Wyglądają identycznie, ale konsekwencje dla naszego zdrowia mogą być ogromne

To czym karmione są zwierzęta może mieć wpływ zarówna na smak mięsa, jak i na ludzkie zdrowie.

Norweskie Nettavisen pisało niedawno o różnicach pomiędzy mięsem norweskim, a tym sprowadzanym z zagranicy. Wszystko zaczęło się od wpisu na blogu Nettavisen Andersa Nordstada, którego nie krył swojej irytacji z powodu braku wystarczającej ilości norweskiego mięsa w norweskich sklepach spożywczych. Norstad uważa także, że oznaczenia umieszczone na opakowaniach i informujące, że mięso pochodzi z importu są niewłaściwe.

Także politycy Partii Centrum (Senterpartiet), a więc ugrupowania od lat reprezentującego środowisko norweskich rolników, zareagowali na złe oznakowanie importowanego mięsa i wzywają, aby na opakowaniach znalazły się dokładne informacje o tym, skąd pochodzi mięso i co w sobie zawiera.

Powodem, dla którego rozpoczęto dyskusję na temat mięsa sprowadzanego z zagranicy jest zarówno chęć wsparcia norweskich rolników, jak i wyjaśnienie konsumentom różnic pomiędzy mięsem importowanym a wyprodukowanym w Norwegii.

Norweskie Stowarzysze Rolników już od dłuższego czasu podnosi poblem jakości pasz wykorzytywanych w hodowlach w krajach eksportujących mięso no Norwegii. Szczególną uwagę zwraca się w tym przypadku na problem dodawania do pasz znacznych ilości antybiotyków. Co istotne, ilości dużo większych niż te zużywane w hodowlach norweskich. Antybiotyki podaje się zwyczajowo w celu zapobiegania chorobom zwierząt, ale preparaty te sprzyjają również lepszym przyrostom ich masy, co pozwala na szybsze (i tańsze) uzyskanie odpowiedniej masy towarowej hodowanego zwierzęcia.

Zgodnie z danymi, które Nettavisen otrzymał od Animalia (norweskie stowarzyszenie zawodowe przemysłu mięsnego i jajczarskiego), w Norwegii stosuje się aktualnie 3,1 mg antybiotyków na kilogram żywej wagi zwierząt hodowlanych. Dla porównania: w Niemczech stosuje się 89 mg na kilogram, w Szwecji 11,8 mg/kg, a w Danii 39,4 mg/kg. Najwięcej antybiotyków stosuje się w hodowlach na Cyprze, bo aż 423,1 mg na kilogram żywej wagi zwierząt hodowlanych.

- Powszechne używanie antybiotyków oznacza wystąpienie dużego ryzyka rozwoju lekooporności bakterii, a tym samym ryzyko przeniesienia opornych bakterii ze zwierząt domowych na ludzi. Dlatego też wielką zaletą dla norweskiego zdrowia publicznego jest to, że mamy niskie zużycie antybiotyków w norweskiej produkcji zwierzęcej - mówi Ola Nafstad, dyrektor Animalia.

Konsekwencje zdrowotne

Ørjan Olsvik, profesor mikrobiologii medycznej na Uniwersytecie w Tromsø, (Norweski Uniwersytet Arktyczny), przeprowadził wiele badań dotyczących oporności na antybiotyki.

Olsvik podkreśla między innymi, że obecnie nie wolno stosować antybiotyków jako suplementów paszowych dla zwierząt w celu zwiększania wydajności produkcji mięsa. Weterynarze mogą jednak przepisać zwierzętom antybiotyki w przypadku wystąpienia choroby.

- Patrząc na zużycie antybiotyków za granicą mamy dwie możliwości, albo antybiotyki są tam nadużywane albo zwierzęta tam są bardzo chore - mówi Olsvik.

Profesor wyjaśnia też, że ​​antybiotyki w organizmie zwierzęcia są rozkładane i wydalane z moczem i kałem, ale odporne na działanie antybiotyków bakterie mogą nadal być obecne w zwierzęciu. Bakterie te mogą również przedostać się do organizmu ludzkiego.

- Nie ma wątpliwości, że obecne w mięsie lekooporne bakterie mogą przyczynić się do tego, że człowiek staje się oporny na działanie antybiotyków. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mogli skutecznie leczyć np. posocznicy (sepsy) czy zapalenia płuc. Także infekcje dróg moczowych stają ostatnio coraz trudniejsze do leczenia – mówi Olsvik w rozmowie z Nettavisen.

- Czy uważasz, że importowane mięso powinno być lepiej oznakowane?

- Tak, powinno. Należy jasno oznaczać, skąd pochodzi mięso i jakie ilości antybiotyków są używane na kilogram zwierzęcia w kraju, z którego pochodzi mięso - mówi Olsvik.

