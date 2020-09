Wyjątkowe badanie rodzin: tęsknota, konflikt i radość w czasie epidemii

Wraz zamknięciem szkól w marcu zerwana została rutyna dnia codziennego. Plany zostały odłożone na półkę. Badania FamilieForSK próbują dać odpowiedź na pytanie - co się w tym czasie wydarzyło.

W ramach projektu badawczego FamilieForSK, realizowanego w norweskim Instytutcie Zdrowia Publicznego (FHI), przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców i dzieci z około 800 rodzin. Rodziny te biorą udział w większym projecie, w który zaangażowanych jest ponad 3.000 rodzin. Od 1 kwietnia do 23 maja nadeszło do 526 odpowiedzi od ankietowanych dzieci w wieku od 7 do 17 lat oraz 720 odpowiedzi od ankietowanych rodziców.

Próba nie jest co prawda reprezentatywna dla całej populacji, ale naukowcy są przekonani, że odpowiedzi jasno pokazują, w jaki sposób tak radykalna zmiana życia, która pojawiła się nagle i trwała tak długo, wpłynęła na rodziny.

- Dla przykładu aż 96 procent dzieci twierdzi, że tęskniło za spotkaniami z przyjaciółmi, a 86 procent ankietowanych dzieci odpowiedziało, że tęskniło za szkołą - mówi badaczka Tonje Holt z Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego, która kieruje projektem razem z Maren Sand Helland i Lindą Larsen.

Ich ankiety różnią się od wielu innych badań, w których to zazwyczaj rodzice wypowiadali się w imieniu swpoch dzieci na temat ich uczuć. Tutaj głos oddaje się samym dzieciom.

Bezpieczna rutyna

Larsen mówi, że początkowo przyjemnie było dzieciom przestać chodzić do szkoły. Jednak wraz z tym pojawił się brak codziennej rutyny i brak wszystkiego tego, czego, oprócz nauki, dostarcza szkoła. Szkoła i praca zapewniają rutynę: wstawanie i regularne posiłki. Wielu dzieciom szkoła zapewnia też regularną aktywność fizyczną i socjalizację.

- W odpowiedziach dzieci widzimy na przykład, że większość z nich wypadła z rutyny regularnego wstawania, nawet w czasie, gdy nauczanie prowadzone było zdalnie - mówi Larsen.

36 procent ankietowanych dzieci odczuwało większą samotność. 45 procent nie odczuło zmiany w tym aspekcie ich życia, a 19 procent czuło się mniej samotnymi niż wcześniej. Dla jednej trzeciej badanych rodzina stała się ważniejsza.

Wyjątkowe dane

Badania FamilieForSK koncentrują się zazwyczaj na samopoczuciu dzieci i rodziców, w czasie, gdy rodziny te znajdują się w trudnym okresie życia. Duża część rodzin rekrutowana jest do badań za pośrednictwem służb ochrony rodzin, dotyczy to zarówno rodzin, które mieszkają razem, jak i rodzin, w których rodzice są rozwiedzeni.

- Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, w której mogliśmy zebrać dane od dzieci i usłyszeć ich głos. Uważamy, że szczególnie ważne jest, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w rodzinach, w których rodzice mieszkają oddzielnie, mówi Helland.

Wstępne wyniki wskazują, że większość rodzin dobrze poradziła sobie z zaistniałą sytuacją. 65 procent rodziców twierdzi, że teraz rodzina robi wspólnie więcej przyjemnych rzeczy niż przed epidemią. Aż 33 procent twierdzi, że ma dziś więcej sił i energii do zajmowania się swoimi dziećmi. Z drugiej zaś strony, 21 procent rodziców przyznało, że mają dziś mniej rodzicielskiej energii, niż miało to miejsce wcześniej.

Niektórym było trudno

Wydaje się też, że poziom konfliktów między rodzicami nie wzrósł znacząco z powodu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Dwie osoby z trzech ankietowanych zadeklarowało niezmieniony poziom konfliktu.

- Jednocześnie nie możemy tego ukrywać, że są też tacy, którym było bardzo trudno w czasie zamknięcia - mówi Holt.

Wśród dzieci około jedna czwarta odpowiedziała, że ​​zauważyli, iż dorośli są bardzo zestresowani. Dzieci wyrażały tez obawę o przyszłość swoich rodzin oraz często wspomniały, że obawiają się utraty pracy przez rodziców.

- Teraz ważne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego dla niektórych zamknięcie szkół nie stanowiło większego problemu, a dla innych wiązało się to z dodatkowymi trudnościami i stresem - mówi Holt.

Analiza uzyskanych wyników przyczyni się do tego, że Norwegia będzie lepiej przygotowana do opieki nad najbardziej wrażliwym rodzinami, jeśli w przyszłości dojdzie do podobnej sytuacji.

Unik familieundersøkelse: Savn, konflikt og kos i koronatiden (NTB)