Wysokie bezrobocie wśród imigrantów - z powodu epidemii koronawirusa

Imigranci są grupą najbardziej dotkniętą pandemią na rynku pracy. Obecnie bez pracy pozostaje więcej osób niż podczas poprzednich kryzysów.

Dane norweskiego Urzędu pracy i opieki społecznej (Nav) pokazują, że bezrobocie wśród imigrantów osiągnęło w kwietniu poziom aż 27 procent. Do października bezrobocie to spadło co prawda do 15,8 procent, ale w listopadzie ponownie zaobserwowano pojawienie się trendu rosnącego. Pod koniec ubiegłego miesiąca bezrobocie wśród imigrantów wynosiło już 16,9 procent, podała gazeta Klassekampen.

Ulf Andersen, szef działu statystyk Nav, uważa, że ​​rynek pracy można będzie uznać za zdrowy dopiero w 2022 roku.

- Grupy wrażliwe, takie jak imigranci, osoby z niskim wykształceniem oraz młodzi dorośli słabo związani z rynkiem pracy, są w największym stopniu dotykani bezrobociem w trudniejszych czasach, mówi Andersen.

Zwraca też uwagę, że bezrobocie wśród imigrantów jest obecnie o około 75 procent wyższe niż przed kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

W końcu listopada w całym kraju było 196,3 tys. osób bezrobotnych. Odpowiada to 6,9 procent siły roboczej. Z tego, 113.000 bezrobotnych nie było imigrantami.

