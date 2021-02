Wymóg znajomości języka norweskiego przed rozpoczęciem szkoły – kontrowersyjna propozycja rządu

Rząd chce sprawdzać znajomość języka norweskiego u wszystkich norweskich przedszkolaków

- Każdego roku wiele dzieci rozpoczyna naukę szkolną bez dostatecznej znajomości języka norweskiego. W związku z tym pojawiają się trudności z przyswajaniem programu nauczania, a także ryzyko pozostania w tyle za rówieśnikami, zarówno pod względem nauki, jak i kontaktów społecznych - mówi minister edukacji i integracji Guri Melby (V).

Dlatego też rząd chce wprowadzić obowiązek oceny znajomości języka norweskiego u wszystkich dzieci przed rozpoczęciem przez nich szkoły.

Wniosek został przesłany do konsultacji, a ich termin upływa 26 lutego.

Proponuje się, że obowiązek oceny stopnia znajomości języka norweskiego u dzieci będzie spoczywał na przedszkolach. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola będą testowane przez gminy.

Celem wprowadzenia oceny jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie dzieci, które nie opanowały w wystarczającym stopniu języka norweskiego i przygotowanie ich do dobrego startu w szkole. Ale propozycja ta napotyka ogromny sprzeciw.

- Kosztem zabawy

Nettavisen przyjrzało się bliżej odpowiedziom nadesłanym przez różne instytucje w związku z prowadzonymi konsultacjami.

«Rada Etyki Zawodu Nauczyciela» nie popiera propozycji zmiany ustawy o przedszkolach w proponowanym zakresie.

«Obowiązek oceny znajomości języka norweskiego może przenieść uwagę z ogólnej oceny wszechstronnego rozwoju dzieci na jeden określony element ich umiejętności» - piszą w odpowiedzi na konsultację.

Rada uważa, że przedszkola już teraz są zobowiązane do oceny rozwoju językowego dzieci w ramach planu ramowego obecnego w rozporządzeniu do ustawy o przedszkolach.

Rada obawia się, że obowiązek ten będzie odbywał się kosztem możliwości interakcji, zabawy i rozmów pracowników z dziećmi.

- Ocena w wieku 3-4 lat

«Narodowe Centrum Edukacji i Badań Czytania» (Centrum Czytania) jest pozytywnie nastawione do propozycji rządu, ale chce zmienić ocenę ze «znajomości języka norweskiego» dzieci na «umiejętność mówienia i komunikowania się po norwesku».

Centrum uważa, że rozpoczęcie szkoły bez znajomości języka norweskiego będzie «wyjątkowo trudne» i dostrzega znaczenie wczesnego wychwytywania dzieci ze słabą znajomością języka i prowadzania dla nich intensywnych kursów językowych.

- Ponieważ intencją jest zapewnienie dzieciom wsparcia przed rozpoczęciem szkoły, uważamy, że ocenę należy przeprowadzić wieku 3-4 lat, podaje Centrum.

- Może to doprowadzić do tego, że rodzice będą rozmawiać ze swoimi dziećmi po norwesku

«Høgskulen på Vestlandet (HVL)» jest drugą co do wielkości uczelnią kształcącą nauczycieli przedszkolnych w Norwegii. Posiada też silne środowisko badawcze w dyscyplinach mających znaczenie dla nauki pierwszego i drugiego języka u małych dzieci.

Przedstawiciele HVL są negatywnie nastawieni do rządowej propozycji, ponieważ uważają, że będzie to wykraczać poza język ojczysty dzieci.

«Niefortunną konsekwencją tak jednostronnego skupienia się na mierzeniu kompetencji językowych w przedszkolu może być to, że rodzice będą zachęcani, a nawet sami będą decydować się na to, aby mówić do dzieci po norwesku. Wszystko z obawy, że przy ocenie będą brane pod uwagę także wysiłki rodziców. Uważamy, że ważne jest, aby rodzice byli zachęcani do używania języka, który znają najlepiej i z którym mają największą emocjonalną bliskość w komunikacji z dziećmi. Jest to ważne dla rozwoju językowego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka».

- Nie można przyspieszać

Przedszkole Hauketo w odpowiedzi na konsultacje przesłało opinię negatywną.

«Nauka języka przez dzieci wymaga czasu i nie można jej przyspieszać za pomocą standardowych narzędzi. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych dzieci, które uczą się kilku języków jednocześnie».

- Nauka języka odbywa się w czasie codziennych sytuacji w przedszkolu. Rozwój języka jest aktywnym procesem, który wymaga czasu i wykwalifikowanych pracowników, którzy widzą jednostki i grupę oraz którzy mają wiedzę na temat rozwoju językowego dzieci i ułatwiają stymulowanie nauki języka.

Odnoszą się do badań, które pokazują, że dzieci wielojęzyczne podążają innym rozwojem językowym niż dzieci jednojęzyczne.

- Nauka drugiego lub trzeciego języka na tak wysokim poziomie, aby można go było używać jako języka wykładowego, jest procesem, który według naukowców może normalnie zająć od trzech do siedmiu lat. Między dziećmi istnieją duże różnice indywidualne i należy to wziąć pod uwagę.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vil innføre norsk-krav før skolestart - møter massiv motstand (Heidi Schei Lilleås)