- Stosowanie antybiotyków jako leku pobudzającego wzrost zwierząt hodowlanych przynosi korzyści ekonomiczne. Norwescy rolnicy, którzy nie stosują antybiotyków w żywieniu swoich zwierząt, powinni móc konkurować na równych zasadach z producentami mięsa w Niemczech i Hiszpanii- podkreśla.

W Norwegii około 90 procent wszystkich zużywanych antybiotyków stosuje się w leczeniu ludzi.

Jak bardzo jest to niebezpieczne?

Nie jest to łatwo precyzyjnie ustalić, ile mięsa z bakteriami lekoopornymi należy zjeść, aby miało to poważne konsekwencje dla naszego zdrowia.

- To, jak szybko rozwija się oporność na antybiotyki po spożyciu lekoopornych bakterii, zależy od wieku konsumentów, innych chorób, indywidualnych cech układu odpornościowego oraz spożycia innych antybiotyków. Bardziej narażonymi są często osoby starsze oraz na przykład osoby cierpiące na przewlekłe choroby jelit, mówi Morten Lindbæk, profesor i kierownik badań w Centrum Antybiotyków w Medycynie Podstawowej.

ZRÓZNICOWNIE: Według profesora Morten Lindbæk, u różnych osób występują różnice w szybkości rozwoju oporności na antybiotyki. Foto: Helle Nilsen (Side2)

Znany szef kuchni Bent Stiansen zwraca uwagę, że to czym karmione są zwierzęta może mieć również istotny wpływ na smak mięsa.

- Możemy na przykład wziąć wołowinę od amerykańskiego bydła karmionego kukurydzą. Bydła, które przez całe życie nie ma możliwości poruszania się bo hodowane jest w sposób stacjonarny. Mięso takie możemy odbierać jako słodsze i delikatniejsze niż mięso norweskie. Nie mamy jednak pojęcia, jakimi lekami zwierzęta te były karmione, mówi Stiansen.

On sam woli norweskie mięso i ma duże zaufanie do norweskich rolników i ich metod produkcji.

- Wynika to z faktu, że w Norwegii mamy małe gospodarstwa produkcyjne, zwierzęta nie są wyłącznie zamykane w ciasnych pomieszczeniach, a hodowcy zobowiązani są do zapewnienia wysokiego dobrostanu zwierząt oraz do minimalnego zużycia leków - podkreśla.

WPŁYW NA SMAK: Znany szef kuchni Bent Stiansen mówi, że na smak mięsa może wpływać to, co czym karmione są zwierzęta. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Lepsze oznaczenia mięsa importowanego

Kierownik ds. komunikacji Kine Søyland z koncernu Norgesgruppen (właściciela m.in. sklepów KIWI, MENY, SPAR i Joker) mówi, że nie ma wątpliwości, iż norweskie rolnictwo dostarcza dobre produkty, wytworzone przy zachowaniu wysokiego dobrostanu zwierząt i niskiego spożyciu antybiotyków. W swoich sklepach Norgesgruppen traktuje norweskie mięso priorytetowo.

Import jest jednak dobrą alternatywą, aby uniknąć pustych półek w okresach niskiego dostępu do norweskiego mięsa, na przykład teraz, podczas kryzysu koronawirusa. Ze względu na spadek obrotów w handlu przygranicznym i zwiększone spożycie mleka, mniej bydła jest ubijane, a to z kolei prowadzi do mniejszej ilości mięsa na rynku.

TRZEBA IMPORTOWAĆ: Kine Søyland, menedżer ds. komunikacji w Norgesgruppen mówi, że w sytuacji, gdy nie ma wystarczającej ilości norweskiej wołowiny, zmuszeni są do importowania mięsa, aby uniknąć pustych półek. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Søyland zwraca też uwagę, że Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) stwierdził, że import mięsa z zakładów zatwierdzonych przez UE jest bezpieczny i spełnia aktualne dodatkowe norweskie gwarancje. Mówi, że aktualnie nie ma dostępnych danych by precyzyjnie określić, ile antybiotyków spożyły zwierzęta, z których pochodzi mięso.

- Nadal pracujemy nad sposobami jeszcze lepszego oznaczania kraju pochodzenia, mimo że obecne oznaczenie jest zgodne z przepisami, dodaje.

W pewnych okresach, kiedy dostęp do norweskiego mięsa jest ograniczony, również inny gigant norweskiego handlu detalicznego, sieć sklepów Coop Norge importuje mięso. Kierownik ds. komunikacji Harald Kristiansen twierdzi, że importowane mięso jest dobrej jakości i można je bezpiecznie spożywać.

DOBRZE ZNAKOWANE: Harald Kristiansen, kierownik ds. Komunikacji w Coop Norway, uważa, że ​​importowane mięso jest wystarczająco dobrze oznakowane. Coop chce oferować jak najwięcej norweskich towarów. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

