Wysoki stan wód – nabrzeże Bryggen może zostać zalane

W fiordzie Oslo poziom wody może być wyższy nawet o 1,3 metra powyżej normy. W ciągu nadchodzących dni w wielu częściach kraju oczekuje się bardzo wysokiego poziomu wody.

Według meteorologów w nocy z wtorku na środę na obszarach wzdłuż fiordu Oslo poziom wody wzrośnie w przedziale od 90 do 130 cm. W niektórych miejscach, takich jak Agder, Telemark i Vestfold, poziom wody może podnieść się o 105 centymetrów powyżej wysokości wskazanej w tabelach pływów dla tych obszarów. Informacje te podały służby meteorologiczne - wraz z wydanym pomarańczowym ostrzeżeniem.

- Pomarańczowe ostrzeżenie o zagrożeniu oznacza, że sytuacja jest poważna i że należy się do niej przygotować, poinformował Martin Granerød z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego w rozmowie z NRK.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie zostało wydane dla okręgów Møre og Romsdal, Vestland, Agder oraz dla obszarów wzdłuż fiordu Oslo. Wysoki poziom wody może między innymi spowodować zalanie nabrzeża Bryggen w Bergen.

Ostrzeżenie

W zachodniej Norwegii na południe od Stad spodziewane jest podniesienie się poziomu wody do stanu 80 cm powyżej normy. Szczególnie wysoki poziom wody oczekiwany jest w nocy z wtorku na środę i w środowe popołudnie.

W Møre og Romsdal oczekuje się, że poziom wody wzrośnie do 75 centymetrów powyżej normy. Prawdopodobnie swój szczyt osiągnie w środę między godziną 13 a 15.

Wraz z ostrzeżeniem o bardzo wysokimi poziomie wody, główny ośrodek ratunkowy (Hovedredningssentralen) w południowej Norwegii wydał ostrzeżenie:

- Sytuacja jest poważna. Sprawdź łodzie i ich cumowanie.

Winny jest Księżyc w fazie pełni

Istnieje wiele czynników, które od dłuższego czasu wpływają na wzrost poziomu wody:

- Po pierwsze, Księżyc, który właśnie jest w fazie pełni, wpływa na wzrost poziomu wód. Ponadto nad Islandią znajduje się obecnie fala niskiego ciśnienia, która ma również duży wpływ na Norwegię. Przy niskim ciśnieniu powietrza, woda jest «wyciągana», a przy ciśnieniu wysokim woda jest «spychana», wyjaśnia w rozmowie z Nettavisen państwowy meteorolog Charalampos Sarchosidis.

Trzecim czynnikiem wpływającym na poziom wód są ulewne opady.

- Dodatkowo, w południowej Norwegii od południowego zachodu będą wiać dość silne wiatry, co również będzie sprzyjało wzrostowi poziomu wód.

WYSOKI POZIOM WODY: Wysoki poziom wody na parkingu przy Øyrane Torg w Arnie w styczniu 2017 roku. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)





Bergen i nabrzeże Bryggen

Dwa powyższe zdjęcia pochodzą z roku 2017, kiedy to poziom wody w Bergen wzrósł o 219 centymetrów.

- W środową noc oczekuje się wzrostu poziomu wody nawet o 223 centymetrów - powiedział Sarchosidis.

Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to najwyższy poziom wody zmierzony w Bergen od 2005 roku. Wtedy to poziom wody, który doprowadził do zalania nabrzeża Bryggen, wzrósł o 224 centymetry.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Dyrektor Fundacji Bryggen, Bernt-Håvard Øyen, nie martwi się:

- Domy, które tam stoją, stały tam przez 300 lat i są zbudowane w taki sposób, aby wytrzymać napór wody. Jeśli nie wydarzy się nic szczególnie ekstremalnego, nie powinno być większych szkód, powiedział Bernt-Håvard Øyen w rozmowie z Nettavisen.

W wielu miejscach w kraju wystąpi wysoki poziom wody

W poniedziałkowe popołudnie pojawiło się żółte ostrzeżenie o zagrożeniu dla Troms oraz regionów przybrzeżnych i fiordów w Vest-Finnmark, a także obszarów Møre og Romsdal, Trøndelag i Nordland. Tutaj oszacuje się, ze wzrost poziomu wody będzie wyższy o 55 centymetrów powyżej wysokości podanej w tabelach pływów.

Najwyższy wzrost poziomu wody w okręgach Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal i Trøndelag nastąpił we wtorek po południu między godziną 12 a 15. Pomarańczowe ostrzeżenie o zagrożeniu na środę dotyczy Møre og Romsdal, Vestlandet na południe od Stad, Agder, Telemark oraz Vestfold.

POWÓDŹ: Tak wyglądało Bryggen w Bergen w 2005 roku, kiedy poziom wody wzrósł o rekordowe 224 centymetry, czyli o centymetr więcej niż spodziewany poziom wód w środę. Foto: Marit Hommedal (SCANPIX)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fare for høy vannstand - Bryggen kan bli oversvømt (Anders Lohne Fosse, NTB)