w starej wersji zeznania.

Jeśli jesteś winien dopłatę do podatku, rachunek dostarczony będzie podobnie jak w latach ubiegłych w sierpniu. Jeśli kwota niedopłaty jest wyższa niż 1.000 koron rachunek zostanie podzielony i przesłany w sierpniu i wrześniu.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Årets skattemelding kommer nå: - Ikke glem å sjekke disse fem punktene (Morten Solli, Rune Pedersen)